Ì¿¤òÆ°¤«¤¹É¬¿Ü±ÉÍÜÁÇ¤ÎÃº¿å²½Êª¡á¡Ö°¡×¤ÏÂç¤¤Ê¸í²ò¡ª¡©¡Ú¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î±ÉÍÜ¼êÄ¡¡Û
Ãº¿å²½Êª¡Ê¡áÅü¼Á¡Ë¤¬¡Ö°¡×¤Ï¸í²ò¡ª É¬¿Ü¤Î±ÉÍÜÁÇ
Ãº¿å²½Êª¤ÏÉ¬¿Ü¤Î±ÉÍÜÁÇ¡Ö°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤ÏÀÝ¤ê¤¹¤®¤À¤«¤é
Ãº¿å²½Êª¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¼çÍ×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤È¤Ê¤ë±ÉÍÜÁÇ¡£ÂÎÆâ¤Ç¾Ã²½µÛ¼ý¤µ¤ì¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤È¤Ê¤ëÅü¼Á¤È¡¢ÂÎÆâ¤Ç¤ÏÊ¬²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¿©ÊªÁ¡°Ý¤Î2¤Ä¤ËÂç¤¤¯Ê¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅü¼ÁÉôÊ¬¤Î¤ß¤Î¤¿¤á¡¢Ãº¿å²½Êª¡áÅü¼Á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÅü¼Á¤Ï¹½Â¤¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢¡ÖÅüÎà¡ÊÃ±ÅüÎà¡¦¥·¥çÅü¤Ê¤É¡Ë¡×¡Ö¾¯ÅüÎà¡Ê¥ª¥ê¥´Åü¡Ë¡×¡ÖÂ¿ÅüÎà¡Ê¤Ç¤ó¤×¤ó¤Ê¤É¡Ë¡×¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Åü¼Á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ï¡¢1£ç¤ÇÌó4¥¥í¥«¥í¥êー¤ËÁêÅö¡£»é¼Á¤¬1£ç¤ÇÌó9¥¥í¥«¥í¥êー¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Ï»é¼Á¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢»é¼Á¤è¤ê¾Ã²½¡¦µÛ¼ý¤Î¥¹¥Ôー¥É¤¬Â®¤¤¤¿¤á¡¢ÁÇÁá¤¯¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åü¼Á¤¬¡Ö°¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²á¾ê¤ËÀÝ¤ë¤È·ò¹¯¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤¿¤á¡£¤¹¤°¤Ë»È¤ï¤ì¤Ê¤¤Åü¼Á¤Ï¶ÚÆù¤ä´ÎÂ¡¤ËÃùÂ¢¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÍ¾¤ë¤ÈÂÎ»éËÃ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢ÈîËþ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åü¼Á¤òÀÝ¤ë¤È·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÞ¤Ê·ìÅüÃÍ¾å¾º¡Ê·ìÅü¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡Ë¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤ÈÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤ä¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥àÉÔÂ¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½Âå¿Í¤Ï¥Ñ¥ó¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Ê¤É¤Ç¡¢Åü¼Á¤òÀÝ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢Åü¼Á¥«¥Ã¥È¤Î¿©ÉÊ¤â¤è¤¯Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤ËÅü¼Á¤ÏÀ¸Ì¿³èÆ°¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¡£Åü¼Á¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤ÈÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÉÔÂ¤ò¾·¤¡¢Ç¾¤ä¿À·Ð¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤ÆÈè¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ËÃ¼¤ÊÀ©¸Â¤È²á¾êÀÝ¼è¤ÏÈò¤±¡¢Å¬ÎÌ¤òÀÝ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤´¤Ï¤óÃãÏÒ1 ÇÕÊ¬¡Ê150g¡Ë¤ÎÅü¼ÁÎÌ¤ÏÌó54g¡£¥Ñ¥ó¤Î6 ËçÀÚ¤ê1 ËçÊ¬¡Ê Ìó60g¡Ë¤Ë¤ÏÌó27g¡¢¤¦¤É¤ó¤ä¤½¤Ð1 ¿©¡Ê180g¡Ë¤Ë¤ÏÌó40g ¤ÎÅü¼Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ãº¿å²½Êª¡Ê¡áÅü¼Á¡Ë ¤ÏÅ¬ÎÌ¤òÀÝ¤ë¤Î¤¬Âç»ö
¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ð§¤ä¥Ñ¥ó¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Ê¤É¤Ë¤ÏÅü¼Á¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£À©¸Â¤·¤¹¤®¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡Ø¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Î±ÉÍÜ¼êÄ¡¡Ù´Æ½¤¡§Ãæ°æ¥¨¥ê¥«