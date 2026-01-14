ÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤óÅé¤à¡ÖÊóÆ»¤Î¼«Í³¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡ØµðÀ±¡Ù¤ò¼º¤Ã¤¿»×¤¤¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÄÔ¸µÀ¶Èþ»²±¡µÄ°÷¡Ê65¡Ë¤¬14Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£TBS·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¤Î»Ê²ñ¤ä¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢º£·î1Æü¤Ë81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬13Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢µ×ÊÆ¹¨¡Ê¤¯¤á¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
ÄÔ¸µ»á¤Ïµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤Ë¿¨¤ì¡Ö¡Øº£¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤â¤Ã¤ÈÈ¯¿®¤ò¤·¤ÆÄº¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢ÄË²÷¤Ç¤Á¤ã¤á¤Ã¤±¤Ê°õ¾Ý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æüº¢¤ÏËÜÅö¤ËÊª»ö¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¡¢¤à¤·¤í²ÉÌÛ¤Ç¹µ¤¨ÌÜ¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÎï»Ò¤µ¤ó¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤ÇâÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Î¤Ó¡¢¡Ö¸¢ÎÏ¤Ë¤ª¤â¤Í¤ë¤³¤È¤Ê¤¯È¯¸À¤µ¤ì¡¢ÊóÆ»¤Î¼«Í³¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡ØµðÀ±¡Ù¤ò¼º¤Ã¤¿»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀË¤·¤ó¤À¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÌë10»þ¤«¤é¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¢11»þ¤«¤é¤ÎÃÞ»çÅ¯Ìé¤µ¤ó¤ÎNEWS23¡¢»ä¤Ï¤ªÆó¿Í¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¶¯¤¤¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤â¤Î¤¬¤¤¤¨¤Ê¤¤¶õµ¤¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤ªÆó¿Í¤¬¼ÂÁ©¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£