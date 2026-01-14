NZ³°Áê¡¡ÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤ËNZÃæ¶ä¤¬´ØÍ¿¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¤È¥Ö¥ì¥Þ¥óÁíºÛ¤ò¼¸ÀÕ
NZ³°Áê¡¡ÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤ËNZÃæ¶ä¤¬´ØÍ¿¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¤È¥Ö¥ì¥Þ¥óÁíºÛ¤ò¼¸ÀÕ
NZ¤Î¥Ôー¥¿ー¥º³°Áê¤¬NZÃæ¶äÁíºÛ¤ò¼¸ÀÕ¡£
¥Ö¥ì¥Þ¥óNZÃæ¶äÁíºÛ¤¬¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ôー¥¿ー¥ºNZ³°Áê¤ÏNZÃæ¶ä¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤Ë´ØÍ¿¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÁíºÛ¤ÏNZÃæ¶ä¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Ù¤¤À¡£¹ñÆâ¤Î¶âÍ»À¯ºö¤Ë½¸Ãæ¤¹¤Ù¤¤À¤È¼¸ÀÕ¤·¤¿¡£
NZ¤Î¥Ôー¥¿ー¥º³°Áê¤¬NZÃæ¶äÁíºÛ¤ò¼¸ÀÕ¡£
¥Ö¥ì¥Þ¥óNZÃæ¶äÁíºÛ¤¬¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ôー¥¿ー¥ºNZ³°Áê¤ÏNZÃæ¶ä¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤Ë´ØÍ¿¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÁíºÛ¤ÏNZÃæ¶ä¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Ù¤¤À¡£¹ñÆâ¤Î¶âÍ»À¯ºö¤Ë½¸Ãæ¤¹¤Ù¤¤À¤È¼¸ÀÕ¤·¤¿¡£