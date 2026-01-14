¡ã³ú¤à¤Ã¤ÆÂç»ö¡ª¡ä¤·¤Ã¤«¤ê³ú¤ó¤À¤é»Ò¤É¤â¤Îµ²±¤ä½¸ÃæÎÏ¤â¥¢¥Ã¥×¡ª¡©ÈîËþ¤ÎËÉ»ß¤Ë¤â¡¡Âè2²ó
¤´ÈÓ¤ä¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö³ú¤à¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¡£¼Â¤Ïµ²±ÎÏ¤ä½¸ÃæÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÈîËþ¤Ë¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ Ãæ±û¸¦µæ½ê ¡Ö³ú¤à¤³¤È¸¦µæÉô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¬¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸¦µæ¤äÏÀÊ¸¼ý½¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæÉô¤Î¿ûÌîÈÏ¤µ¤ó¤Ë¡¢³ú¤à¤³¤È¤¬Í¿¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤Îµ²±ÎÏ¤ä½¸ÃæÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÈîËþ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¬¥à¤ò³ú¤à¤È¡¢½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë
¿ûÌîÈÏ¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¿ûÌî¤µ¤ó¡Ë¡§¾®³Ø3Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¬¥à¤ò³ú¤ß¤Ê¤¬¤é½¸ÃæÎÏ¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸¦µæ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¹¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ï20¼ïÎà°Ê¾å¤Îµ¹æ¤¬400¸ÄÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÆÃÄê¤Î3¤Ä¤Îµ¹æ¤Ï1ËÜÀþ¤Ç¾Ã¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤ÏÅÀ¤ò¤Ä¤±¤ëºî¶È¤ò2Ê¬¡¢¤½¤ì¤ò8²ó¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¬¥à¤ò³ú¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¹Ô¤¦¤È6²óÌÜ¤«¤éÀ®ÀÓ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³ú¤ß¤Ê¤¬¤é¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸åÈ¾¤ÎÀ®ÀÓÄã²¼¤¬µ¯¤³¤é¤º¤Ë¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¬¥à¤ò³ú¤à¤³¤È¤Ç½¸ÃæÎÏ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤¿·ë²Ì¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤¼½¸ÃæÎÏ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿ûÌî¤µ¤ó¡§³ú¤à¤³¤È¤ÇÇ¾¤Ø¤Î»É·ã¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¾¤Î·ìÎ®¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥à¤ò³ú¤ó¤ÇÇ§ÃÎµ¡Ç½¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤¿¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Ç¾¤Î»ÊÎáÅã¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁ°Æ¬ÍÕ¤Î·ìÎ®¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¬¥à¤ò³ú¤à¥ê¥º¥à±¿Æ°¤Ç¡¢¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤È¤¤¤¦¥Û¥ë¥â¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤äµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ç¾Æâ¤Î¾ðÊó½èÍý¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î°Ý»ý¤Ë¤â¥¬¥à¤¬¹×¸¥
¡½¡½½¸ÃæÎÏ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢Â¾¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿ûÌî¤µ¤ó¡§¡Ö¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¡¼¡×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¡¼¡Êºî¶Èµ²±¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢¾ðÊó¤ò°ì»þÅª¤Ëµ²±¤·¤Ê¤¬¤éºî¶È¤ò¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¡¼¤ÏÁ°Æ¬ÍÕ¤¬»Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Á°Æ¬ÍÕ¤Ø¤Î·ìÎ®¤¬Áý¤¨¤ë¤È¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¡¼¤Ø¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÄ¹»þ´ÖÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Èè¤ì¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¡¼¤Îµ¡Ç½¤âÄã²¼¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ø½¬¤Î¸úÎ¨¤¬¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ³ú¤à¤³¤È¤âµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¬¥à¤ò³ú¤à¤³¤È¤ÇÇ¾¤Ë»É·ã¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥á¥â¥ê¡¼¤Îµ¡Ç½¤¬²óÉü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ý¤ÎÃæ¤Î¡Ö²¿¤«¡×¤ò³ú¤Þ¤Ê¤¤¤È»É·ã¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤
¡½¡½¡Ö³ú¤à¡×¹Ô°Ù¤Ï¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ë²¿¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡Ö³ú¤á¤ë¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿ûÌî¤µ¤ó¡§¼Â¤Ï¸ý¤ÎÃæ¤Ë²¿¤âÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ç³ú¤ó¤Ç¤â¡¢Ç¾¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¬¥à¤ò¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤¤È²¿¤âÆþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ç¤Ï¡¢Ç¾¤ÎÈ¿±þ¤ä·ìÎ®¤Ë°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¸ý¤Ë¤â¤Î¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾¤Ø¤Î»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ç¾¤Ø¤Î»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼ê·Ú¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¥¬¥à¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡©
¿ûÌî¤µ¤ó¡§¤â¤Á¤í¤ó¤´ÈÓ¤Ç¤â¤ª²Û»Ò¤Ç¤âÇ¾¤Ø¤Î»É·ã¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¬¥à¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÏÄ¹¤¯³ú¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¬¥à¤Ï³ú¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¼¡Âè¤ËÌ£¤ÏÇö¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¬¤ÆÌµÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÇ¤½Ð¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¸ý¤ÎÃæ¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£
¤·¤Ã¤«¤ê³ú¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÈîËþ¤ÎËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¡½¡½¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÈîËþ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢³ú¤à¤³¤È¤ÏÈîËþËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿ûÌî¤µ¤ó¡§ÈîËþ¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¿©¤Ù²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ú¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê³ú¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÇÇ¾¤Ë¤¢¤ëËþÊ¢Ãæ¿õ¤«¤é¡Ö¤ªÊ¢¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤¬Áá¤¯½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡Ö¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤«¤é²¿¤«¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÀÝ¿©Ãæ¿õ¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¤â¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Áá¿©¤¤¤Ç¤ÏËþÊ¢¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤ëÁ°¤ÎÀÝ¿©¥µ¥¤¥ó¤¬½ÐÂ³¤±¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¿©¤Ù²á¤®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê³ú¤à¤È¿©»ö»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ËþÊ¢´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÎÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¥¬¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸¦µæ·ë²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿ûÌî¤µ¤ó¡§¿©¸å¤Ë¥¬¥à¤ò20Ê¬´Ö³ú¤à¤È¡¢¿©¸å¤Î4»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥«¥í¥ê¡¼¾ÃÈñ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¦µæ·ë²Ì¤«¤é¤Î»î»»¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëè¿©¸å¤Ë¥¬¥à¤ò³ú¤à¤³¤È¤Ç»éËÃ¤Ë¤·¤ÆÇ¯´ÖÌó2kgÁêÅö¤Î¥«¥í¥ê¡¼¾ÃÈñ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»î»»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¿©¸å¤Ë¥¬¥à¤ò³ú¤à¤³¤È¤Ç¾Ã²½´É¤¬³èÈ¯¤ËÆ°¤¡¢Âå¼Õ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç®¤È¤·¤Æ¤Î¥«¥í¥ê¡¼¾ÃÈñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿©¸å¤Ë¤Ï¸ý½ÂÐºö¤È¤·¤Æ¥¬¥à¤ò³ú¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼Â¤Ï¥«¥í¥ê¡¼¾ÃÈñ¤Ë¤â°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸¸åµ
¿Æ¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î³Ø½¬¤Ï¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¡£½¸Ãæ¤·¤ÆÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢¼«Âð¤Ç¤Î³Ø½¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥¬¥à¤ò³ú¤ß¤Ê¤¬¤é¤ÎÊý¤¬¸ú²Ì¤Ï¾å¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Þ¤¿¥¬¥à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö³ú¤à¡×¤³¤È¤¬ÈîËþËÉ»ß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤½¤¦¡£·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ú¤à½¬´·¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¼èºà¤Ï2025Ç¯10·î¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¡Àîºê¤µ¤Á¤¨¡¡ÊÔ½¸¡¦¤³¤³¤Î¤¨¡¡