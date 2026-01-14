Êì¤µ¤ó¡¢¤´¤á¤ó¡ÄÇ¯¼ý500Ëü±ß¤Î53ºÐ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢Âç³ØÀ¸Ä¹ÃË¤Ø¤Î»ÅÁ÷¤ê¤¬¥¥Ä¤¯78ºÐÊì¤Ë¡Ö·î10Ëü±ß¤Î±ç½õ¡×¤ò¤ª´ê¤¤¢ª1Ç¯¸å¡¢¡ÈÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿Êì¤Î»Ñ¡É¤Ë¸å²ù¡ÚCFP¤¬·Ù¹ð¡Û
¤ï¤¬»Ò¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±ÉÔ¼«Í³¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢²È·×¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿Æ¤Ë±ç½õ¤òÍê¤â¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¿¤À¡¢°Â°×¤Ë¿Æ¤òÍê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤¢¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸å²ù¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£50ÂåÉ×ÉØ¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢²È·×º¤µç¤¬À¤Âå¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÏ¢º¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÇØ·Ê¤È¡Ö¶µ°éÈñ¡×¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶µ°éÈñ¤È»ÅÁ÷¤ê¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤ë50ÂåÉ×ÉØ
¸åÆ£ÏÂÌé¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦53ºÐ¡Ë¤ÈºÊ¤ÎÎá»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦50ºÐ¡Ë¤Ï¡¢´ØÅìËÌÉô¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤ÂÓÇ¯¼ý¤ÏÌó800Ëü±ß¡ÊÉ×¡§Ìó500Ëü±ß¡¢ºÊ¡§Ìó300Ëü±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÉ×ÉØ¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ÃË¤Ïº£½Õ¤«¤éÂç³Ø¿Ê³Ø¤Î¤¿¤á¾åµþ¡¢¼¡ÃË¤Ï¹â¹»À¸¤Ç¤¹¡£Ä¹ÃË¤¬¼Â²È¤ò½Ð¤¿¤³¤È¤Ç²È¤¬ÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤ê¼ä¤·¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Ë¿»¤ë²Ë¤â¤Ê¤¯¡¢½ÐÈñ¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿ÍÊ¬¤Î³ØÈñ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¹ÃË¤ÎÊë¤é¤¹¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î²ÈÄÂ¤È»ÅÁ÷¤ê¤Ç¡¢»Ù½Ð¤ÏËè·î20Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
À¸³èÈñ¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÏÅ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ä¹ÃË¤¬¿Ê³Ø¤·¤¿¤Î¤ÏÍý·Ï³ØÉô¤Î¤¿¤á¼ø¶È¤ä²ÝÂê¤ËË»¤·¤¯¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ×ÉØ¤Ï»ÅÁ÷¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Âð¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤â»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢É×ÉØ¤ÎÏ·¸å¤Î¤¿¤á¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ï´°Á´¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»äÂçÀ¸¤ÎÀ¸³èÈñ
ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÆüËÜ³ØÀ¸»Ù±çµ¡¹½¡ÖÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ³ØÀ¸À¸³èÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»äÎ©Âç³Ø¡ÊÃë´ÖÉô¡Ë¤ËÄÌ¤¦¾ì¹ç¤Î1Ç¯´Ö¤Î³ØÀ¸À¸³èÈñ¡ÊÃí¡Ë¤Ï¼«Âð¤«¤éÄÌ¤¦¾ì¹ç¤ÏÊ¿¶Ñ173Ëü1,800±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Âð°Ê³°¡Ê²¼½É¡¦¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¤½¤ÎÂ¾¡Ë¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ240Ëü3,800±ß¤È¡¢Âç¤¤¯º¹¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí¡Ë¡¡³ØÀ¸À¸³èÈñ¡Ä¡Ä³ØÈñ¤ÈÀ¸³èÈñ¡Ê¿©Èñ¡¢½»µï¡¦¸÷Ç®Èñ¡¢ÊÝ·ò±ÒÀ¸Èñ¡¢¸ä³Ú¡¦¤·¹¥Èñ¡¢ÄÌ¿®Èñ¡¦¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü¾ïÈñ¡Ë¤Î¹ç·×³Û¤ò»Ø¤¹¡£
¼Â²È¤ÇÊë¤é¤¹Êì¤ËÁêÃÌ
ÏÂÌé¤µ¤ó¤ÎÊìÀá»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦78ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ÏÂÌé¤µ¤ó¤Î½»¤àÃÏ°è¤«¤é¼Ö¤Ç1»þ´Ö¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë°ì¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤Ï·î¤Ë12Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í·ò¹¯¤ËÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¶µ°éÈñ¤È»ÅÁ÷¤ê¤ÎÇ±½Ð¤Ëº¤¤Ã¤¿ÏÂÌé¤µ¤ó¤Ï¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤Ë»ñ¶â±ç½õ¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊì¤µ¤ó¡¢¤´¤á¤ó¡Ä¡Ä¾¯¤·¤À¤±±ç½õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
Â¹¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡Ä²÷Âú¤·¤¿Êì¤À¤Ã¤¿¤¬
Ç¯¶â¼ýÆþ¤Î¤Û¤«¡¢Ãù¶â¤â1,000Ëü±ß¤Û¤É¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Â¹¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ÏÉÔØâ¤À¤ÈÆó¤ÄÊÖ»ö¤ÇOK¤·¤¿Àá»Ò¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢°ì»þÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ñ¶â±ç½õ¤ÎÍ×µá¤Ï¿ô¥õ·î·Ð¤Ã¤Æ¤â½ª¤ï¤é¤º¡¢½ù¡¹¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¡£ºÇ½é¤Ï·î¤Ë5Ëü±ß¤À¤Ã¤¿Á÷¶â¤¬¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ¡Ö·î10Ëü±ß°Ê¾å¡×¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁíÌ³¾Ê¡ÖÎáÏÂ6Ç¯²È·×Ä´ººÊó¹ð¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÃ±¿ÈÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë²È·×»Ù½Ð¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢¼Â¼ýÆþ¤«¤éÈó¾ÃÈñ»Ù½Ð¡ÊÀÇ¶â¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¡Ë¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿²Ä½èÊ¬½êÆÀÌó12Ëü1,000±ß¤ËÂÐ¤·¡¢¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ÏÌó14Ëü9,000±ß¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ëè·îÌó2Ëü8,000±ß¤ÎÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1Ç¯¸å¡Ä¡ÈÊì¤ÎÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿»Ñ¡É¤Ë¸å²ù
¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤¬Â³¤1Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¡¢Àá»Ò¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¡×¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¬¤¤¡¢Âç»ö¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢É×ÉØ¤¬¸òÂå¤Ç¿ôÆü´Ö¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁ´Á³¿©ºà¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ï¡£¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ù¤Æ¤ë¤Î¤«¤·¤é¡Ä¡Ä¡×
Îá»Ò¤µ¤ó¤¬ÎäÂ¢¸Ë¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¿È¤Ï¤Û¤Ü¶õ¤Ã¤Ý¡£Àá»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤·¤â¤Ê¤Ë¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¡¢ÍÂ¶â¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÀ¸³èÈñ¤òÀÚ¤êµÍ¤á¤Ê¤¬¤éÏÂÌé¤µ¤ó¤Ø¤Î±ç½õ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë°®¤Ã¤¿Êì¤Î¼ê¤Ï¡¢ÀÎ¤Î¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÄø±ó¤¯¡¢¤È¤Æ¤âºÙ¤¯¹ü¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿Êì¿Æ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢ÏÂÌé¤µ¤ó¤Ï²æ¤ËÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤À¤á¤À¡×
¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢À¤Âå¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÏ¢º¿¤¹¤ë
º£²ó¤Î»öÎã¤ÎÂç¤¤ÊÌäÂêÅÀ¤Ï2¤Ä¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿Ê³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢³ØÈñ¤ä»ÅÁ÷¤ê¤ÎÁí³Û¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿Ê³ØÀè¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¡ÖÇ¯¶â¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö»ý¤Á²È¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÃù¶â¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤»×¤¤¹þ¤ß¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹âÎð¤Î¿Æ¤Î²È·×¾õ¶·¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤»¤º¤Ë¡¢±ç½õ¤òÍê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£Àá»Ò¤µ¤ó¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤Þ¤Ç¡¢ÏÂÌé¤µ¤ó¤Ï¿Æ¤ËÏ·¸å»ñ¶â¤òÀÚ¤êÊø¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬ÌµÍý¤ò¤¹¤ì¤Ð¤½¤ÎÉéÃ´¤¬¾Ã¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢ÊÌ¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤È°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡£¹âÎð¤Î¿Æ¤òÍê¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Æ¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤ÐÉéÃ´¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ÒÀ¤Âå¤Ø¤â±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¤Âå¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÏ¢º¿¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²È·×¤ò¸«Ä¾¤·¡Ö²ÈÂ²²ñµÄ¡×¤â¡Ä¿¡¤¨¤Ì¡È¸å²ù¤ÎÇ°¡É
¤½¤Î¸å¡¢ÏÂÌé¤µ¤ó¤Ï²È·×¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊÝ¸±¤äÄÌ¿®Èñ¤Ê¤É¸ÇÄêÈñ¤òºï¸º¡£»ÅÁ÷¤ê³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Â©»Ò¤ËÁ÷¤ê¤¿¤¤ÍýÁÛ¤Î¶â³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÊ§¤¨¤ë³Û¡×¤òÀßÄê¤·Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¸ò¤¨¤Æ²ÈÂ²²ñµÄ¤ò¤·¡¢»ÅÁ÷¤ê¤Î¸º³Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµÄ¾¤ËÁêÃÌ¡£¤¹¤ë¤ÈÄ¹ÃË¤Ï¡¢²ÈÄí¶µ»Õ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢³Ø¶È¤È¤ÎÎ¾Î©¤ò´èÄ¥¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
É×ÉØ¤Ï¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢³ØÀ¸ÎÀ¤ä¾©³Ø¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»ñÎÁ¤â¼è¤ê´ó¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Æ¤òÍê¤ëÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡Ä¡×
ÏÂÌé¤µ¤ó¤Ï°Â°×¤ËÊì¤òÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿´¤«¤é¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤³¤½²È·×¤Î¸«Ä¾¤·¤ò
»Ò¤É¤â¤Î¿Ê³Ø¤ä¾åµþ¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¤Âå¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤¬ÌµÍý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¹âÎð¤Î¿Æ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Ã¯¤«1¿Í¤Î²æËý¤äµ¾À·¤Î¤¦¤¨¤ËÀ®¤êÎ©¤ÄÁªÂò¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤Þ¤Î»Ù½Ð¤¬¾Íè¤Î¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤ËÉéÃ´¤òÀèÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¿Ê³Ø¤Ê¤É¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¸«ÀÚ¤êÈ¯¼Ö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤òÀö¤¤½Ð¤·¡¢²ÈÂ²Á´ÂÎ¤Î¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÎäÀÅ¤Ë¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀÐÀî °¡´õ»Ò
CFP