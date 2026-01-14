ÅÏÊÕÍµÂÀ¡¡Äï¡¦ÂóÌï¤Î·ëº§¤Ë»É·ã¡¡¼«¿È¤Î·ëº§¤â¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»þ´ü¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡×
¡¡¸Î¡¦ÅÏÊÕÅ°¤µ¤ó(µýÇ¯61)¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Îºç¸¶°ê·Ã¡Ê66¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕÍµÂÀ¡Ê36¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö³À²ÖÀµ ¤¢¤Ê¤¿¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¼«¿È¤Î·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÍµÂÀ¤Ï¤ªÀµ·î¤Î²á¤´¤·Êý¤òÏÃ¤¹Ãæ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Äï¤¬µîÇ¯·ëº§¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÄï¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕÂóÌï¤¬·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÆÍÁ³Êó¹ð¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿·¤·¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ²ÈÂ²¤âÁý¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡£±üÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Ê¤¬¤é¡×¤È¡¢ºç¸¶¡¢90Âå¤ÎÁÄÊì¡¢ÂóÌïÉ×ºÊ¤È¤â¤Ë¡¢²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¤«¤ë¤¿¤ä»¶Êâ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤Þ¤ë¤Ç¡È¾¼ÏÂ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÀµ·î¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î³À²ÖÀµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö²þ¤á¤Æ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍµÂÀ·¯¤ÏÆÈ¿È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È³ÎÇ§¡£ÍµÂÀ¤¬¡ÖÆÈ¿È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÍµÂÀ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦½÷À¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢³À²Ö¥¢¥Ê¤Ï¡ÖËÜµ¤¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È»ØÅ¦¡£ÍµÂÀ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤µ¡¢ËÜÅö¤Ë¡©º£Æü¤âÈ±·¿¸«¤Æ¡¢¡È¤½¤ÎÈ±·¿¤Ç¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¥®¥ã¥°¤È¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È²ø¤·¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤ÀÃ¯¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦²Î¼ê¤Î°æ¿¹Èþ¹¬¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢³À²Ö¥¢¥Ê¤Ï¡Ö°ê·Ã¤µ¤ó¤â¡¢»×¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©ÍµÂÀ¡¢¥¤¥â¤Á¤ã¤ó¤É¤¦¡©¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£ÍµÂÀ¤Ï¡Ö¤½¤Ã¤Á¡©¤Ê¤ó¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ëµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¤¤ä¡¢°æ¿¹¤µ¤ó¤â¤Í¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÊý¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤ªÁê¼ê¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÍµÂÀ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÁê¼ê¤ÎÂ¸ºß¤ò¼¨º¶¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»þ´ü¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö·ëº§¤Ï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÌÀ³Î¤Ê¤³¤È¤Ï¤³¤³¤Ç²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³¤Þ¤À¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Àè¤Ë·ëº§¤·¤¿ÂóÌï¤Ï¡Ö·ëº§¤É¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡Ê·ëº§¤â¡ËÀ¨¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÍµÂÀ¡£¡ÖÃç´Ö¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤â¤Á¤í¤ó·ö²Þ¤È¤«¡¢¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤«¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤Ïº£¡¢¤½¤ì¤Ï´¶¤¸¤Æ¡£¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¢¤ÎÉ×ÉØ¤Ã¤Æ³°¤«¤é¸«¤¿¸«¤¿ÌÜ¤È¡¢ËÍ¤¬ËÜÅö¤Ë²È¤Ç¸«¤ë¸«¤¿ÌÜ¤È¤«¡¢¤Ç¤âÁ´¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¡¢ËÍ¡¢ËÜÅö¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØÁü¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÎ¾¿Æ¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£