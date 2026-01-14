¥Û¥ó¥À¤¬¡Ö¿·¤¿¤Ê¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡×¤ò½é¸ø³«¡ª 24Ç¯¤Ö¤ê¡ÈÉü³è¡É¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥«¡¼¡×¤ËHRC¡Ö¥Û¥ó¥»ÅÍÍ¥Ñ¡¼¥Ä¡×¤ÇÉðÁõ¡ª Ä¶¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¡ÖHRC¥³¥ó¥»¥×¥È¡×TAS26¤ÇÈäÏª
HRCÀìÍÑ¥Ñ¡¼¥Ä¤ÇÉðÁõ¤·¤¿¡Ö¥Û¥ó¥¤Î¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡×
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï2026Ç¯1·î9Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Îº×Åµ¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤Ç¡¢¡Ö¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥ÉHRC¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯9·î¤Ë24Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¿··¿¡Ö¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Û¥ó¥À¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡ÊHRC¡Ë¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1978Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤Ï¡¢2¥É¥¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥¯¡¼¥Ú¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¹âÀÇ½¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÈºÇ¿·¤ÎÀè¿ÊÁõÈ÷¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Î1980Ç¯Âå¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿2¡¦3ÂåÌÜ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¿··¿¡Ö¥Û¥ó¥»ÅÍÍ¤Î¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦1990Ç¯Âå¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤¿4¡¦5ÂåÌÜ¤Ç¤Ï¹â²óÅ¾¤ÎVTEC¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼Ï©Àþ¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤ê¡¢2001Ç¯¤Ë½ªÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é24Ç¯¸å¤È¤Ê¤ë2025Ç¯9·î¤ËÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¡¢6ÂåÌÜ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ËÎòÂå¤Î¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤é¤·¤µ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¡Ö³ê¶õ¤¹¤ë¥°¥é¥¤¥À¡¼¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¿·»þÂå¤Î2¥É¥¢ÅÅÆ°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÎÍ×ÁÇ¤òÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤È2¥â¡¼¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡Öe¡§HEV¡×¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ïe-CVT¡ÊÅÅµ¤¼°ÌµÃÊÊÑÂ®µ¡¡Ë¡£¶îÆ°Êý¼°¤ÏFF¤Ç¤¹¡£À©¸æ¤Ë¤Ï¥Û¥ó¥À½é¤È¤Ê¤ë¡ÖHonda S¡Ü Shift¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¶îÆ°¤Ê¤¬¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È´¶¤Î¤¢¤ëÊÑÂ®¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ï©ÌÌÄÉ½¾À¤Î¹â¤¤¥Ç¥å¥¢¥ë¥¢¥¯¥·¥¹¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥È¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥À¥ó¥Ñ¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Ö¥ì¥ó¥ÜÀ½ÂçÍÆÎÌ¥Ö¥ì¡¼¥¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¡Ö¥Û¥ó¥À ¥»¥ó¥·¥ó¥°¡×¤òÅëºÜ¡£¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤ä¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢½ÂÂÚ»þ¥¢¥·¥¹¥È¤äÏ©³°°ïÃ¦ÍÞÀ©¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢°ÂÁ´ÀÇ½¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢º£²óHRC¤¬¼ê³Ý¤±¤¿³Æ¼ï¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥Í¥¹¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥ÉHRC¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡HRC¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ì¡¼¥¹³èÆ°¤Çµ»½Ñ¤äÃÎ¸«¤òËá¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¿··¿¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿GT500¥Þ¥·¥ó¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT¤Ë»²Àï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥ì¡¼¥¹³èÆ°¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥ÉÍÑ¡ÖHRC¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥Ä¡×¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ñ¡¼¥ÄÎà¤òÁõÃå¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤Î¥×¥ì¥ê¥å¡¼¥ÉHRC¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÏGT¥Þ¥·¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂç·¿¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥í¥¢¥°¥ê¥ë¤Ê¤É¤Î·Á¾õ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥¿¥¤¥ä¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤«¤±¤Æ¥¨¥¢¥À¥¯¥È¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¶õÎÏÀÇ½¤òÄÉµá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ËÇ÷ÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÏÁ°¸å¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤¬¥ï¥¤¥É²½¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤«¤éÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÄã¤¤¥µ¥¤¥É¥¹¥«¡¼¥È¤òÁõÃå¡£¥¨¥¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¥µ¥¤¥É¤ËÀ°Î®¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¤ÏÀè½Ð¤ÎÂç·¿¥¦¥¤¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼·Á¾õ¤ò¤â¤¿¤»¤¿¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤òÁõÃå¡£¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥í¥¢¤Ë¤ÏÀÖ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê°õ¾Ý¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¯ÇäÆü¤ä²Á³Ê¤Ê¤É¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Û¥ó¥À½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Û¥ó¥À¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÈÎÇä¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤Þ¤¿Æ±¼Ò¤Î¡ÖModulo¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¡Ê¡Ö¼Â¸ú¶õÎÏ¡×¤Ê¤É¡Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£