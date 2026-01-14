ÁêÉð¼Óµ¨¡¢Êì¤È¤·¤Æ¡È¿©¡É¤Î¤³¤À¤ï¤êÌÀ¤«¤¹¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ£¤Ç°é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁêÉð¼Óµ¨¡Ê40¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¤É¤¦2026¡ÙÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£2»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ëÁêÉð¤¬¿©¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ë¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡ª¤¤¤Á¤´¤ò´®Ç½¤¹¤ëÁêÉð¼Óµ¨¤Î²£´é
¡¡º´²ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¤¤Á¤´¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤¬É½»²Æ»¿Íµ¤Å¹¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤³¤Î´ë²è¡£²áµîºÇÂ¿12Å¹ÊÞ¤¬»²²Ã¤·¡¢·×17ÉÊ¤ÎÀäÉÊ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤¢¤¹1·î15Æü¡È¤¤¤Á¤´¤ÎÆü¡É¤«¤é3·î31Æü¤Þ¤ÇÌó2¥ö·î¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÁêÉð¡£¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤òÂ£Äè¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¿¿¤ÃÀÖ¤Ç°ìÎ³°ìÎ³¤¬Î©ÇÉ¤Ç¤¹¤Í¡£´Å¤¤¹á¤ê¤¬¤¿¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¼Â¿©¡£¡Ö¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤·¡¢¤³¤Î¿åÊ¬¤¬¤·¤¿¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°ì¸ý¿©¤Ù¤¿¤é¾×·â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¤Û¤ªÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»³¸ý¾ÍµÁ¡¦º´²ì¸©ÃÎ»ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤â»î¿©¡£¿ÍÀ¸¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤Á¤´¤Î¿ô¤Ï¡Ö¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Åß¤Ë¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥ó¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·É÷¼Ù¤ò¤Ò¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë²ÈÂ²¤Ë¤´¤Û¤¦¤Ó¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤Ã¤«¤ê¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¡£
¡¡Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¿©¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õ¡¼¥É¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤³¤È¤â¤¢¤ë¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤¿¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È¶¦Í¤Ç¤¤ë»×¤¤½Ð¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤¤ë¤«¤®¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ£¤Ç°é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿Ì£¤ä¤³¤ó¤À¤Æ¤Ç°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÅ¸Ë¾¡£¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤Î²ÌÊª¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤è¤È¤«¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤µ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ë¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡ª¤¤¤Á¤´¤ò´®Ç½¤¹¤ëÁêÉð¼Óµ¨¤Î²£´é
¡¡º´²ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¤¤Á¤´¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤¬É½»²Æ»¿Íµ¤Å¹¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤³¤Î´ë²è¡£²áµîºÇÂ¿12Å¹ÊÞ¤¬»²²Ã¤·¡¢·×17ÉÊ¤ÎÀäÉÊ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¤¢¤¹1·î15Æü¡È¤¤¤Á¤´¤ÎÆü¡É¤«¤é3·î31Æü¤Þ¤ÇÌó2¥ö·î¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÁêÉð¡£¡Ö¤¤¤Á¤´¤µ¤ó¡×¤òÂ£Äè¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¿¿¤ÃÀÖ¤Ç°ìÎ³°ìÎ³¤¬Î©ÇÉ¤Ç¤¹¤Í¡£´Å¤¤¹á¤ê¤¬¤¿¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¼Â¿©¡£¡Ö¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¤·¡¢¤³¤Î¿åÊ¬¤¬¤·¤¿¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°ì¸ý¿©¤Ù¤¿¤é¾×·â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¤Û¤ªÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Êì¿Æ¤È¤·¤Æ¿©¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯¥Õ¡¼¥É¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤³¤È¤â¤¢¤ë¶ì¾Ð¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤¿¤¤¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È¶¦Í¤Ç¤¤ë»×¤¤½Ð¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ç¤¤ë¤«¤®¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ£¤Ç°é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿Ì£¤ä¤³¤ó¤À¤Æ¤Ç°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡×¤ÈÅ¸Ë¾¡£¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤Î²ÌÊª¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤è¤È¤«¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤µ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£