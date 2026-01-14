¥Þ¥ó¥À¥à¤ËKKR¤«¤éÇã¼ýÄó°Æ¡¡TOB¡¢1³ô3100±ß
¡¡·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤è¤ë¼«¼ÒÇã¼ý¡ÊMBO¡Ë¤òÌÜ»Ø¤¹²½¾ÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Þ¥ó¥À¥à¤Ï14Æü¡¢ÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎKKR¤«¤éÇã¼ýÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡ÊTOB¡Ë¤Ï1³ô3100±ß¤Ç¡¢1·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¤Î³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡KKR¤¬13ÆüÉÕ¤Ç¥Þ¥ó¥À¥à¤Ë°Õ¸þÉ½ÌÀ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£TOB¤ò³«»Ï¤¹¤ëÁ°Äó¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥À¥à·Ð±Ä¿Ø¤Î»¿Æ±¤Ê¤É¤ò¤¢¤²¤¿¡£¥Þ¥ó¥À¥à¤Ï¡Ö¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ó¥À¥à¤ÏºòÇ¯9·î¤ËMBO¤Î¼Â»Ü¤ò¸øÉ½¤·¡¢Ï¢·È¤¹¤ë±ÑÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É·Ï´ë¶È¤¬TOB¤ò³«»Ï¡£¤À¤¬¡¢Â¼¾åÀ¤¾´»á¤ÎÄ¹½÷ÌîÂ¼°¼»á¤é¤¬³ô¼°¤ÎÂçÎÌ¼èÆÀ¤ò¿Ê¤á¤¿¤¿¤á¡¢¥Þ¥ó¥À¥à¤Ï11·î¡¢Âè»°¼Ô¤«¤é¤ÎÇã¼ýÄó°Æ¤âÊç¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐ±þÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£