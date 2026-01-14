ÊÆ¥¹¥Ú¡¼¥¹X¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¡×¤ÎÀÜÂ³ÌµÎÁ¤Ë¡¡¥Í¥Ã¥È¼×ÃÇ¤¬Â³¤¯¥¤¥é¥ó¤Ç
¡ÊCNN¡ËÊÆµ¯¶È²È¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤Î±§Ãè´ë¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤¬Äó¶¡¤¹¤ë±ÒÀ±ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¡×¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤ÇÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯ÍøÍÑ¼Ô¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ»½ÑÀìÌç²È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤Ç¤ÏÈ¿ÂÎÀ©¥Ç¥â¤Ø¤ÎÃÆ°µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»½Ñ·Ï¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡Ö¥Û¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡×¤Î¥¢¥Õ¥Þ¥É¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥Ç¥£¥¢¥ó»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇµÙ»ß¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Î¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬13Æü¤«¤éÀÜÂ³²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍøÍÑÎÁ¶â¤âÌÈ½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¥Þ¥¹¥¯»á¤¬º£½µ¤ËÆþ¤ê¡¢ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤Ç¡¢¥¤¥é¥ó¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥³¥á¥ó¥ÈÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤Ï¤³¤³¿ôÆü¡¢¹ñÆâ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤ò¼×ÃÇ¤·¡¢È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Î»²²Ã¼Ô1800¿Í°Ê¾å¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£´ÑÂ¬¶Ú¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Î¥Í¥Ã¥È¼×ÃÇ¤Ï¥¤¥é¥óÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¡£¿Í¸¢ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Í¥Ã¥È¼×ÃÇ¤Î¤¿¤á»à¼Ô¿ô¤ÎÇÄ°®¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Îµ¾À·¼Ô¤Ï¤µ¤é¤ËÂ¿¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¤Ø¤ÎÌµÎÁÀÜÂ³¤Ï³èÆ°²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ´¿·Þ¤¹¤Ù¤Æ°¤¤À¤¬¡¢9200Ëü¿Í¤Î¿Í¸ý¤Î¤¦¤Á¡¢¼ÂºÝ¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï°ìÉô¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åö¶É¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¤ÎÅÅÇÈ¤òË¸³²¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾ðÊó¤ò³°¤Ë½Ð¤¹Í£°ì¤Î¼êÃÊ¡×
¾ðÊó¼×ÃÇ¤Îµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¤¬¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤Î»¦³²¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÍ£°ì¤Î¼êÃÊ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥¢¥Õ¥Þ¥Ç¥£¥¢¥ó»á¤Ï¸ì¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¤Ï¿ôÀé´ð¤ÎÄãµ°Æ»±ÒÀ±¤¬ÃÏ¾å¤Îµ¡´ï¤ÈÄÌ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¼Ò²ñ¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¶ÁèÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ï¡¼¤Î½ÅÍ×¤ÊÉð´ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¹³µÄ¼Ô¤ËÂÐ¤·Äñ¹³¤òÂ³¤±¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢·³»ö¹ÔÆ°¤ò´Þ¤à¤¢¤é¤æ¤ëÁªÂò»è¤Ç¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´Æ»ë´ë¶È¥±¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥À¥°¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼»á¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤Î»ÙÇÛÁØ¤¬¡Ö¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯°Ê³°¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼×ÃÇ¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¡Ø¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë¡Ù¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¥¤¥é¥ó¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï2¼Ò¤·¤«¤Ê¤¯¡¢À¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼×ÃÇ¤ÏÈæ³ÓÅªÍÆ°×¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹ñÌ±¤ò´Æ»ë¤·¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤ò¥·¥ê¥¢¤Ê¤ÉÂ¾¹ñ¤Ë¤âÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¤âÅö¶É¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¤ÎÅÅÇÈ¤òË¸³²¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎô²½¤µ¤»¤ë¼êÃÊ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥¢¥Õ¥Þ¥Ç¥£¥¢¥ó»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Ï¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁ°Àþ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¡Ö·³»ö¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÎË¸³²¤À¤È¤¤¤¦¡£
À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¾ãÊÉ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¸¢Íø³èÆ°²È¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹³ÈÂç¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¤Ï¥¤¥é¥ó¤ÇÀµ¼°¤Ê±¿ÍÑµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï°ÊÁ°¡¢Æ±¹ñ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥é¥óÅö¶É¤ÏºòÇ¯¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤Î12Æü´Ö¤ÎÀïÁè¸å¡¢¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¤Î»ÈÍÑ¤òÈÈºá¤È¤·¤¿¡£
¥¢¥Õ¥Þ¥Ç¥£¥¢¥ó»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½è·º¤µ¤ì¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤ÎÀïÁè¸å¡¢¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯Ã¼Ëö¤Î¼ûÍ×¤¬¡ÖµÞÁý¡×¤·¤¿¡£