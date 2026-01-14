¤É¤¦¤Ê¤ë¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ ¥È¥ó¥Í¥ë·¡ºï¤Ç¡È¿å¸Ï¤ì¡É¤ÎÃÏ¶è¤ËJRÅì³¤¤¬¡Ö¿·¤¿¤Ê°æ¸Í¡×¹©»ö¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¡©´ôÉì¡¦¿ðÏ²»Ô
¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î¹©»ö¤Î¿ÊÄ·¤Ç¤¹¡£¸½ºß¹©»ö¤¬ÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë´ôÉì¸©¿ðÏ²»Ô¤Ç¡¢JRÅì³¤¤¬½»Ì±ÀâÌÀ²ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¶áÎÙ½»Ì±¡Ë
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¿Ê¤·¤¿¡×¡£º£¤Þ¤Ç¡Ø¿å¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¿å¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¶¡µë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡Ê¶áÎÙ½»Ì±¡Ë
¡Ö¿å¤ò¤¯¤ß¾å¤²¤Æ¤â¡¢½Ð¤Æ¤¤¤¯¿å¤ÏÁ´Éô½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
1·î10Æü¡¢´ôÉì¸©¿ðÏ²»Ô¤Çº£¸å½»Ì±¤¬»È¤¦¿å¤Î¶¡µë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JRÅì³¤¤ÎÀâÌÀ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë·¡ºï¹©»ö¤Î±Æ¶Á¤Çµ¯¤¤¿¡¢¤¿¤áÃÓ¤Î¿å¸Ï¤ì¤äÃÏÈ×ÄÀ²¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê°æ¸Í¤ò·¡¤Ã¤Æ¼êÅö¤Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅì³¤¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö½»Ì±¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹©»ö¤ÎºÆ³«¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ë¥¢¤¬Áö¤ëÌ¤Íè¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÉÊÀî¤ÈÌ¾¸Å²°¤ò¤ï¤º¤«40Ê¬¤Û¤É¤Ç·ë¤Ö¡ÈÌ´¤ÎÄ¶ÆÃµÞ¡É
Ì´¤ÎÄ¶ÆÃµÞ¡Ö¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¡×¡£¼ÖÎØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÖÂÎ¤ò¡ÈÄ¶ÅÅÆ³¡É¤ÎÎÏ¤ÇÉâ¾å¤µ¤»¤ÆÁö¤ë¤³¤Î¿·¤·¤¤¾è¤êÊª¤Ï¡¢Áí¹©»öÈñ¤¬¼Â¤Ë11Ãû±ß¤È¤¤¤¦Ä¶Âç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£»þÂ®500¥¥í¤ÇÁö¤ê¡¢ÉÊÀî¤ÈÌ¾¸Å²°¤ò¤ï¤º¤«Ìó40Ê¬¤Ç·ë¤Ö·×²è¤Ç¤¹¡£
¡ÊÂçÌî¾¡¸Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö»þÂ®500¥¥í¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤ÊÍÉ¤ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤Æ¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ¿··¿¤Î¼ÖÎ¾¤ÎºÂÀÊ¤ÎÇØ¤â¤¿¤ì¤Ï¡¢¸å¤í¤ËÌó15ÅÙ·¹¤¡¢¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¤¬¤Ê¤¤¸ÇÄê¼°¡£JRÅì³¤¤ÏÃ»¤¤¾è¼Ö»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¸ÇÄê¼°¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¶è´Ö¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¼ÖÁë¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤àÂå¤ï¤ê¤Ë¼ÖÆâ¤ÎÅ·°æ¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÅê±Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢³«È¯¤ÏÃå¡¹¤È¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ä
¡È¿åÌäÂê¡É¤ÇÍÉ¤ì¤¿ÀÅ²¬¸©¤È£Ê£ÒÅì³¤¤Î´Ø·¸¤Ï¡Ä
¡ÊJRÅì³¤ Ã°±©½Ó²ð¼ÒÄ¹ ¤ª¤È¤È¤·3·î¡Ë
¡Ö2027Ç¯¤Î³«¶È¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
JRÅì³¤¤Ï¤ª¤È¤È¤·3·î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿2027Ç¯¤Î³«¶È¤òÀµ¼°¤ËÃÇÇ°¡£Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ï¡Ä¡£
¡ÊÀÅ²¬¡¦Àî¾¡Ê¿ÂÀÁ°ÃÎ»ö 2017Ç¯¡Ë
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¹©»ö¤òÀÅ²¬¸©²¼¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃÇ¸ÇÌÔ¾Ê¤òµá¤á¤¿¤¤¡£¹Í¤¨Ä¾¤»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
ÀÅ²¬¸©¤ÎÀî¾¡Á°ÃÎ»ö¤¬¡¢¹©»ö¤¬±Æ¶Á¤¹¤ë¡Ö¿åÌäÂê¡×¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¤«¤±ç±Ãå¾õÂÖ¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¤È¤È¤·5·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÎëÌÚ¹¯Í§ÃÎ»ö¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥¢¿ä¿Ê¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¿å»ñ¸»¤äÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸©¤ÈJRÅì³¤¤¬ÂÐÏÃ¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¹©»öÃå¹©¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ä
µîÇ¯6·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥ê¥Ë¥¢¹©»ö¤ËÈ¼¤¦±Æ¶Á¤äÂÐºö¤òÏÃ¤·¹ç¤¦ÀÅ²¬¸©¤ÎÀìÌçÉô²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸©¤¬²ÝÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿28¹àÌÜ¤Î¤¦¤Á¿·¤¿¤Ë2¤Ä¤Î¹àÌÜ¤¬Î»¾µ¤µ¤ì¡¢ºÇÂç¤Î¾ãÊÉ¤À¤Ã¤¿¿å¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤¬¤¹¤Ù¤Æ½ªÎ»¡£¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¿Ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë³«¶È¤Ï2036Ç¯°Ê¹ß¤È¡¢Åö½éÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿·×²è¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤êÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢10Ç¯¸å¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÈÅ·¶õ¤Î¾ë¡É¤«¤é¸«¤¨¤ë¥ê¥Ë¥¢¤Î¹©»ö¸½¾ì
¡Ê¾®ÀîÈþºù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî»Ô¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Á¤é¤Î¶¶¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î¹©»ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÎ¾Â¦¤Î»³¤ò´ÓÄÌ¤·¤Æ¥ê¥Ë¥¢¤¬ÄÌ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
Ìó55¡¥1¥¥í¤Î¥ê¥Ë¥¢¤ÎÏ©Àþ¤¬Áö¤ëÍ½Äê¤Î´ôÉì¸©¡£
12Æü¤ËË¬¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃæÄÅÀî»Ô¤Ë¤¢¤ë¹ñ»ØÄê»ËÀ×¤Î¡ÖÉÄÌÚ¾ëÀ×¡×¤Ç¤¹¡£ÌÚÁ¾Àî¤Î¤Û¤È¤ê¡¢432¥áー¥È¥ë¤Î¹â¿¹»³¤Ë¤¢¤ê¡¢Âç¤¤Ê´ä¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¤ê¤³¤ó¤ÀÀÐ³À¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤³¤Î»³¾ëÀ×¤Ï¡¢±À³¤¤¬¾ë¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡ÖÅ·¶õ¤Î¾ë¡×¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÉÄÌÚ¾ëÀ×¤«¤é¸«¤¨¤ë¤Î¤¬¥ê¥Ë¥¢¹©»ö¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¶¶¡£Ìó2Ç¯Á°¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉÊÀî～Ì¾¸Å²°´Ö¤Ï9³ä¶á¤¯¤¬¥È¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥Ë¥¢¡£¤³¤Î¾ì½ê¤¬¤ï¤º¤«¤ÊÃÏ¾å¶è´Ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿Íµ¤¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢JRÅì³¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¶¶¤Î¶è´Ö¤ÏËÉ²»¤äËÉºÒ¤Î¤¿¤á¤Î¥Õー¥É¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÉÄÌÚ¾ëÀ×¤òË¬¤ì¤¿¿Í¡Ë
£Ñ.ÉÄÌÚ¾ëÀ×¤«¤é¥ê¥Ë¥¢¤Î¹©»ö¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©
¡Ö¡Ê´ÇÈÄ¤Ë¡Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£ÄÌ¤¹¤Ê¤éÁá¤¯ÄÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¿·´´Àþ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÎÁ¶â¤Ç¡¢È¾Ê¬¤¯¤é¤¤¡Ê¤Î»þ´Ö¡Ë¤Ç¡ÊÅìµþ¤Þ¤Ç¡Ë¹Ô¤±¤ë¡×
¡ÊÃæÄÅÀî»ÔÉÄÌÚ±ó»³»ËÎÁ´Û Àõ°æÄ¾µª´ÛÄ¹¡Ë
£Ñ.ÉÄÌÚ¾ëÀ×¤Ë¥ê¥Ë¥¢¤Î¹©»ö¤ò¸«¤ËÍè¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡©
¡Ö¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.¥ê¥Ë¥¢¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤Ï¡©
¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÉÄÌÚ¾ë¤½¤·¤Æ¥ê¥Ë¥¢¡£´Ñ¸÷¤¬È¯Å¸¤·¤ÆÆþ¾ì¼Ô¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¹¬¤¤¡×
¸«°ã¤¨¤ëÉ÷·Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë!?¡È´ôÉì¸©±Ø¡É¼þÊÕ
¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î´ôÉì¸©Í£°ì¤Î±Ø¤Ï¸½ºß¤ÎJRÈþÇµºäËÜ±Ø¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ëºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸Å¤¯¤«¤é¤Î²È²°¤¬»Ä¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¡Ê¾®Àî¥¢¥Ê¡Ë
¡Ö´ôÉì¸©±Ø¤Î·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÂçµ¬ÌÏ¤Ê¹©»ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¸½ºß³«È¯¤¬¿Ê¤à±Ø¼þÊÕ¤Ç¤Ï¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤âÀ°È÷¤µ¤ì¡¢¹©»ö¤Ï2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·×²è¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃÏ¸µ½»Ì±¡Ë
Q.¤«¤Ê¤ê·Ê¿§¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ÃÝ¤ä¤Ö¡¢Àî¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î±ü¤Ë½»Âð¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤éÁ´Á³°ã¤¦¡×
Q.¸«°ã¤¨¤ë¸÷·Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
JRÃæ±ûËÜÀþ¤¬Áö¤ëÈþÇµºäËÜ±Ø¤Ï¡¢¸½ºß¡¢²÷Â®ÅÅ¼Ö¤ÇÌ¾¸Å²°¤Þ¤Ç¤¬1»þ´Ö10Ê¬¤Û¤É¡£¥ê¥Ë¥¢¤¬³«ÄÌ¤¹¤ì¤ÐÌ¾¸Å²°¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«15Ê¬¤Û¤É¤Ë¡£ÉÊÀî¤Þ¤Ç¤âÌó1»þ´Ö¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ÅÔ¿´¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃÏ¸µ½»Ì±¡Ë
¡ÖÅìµþ¤Þ¤Ç¤¬¶á¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¤¤¤¡×
Q.Áá¤¯¤Ç¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡©
¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¤½¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ç¤Ïº£·îÃæ¤Ë¡¢½ÕÆü°æ»Ô¤«¤éÌ¾¸Å²°±Ø¤Þ¤Ç¤Î¹©»ö¶è´Ö¡áÌ¾¾ë¹©¶è¤Ç¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê·¡ºï¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è³èÀ²½¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Î´üÂÔ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤²ÝÂê¤â¡Ä¡£
ÃÏÈ×ÄÀ²¼¤Ç¹©»öÃæÃÇ¡ÄÄ®¤Ë¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤°æ¸Í¡×¤¬
¡ÊÌøÀ¥À²µ®µ¼Ô 1·î10Æü¡Ë
¡ÖÂçÞ×Ä®¤ò¸«²¼¤í¤¹»³¤Î¼ÐÌÌ¤Ë¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤¬»È¤¦°æ¸Í¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥Ë¥¢¤Î¥È¥ó¥Í¥ë·¡ºï¹©»ö¤Î±Æ¶Á¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿´ôÉì¸©¿ðÏ²»ÔÂçÞ×Ä®¤Ç¡¢½»Ì±¤¬»È¤¦¿å¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï2Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¿ðÏ²»ÔÌ± 2024Ç¯5·î¼èºà¡Ë
¡Ö¸«¤Æ¤´¤é¤ó¡¢Äì¤¬¸«¤¨¤ë¤«¤Ê¡£°ìÈÖÂ¿¤¤»þ¤Ç¤³¤Î²¼¤Î1¥áー¥È¥ë10¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤Î¾ì½ê¤Ë¿åÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
ÂçÞ×Ä®¤Ç¤Ï¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç°æ¸Í¤ä¤¿¤áÃÓ¤Î¿å°Ì¤¬Äã²¼¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÃÏÈ×ÄÀ²¼¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇÂç¤ÎÃÏÈ×ÄÀ²¼¤Ï10¡¥9¥»¥ó¥Á¡Ä¤³¤Î¤¿¤áJRÅì³¤¤Ï¹©»ö¤òÃæÃÇ¡£¥È¥ó¥Í¥ë·¡ºï¤òºÆ³«¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢½»Ì±¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ä
¡ÊJRÅì³¤ Ã´Åö¼Ô¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÃÏ²¼¤Ë¥Ý¥ó¥×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤¯¤ß¾å¤²¤Æ´É¤òÄÌ¤Ã¤Æ¿å¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
1·î10Æü¡¢ÂçÞ×Ä®Æâ¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê°æ¸Í¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢JRÅì³¤¤¬½»Ì±¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£°æ¸Í¤Î¿¼¤µ¤Ï151¥áー¥È¥ë¡¢¼þÊÕ¤Î½»Âð35¸®¤Ë¿å¤ò¶¡µë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£JRÅì³¤¤Ï¡Ö¼þÊÕ¤Î¿å¸»¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¶áÎÙ½»Ì±¡Ë
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÏÁ°¿Ê¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¡Ø¿å¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¿å¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¶¡µë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡Ê¶áÎÙ½»Ì±¡Ë
¡Ö¿å¤ò¤¯¤ß¾å¤²¤Æ¤â¡¢½Ð¤Æ¤¤¤¯¿å¤ÏÁ´Éô½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿¤â¼ê¤Ä¤«¤º¤Ç¡ÊÂÐ½è¤»¤º¡Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¡ÊJRÂ¦¡Ë¤Ç¤¯¤ß¾å¤²¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£º¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿·¤¿¤Ê°æ¸Í¤Ïº£¸å¿å¼Á¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢Íè·î¾å½Üº¢¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤â¥È¥ó¥Í¥ë¤Î·¡ºï¹©»ö¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ºÆ³«¤Î¥á¥É¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¤Ç¤ÏÃÏÌÌ¤ÎÎ´µ¯ JRÅì³¤¡ÖÅö¼Ò¤Î¹©»ö¤Î±Æ¶Á¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¹©»ö¤Î±Æ¶Á¤ÏÅìµþ¤Ç¤â¡Ä¡£µîÇ¯10·î¡¢ÉÊÀî¶è¤Ç¤Ï¥ê¥Ë¥¢¤Î¥È¥ó¥Í¥ë·¡ºï¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÕ¶á¤ÎÃÏ¾å¤Ç¡¢ºÇÂç13¥»¥ó¥Á¤Û¤ÉÃÏÌÌ¤¬Î´µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊJRÅì³¤ÅÚÌÚ¹©»öÉô ½©ËÜÄ¾¿ÍÃ´ÅöÉôÄ¹ 2025Ç¯12·î¡Ë
¡ÖËÜ»ö¾Ý¤ÏÅö¼Ò¤Î¹©»ö¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
JRÅì³¤¤Ï¡¢2·îÃæ¤ËÃÏ°è½»Ì±¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¹©»ö¤òºÆ³«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
