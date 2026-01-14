ÁêÂ³¤·¤¿¡Ò·Á¾õ¤ËÆñ¤¢¤ê¡Ó¤ÎÅÚÃÏ¡¢ÁêÂ³ÀÇ³Û¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡ÄÀìÌç²È¤Î¡È¾Úµò¡É¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÀÇÌ³½ð¤È¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤â¡¢ºÛ·è¤ÇÁêÂ³¿Í¤¬¡È¥Ü¥íÉé¤±¡É¤·¤¿¥ï¥±¡ÚÀÇÍý»Î¤¬²òÀâ¡Û
¿Æ¤Ê¤É¤«¤éÉÔÆ°»º¤òÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¹ñÀÇÄ£¤¬Äê¤á¤ë¡Öºâ»ºÉ¾²Á´ðËÜÄÌÃ£¡ÊÉ¾²ÁÄÌÃ£¡Ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉÔÆ°»º¤Î²ÁÃÍ¤¬»»Äê¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÉ¾²Á³Û¤ò¤â¤È¤ËÁêÂ³ÀÇ³Û¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£É¾²Á³Û¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÁêÂ³ÀÇ¤âÁý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ç¼ÀÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤ÎÉÔÆ°»º¤Î²ÁÃÍ¤ÏÄÌÃ£¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á³Û¤è¤êÄã¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È´¶¤¸¡¢É¾²Á³Û¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÁêÂ³¿Í¤ÈÀÇÌ³½ð¤¬Áè¤Ã¤¿ºÛ·è»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÉÔÆ°»ºÉ¾²Á¤ò¤á¤°¤ë¡ÖÉ¾²ÁÄÌÃ£¡×¤È¡Ö´ÕÄêÉ¾²Á¡×¤Î´Ø·¸¡¢¤ª¤è¤ÓÁêÂ³ÀÇ¿½¹ð¤Ë¤ª¤±¤ëÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉÔÆ°»ºÉ¾²Á¤¬¡È¼Â¾ð¡É¤È¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¡Ä´ÕÄêÉ¾²Á¤ò½ä¤ëºÛ·è»öÎã
ÁêÂ³ÀÇ¤Î¿½¹ð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÉ¾²Á¤Ï¿½¹ð³Û¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
ÅÚÃÏ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢¹ñÀÇÄ£¤¬Äê¤á¤ë¡Öºâ»ºÉ¾²Á´ðËÜÄÌÃ£¡Ê°Ê²¼¡¢É¾²ÁÄÌÃ£¡Ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ²è°ìÅª¤ÊÊýË¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£É¾²ÁÄÌÃ£¤Ï¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤Ç¤âÆ±¤¸´ð½à¤ÇÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿À©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÝÀÇ¤Î¸øÊ¿À¤äÍ½¸«²ÄÇ½À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤Î²ÁÃÍ¤ÏÎ©ÃÏ¤ä·Á¾õ¡¢ÍøÍÑ¾õ¶·¡¢¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌÃ£¤Ë´ð¤Å¤¯É¾²Á³Û¤¬¼ÂÀª²Á³Ê¤È¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬¡ÖÄÌÃ£¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤ÏÉÔÆ°»º¤Î¼Â¾ð¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢²áÂçÉ¾²Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢ÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¤Ë¤è¤ë´ÕÄêÉ¾²Á½ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¹¹Àµ¤ÎÀÁµá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÀÇÌ³½ð¤¬¤³¤ì¤òÇ§¤á¤º¡¢¹ñÀÇÉÔÉþ¿³È½½ê¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºÛ·è¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î2ÅÀ¤Ç¤¹¡£
1¡¥ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÅÚÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É¾²ÁÄÌÃ£¤Ë¤è¤é¤Ê¤¤É¾²Á¤òÇ§¤á¤ë¤Ù¤¡ÖÆÃÊÌ¤Î»ö¾ð¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤«
2¡¥Ç¼ÀÇ¼Ô¤¬Äó½Ð¤·¤¿´ÕÄêÉ¾²Á³Û¤¬¡¢ÁêÂ³ÀÇË¡¾å¤Î¡ÖÁêÂ³³«»Ï»þ¤Ë¤ª¤±¤ë»þ²Á¡×¤È¤·¤Æ¹çÍýÀ¤¬¤¢¤ë¤«
ÁêÂ³¿Í¤Ï¡¢¡Ö²è°ìÅª¤ÊÄÌÃ£É¾²Á¤Ç¤ÏÉÔÆ°»º¤Î¼Â¾ð¤¬Àµ¤·¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢´ÕÄêÉ¾²Á¤Ë´ð¤Å¤¯É¾²Á³Û¤òºÎÍÑ¤¹¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¡¢ÁêÂ³ÀÇ³Û¤Î¸º³Û¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÀÇÌ³½ð¤Ï¡¢¡ÖÆÃÃÊ¤Î»ö¾ð¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÄÌÃ£É¾²Á¤Î°Ý»ý¤ò¼çÄ¥¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÛ·è¤Ç¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Î»ö¾ð¡×¤ÎÍÌµ¤È¡Ö´ÕÄêÉ¾²Á¤Î¿®ÍêÀ¡×¤¬¼çÍ×¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ûÍ×¤¬Äã¤¯·Á¾õ¤ËÆñ¤¢¤ê¤ÎÅÚÃÏ¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Î»ö¾ð¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«
ÁêÂ³¿Í¤Î¼çÄ¥
ÁêÂ³¿Í¤Ï¡¢¡ÖËÜ·ïÅÚÃÏ¤Ï·Á¾õ¤ËÆñ¤¬¤¢¤ê¡¢ÍøÍÑ²ÁÃÍ¤â¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÄÌÃ£¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿Ï©Àþ²Á¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¼ÂÀª²Á³Ê¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢¼Â¾ð¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¿É¾²Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£¤³¤ì¤òÎ¢¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³³«»ÏÄ¾¸å¤ËÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¤Ø°ÍÍê¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿¡Ö´ÕÄêÉ¾²Á½ñ¡×¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î´ÕÄêÉ¾²Á½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èÅª¤Ê¼ûÍ×¤ÎÄã¤µ¤äÁ°ÌÌÆ»Ï©¤ÎÉý°÷¤ÎÌäÂê¡¢ÊÑ·ÁÃÏ¤Ë¤è¤ëÍøÊØÀ¤ÎÄã¤µ¤Ê¤É¤òµó¤²¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÅÚÃÏ¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ÏÄÌÃ£É¾²Á³Û¤Î7³äÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤È»»Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÂ³¿Í¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î»ö¾ð¤Ï¡ÖÉ¾²ÁÄÌÃ£6¹à¤Ë¤¤¤¦¡ØÆÃÊÌ¤Î»ö¾ð¡Ù¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¡ÖÉÔÆ°»º´ÕÄêÉ¾²Á³Û¤Ë´ð¤Å¤¯¸º³Û¹¹Àµ¡×¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÇÌ³½ð¤Î¼çÄ¥
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÀÇÌ³½ð¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡ÖÉ¾²ÁÄÌÃ£¤Ë´ð¤Å¤¯É¾²Á¤ÏÂÅÅö¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢É¾²ÁÄÌÃ£¤Ï²ÝÀÇ¤Î¸øÊ¿À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿À©ÅÙÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼ÂÀª²Á³Ê¤È¤Îº¹°Û¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¿¤À¤Á¤Ë¡ÖÆÃÊÌ¤Î»ö¾ð¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡ÖÅÚÃÏ·Á¾õ¤äÆ»Ï©¾ò·ï¤Ê¤É¤Î¸ÄÊÌ»ö¾ð¡×¤Ï¡¢É¾²ÁÄÌÃ£¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â°ìÄêÄøÅÙ¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÌÃ£É¾²Á¤¬¼ÂÂÖ¤òÌµ»ë¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÄÌÃ£É¾²Á¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ê¹çÍýÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤¨¤Æ´ÕÄêÉ¾²Á¤Ë´ð¤Å¤¯É¾²ÁÊýË¡¤ØÊÑ¹¹¤¹¤ëÉ¬Í×À¤Ï¸«½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ÕÄêÉ¾²Á½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿®ÍêÀ¤Ë¤âµ¿µÁ¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÄÌÃ£É¾²Á¤è¤êÂçÉý¤ËÄã¤¤É¾²Á³Û¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Îº¬µò¤äÉ¾²Á²áÄø¤Î¾ÜºÙ¤¬ÉÔÌÀÎ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿´ÕÄê½ñ¼«ÂÎ¤¬ÁêÂ³³«»Ï¤«¤é°ìÄê´ü´Ö·Ð²á¸å¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÁêÂ³³«»Ï»þ¤Î»þ²Á¡×¤ò¼¨¤¹»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤ÎÂÅÅöÀ¤Ë·ç¤±¤ë¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿³È½½ê¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¤Î¡È¼Â¾ð¡É¤¬¡ÖÆÃÊÌ¤Ê»ö¾ð¡×¤Ë¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ
¹ñÀÇÉÔÉþ¿³È½½ê¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Öºâ»ºÉ¾²Á´ðËÜÄÌÃ£¤Ï¡¢ÄÌÃ£¤½¤Î¤â¤Î¤¬¹çÍýÀ¤ò·ç¤¯¾ì¹ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉ¾²Á·ë²Ì¤¬Ãø¤·¤¯¼ÂÂÖ¤ò°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢¶Ë¤á¤Æ¸ÂÄêÅª¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¤ò³°¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÀ°Íý¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬µó¤²¤¿¼ûµë¾õ¶·¤äÆ»Ï©¾ò·ï¤Ê¤É¤Ï¡¢ÄÌÃ£É¾²Á¤¬ÁÛÄê¤¹¤ëÈÏ°ÏÆâ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Î»ö¾ð¡×¤Ë¤Ï¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´ÕÄêÉ¾²Á½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÒ´ÑÀ¤ä¿®ÍêÀ¤Ë·ç¤±¤ë¤ÈÉ¾²Á¡£ÁêÂ³¿Í¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢Ã±¤ËÄÌÃ£É¾²Á¤è¤ê¤âÄã³Û¤Ê´ÕÄê³Û¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌÃ£É¾²Á¤òÊ¤¤¹¤À¤±¤Î¡Ö¹çÍýÅªÍýÍ³¡×¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎºÛ·è»öÎã¤Ï¡¢¡ÖÄÌÃ£É¾²Á¤Ï¸¶Â§¤Ç¤¢¤ê¡¢´ÕÄêÉ¾²Á¤ÏÎã³°¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Î¹ü³Ê¤òºÆ³ÎÇ§¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
É¾²ÁÄÌÃ£¤Ë¤è¤ëÅÚÃÏ¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÁíÂ§6¹àÅ¬ÍÑ¤ÎÀ§Èó¤¬Áè¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë°ãÏÂ´¶¤À¤±¤ÇÄÌÃ£É¾²Á¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÄÌÃ£É¾²Á¤ËÂÐ¤·¤Æ´ÕÄêÉ¾²Á¤òÍÑ¤¤¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼ÂÂÖ¤ËÂ¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÃ¯¤¬¸«¤Æ¤âÌÀ¤é¤«¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊµÒ´ÑÅª¾Úµò¤ÈÀâÌÀÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿´ÕÄê½ñ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ç¼ÀÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤òµá¤á¤Æ´ÕÄêÉ¾²Á¤ËÍê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É¾²ÁÄÌÃ£¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤ä½ÅÍ×À¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÄ°®¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢É¾²ÁÄÌÃ£¤Ë¤è¤é¤Ê¤¤É¾²Á¤òÇ§¤á¤ë¤Ù¤¡ÖÆÃÊÌ¤Î»ö¾ð¡×¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹â¶¶ ÁÏ
ÀÇÍý»Î