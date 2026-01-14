ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー ¥É¥ë±ß1½µ´Ö8¡óÁ°¸å
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡7.98¡¡4.66¡¡7.04¡¡5.58
1MO¡¡9.00¡¡5.33¡¡7.61¡¡6.18
3MO¡¡9.05¡¡5.50¡¡7.88¡¡6.42
6MO¡¡9.27¡¡5.82¡¡8.10¡¡6.94
9MO¡¡9.38¡¡6.11¡¡8.39¡¡7.30
1YR¡¡9.44¡¡6.33¡¡8.50¡¡7.53
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡7.00¡¡6.90¡¡5.80
1MO¡¡7.94¡¡7.71¡¡6.37
3MO¡¡8.29¡¡8.01¡¡6.58
6MO¡¡8.78¡¡8.53¡¡6.91
9MO¡¡9.08¡¡8.92¡¡7.16
1YR¡¡9.28¡¡9.18¡¡7.33
Åìµþ»þ´Ö10:12¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
±ß°Â¿Ê¹Ô¤ÎÀª¤¤¤â¤¢¤ê¡¢Ã»´ü¥Ü¥é¤Ï¤ä¤ä¾å¾º·¹¸þ
