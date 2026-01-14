¥³¥Ö¥é¤Î2026Ç¯¿·ºî¤Ï¡ØOPTM¡Ù¡ª ¡È¹âMOI¡É¤ÎÀè¤ò¹Ô¤¯¿·»ØÉ¸¡ÖÄãPOI¡×¤Ç¡È¶Ê¤²¤Ê¤¤¡É¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤ÇºÇÅ¬²½
¥×¡¼¥Þ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¡¢¥³¥Ö¥é¡¦¥×¡¼¥Þ¡¦¥´¥ë¥Õ¤Î¿·ºî¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¡ÖCOBRA PUMA GOLF¤«¤é¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ØOPTM(¥ª¥×¥Æ¥£¥à)¡Ù¤ò1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±¼Ò¹Êó¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥³¥Ö¥é¡Ø¥ª¥×¥Æ¥£¥à¡Ù4¥â¥Ç¥ë¤ò¹½¤¨¤¿´é
Á°ºî¡ØDS-ADAPT¡Ù¤Ç¤ÏFUTUREFIT33¤È¤¤¤¦Ä´ÀáÀ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Ç·Ç¤²¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤òºÇÅ¬²½¡ÊOPTIMIZE¡Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¡£Ã±¤Ê¤ëMOI¡Ê´·À¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ë¤Î³ÈÂç¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¿·¼¡¸µ¤Î°ÂÄêÀ¤ò°ú¤ÃÄó¤²ÅÐ¾ì¤·¤¿º£ºî¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼»Ô¾ì¤Ë¿·¤¿¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¢£¿·»ØÉ¸¡ÖPOI¡×¤È¤Ï¡© ¡È¤Í¤¸¤ì¤Ê¤¤µå¡É¤ÎÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë º£ºî¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢³×¿·Åª¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡ÚPOI¡ÊProduct of Inertia¡Ë¡Û¤À¡£°ìÈÌÅª¤ÊMOI¡Ê´·À¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ë¤¬¼ç¤ËÃ±°ì¼´¤Ç¤Î¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î³«ÊÄ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¾å²¼º¸±¦¤Î¥ß¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤µ¤ò»Ø¤¹¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ÎPOI¤Ï»°¼¡¸µÅª¤Ê¤Í¤¸¤ì¤Ë¤¯¤µ¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£ POI¤¬Äã¤¤¤Û¤É¡¢¿Ä¤ò³°¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¥Ø¥Ã¥É¤Î¤Í¤¸¤ì¤¬µ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤¥®¥¢¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥É¥¹¥Ô¥ó¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞÀ©¤Ç¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¶Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤ò¤µ¤é¤Ë°ìÊâ¿Ê¤á¡¢¡ÚÁÀ¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¤ò³°¤µ¤Ê¤¤¡Û¤È¤¤¤¦¼ÂÀïÅª¤ÊÀµ³ÎÀ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ÎPOI¤ÎÄã¤µ¤è¤ê¤âMOI¤Î¹â¤µ¤¬Ê¹¤¯¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¡£POI¤òÂç¤¤¯²¼¤²¤¿¤Î¤ÏÂÇÅÀ¤Î¥Ö¥ì¤¬¾®¤µ¤¤¾åµé¼Ô¸þ¤±¤Î¡ØLS¡Ù¤äÃæ¡¦¾åµé¼Ô¸þ¤±¤Î¡ØX¡Ù¤Ç¡¢¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸ÁØ¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î¡ØMAX-K¡Ù¤Ï10K¤Ë¶á¤¯¡¢¡ØMAX-D¡Ù¤Ï¹âMOI¤«¤Ä¥É¥í¡¼¥Ð¥¤¥¢¥¹¤È¡¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼Á´¤Æ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¢£ POIÄã¸º¢âµåÂÎ¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¡£LS¤ÏÄ¶¥Ç¥£¡¼¥×¤Ë ¤Þ¤º¡ØLS¡Ù¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¡õÀµ³ÎÀÆÃ²½·¿¡£¥Ø¥Ã¥ÉÂÎÀÑ¤òÁ°ºî¤Î445 cm?¤«¤é460cm?¤ËÁý²Ã¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤òÄÉµá¤·¤¿¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¡¼¥¹·Á¾õ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢POI¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¸º¤é¤¹¤¿¤áµåÂÎ¤Ë¶á¤¤·Á¾õ¤¬ÆÃÄ§Åª¡£
¼¡¤Ë¡ØX¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÉÀÇ½¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¹â¤¤´²ÍÆÀ¤òÎ¾Î©¡£¥Ñ¥ï¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¹½Â¤¤òºþ¿·¤·¤Æ¥¦¥§¥¤¥ÈÇÛÃÖ¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢9000g-cm?¤Ë¹âMOI¤ÈPOI¤ÎÄã¸º¤òÆ±»þ¤ËÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï½Å¤¤¥¦¥§¥¤¥È¤¬¸å¤í¤ÎÀßÄê¤Ç¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÁ°Êý¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¡ØLS¡Ù¤Ë¶á¤¤Ä´ÀáÀ¤â¼«ºß¡£
¢£ ¹âMOIÄÉµá¤Î2¥â¥Ç¥ë¤ÏÅê±ÆÌÌÀÑÂç ¤è¤ê¹â¤¤´²ÍÆÀ¤òµá¤á¤ëÁØ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÖÊÉ¡×¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Û¤É¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ë¡ØMAX-K¡Ù¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£Á°ºî¤Î10K¥â¥Ç¥ë¤òÎ¿¤°¶ËÂçMOI¤Ë¤è¤ë°ÂÄêÀ¤ò¸Ø¤ê¡¢¿Ä¤ò³°¤·¤Æ¤âÃÆÆ»¤¬¤Í¤¸¤ì¤Ê¤¤°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï·ÚÎÌ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¥¦¥§¥¤¥È¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç10,000g-cm?¤ÎÄ¶¹âMOI¤Ø¤ÎÄ´À°¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¹¥é¥¤¥µ¡¼¤ÎµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ØMAX-D¡Ù¡£¥Ò¡¼¥ë´ó¤ê¤Î¥¦¥§¥¤¥ÈÇÛÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Å¿´µ÷Î¥¤òÃ»½Ì¤·¡¢¹½¤¨¤¿½Ö´Ö¤«¤é¤Ä¤«¤Þ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò³Î¿®¤µ¤»¤ë¥É¥í¡¼¥Ð¥¤¥¢¥¹Àß·×¤¬¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¤òÊäÀµ¤·¤Æ¶¯¤¤¥É¥í¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢£ ¡Ö¥È¥Ö²÷´¶¡×¤Ï¤¹¤°¤½¤³¤Ë¡£1·î17Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä³«»Ï ¡Ö¡È¤â¤¦Ìá¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤âÉ¬¤ºÎº¡É¤Ë¤Ê¤ë¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤¬ÅÐ¾ì¡×¤È¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØOPTM¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¦¥£¥á¥ó¥º¥â¥Ç¥ë¤âÆ±»þ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÁØ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÈ×ÀÐ¤ÎÉÛ¿Ø¤È¤Ê¤ë¡£ ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï½ãÀµ¥·¥ã¥Õ¥ÈÁõÃå¤Ç93,500±ß¡Á¤È¤Ê¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¹¥È¥Ã¥¯¥«¥¹¥¿¥à¥·¥ã¥Õ¥È¤âËÉÙ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÎÇäÅ¹¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¼¥Ó¥ª¤ä¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥´¥ë¥Õ¡¢¥´¥ë¥Õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢PGA TOUR SUPERSTORE¤ä¡¢¤Ä¤ë¤ä¡¢¥Ò¥Þ¥é¥ä¡¢ÆóÌÚ¥´¥ë¥Õ¤Î¤Î¼è°·Å¹¤Ë¤Æ¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
