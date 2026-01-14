¥Ô¥¨ー¥ëÃæÌî´Æ½¤¤ÎUSB-C DAC¥±ー¥Ö¥ë¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹ÀÜÂ³ÈÇ¡ÖHSE-AD03B-pnk(¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ô¥À¥Ã¥¯)¡×
Hi-Unit(¥Ï¥¤¥æ¥Ë¥Ã¥È)¤Ï¡¢ÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¤Î¥É¥é¥Þー¡¦¥Ô¥¨ー¥ëÃæÌî»á´Æ½¤¤Î¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹ÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¤·¤¿USB Type-C DAC¥¢¥ó¥×¥¢¥À¥×¥¿ー¡ÖHSE-AD03B-pnk(¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ô¥À¥Ã¥¯)¡×¤ò¡¢2·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥ªー¥×¥ó¤Ç¡¢»Ô¾ìÁÛÄê²Á³Ê¤Ï11,000±ßÁ°¸å¡£Hi-Unit¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈShop¤Ç¤ÏÀè¹ÔÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯9·îÈ¯Çä¤Î¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹ÀÜÂ³ÂÐ±þ¤ÎUSB-C DAC¥±ー¥Ö¥ë¡ÖHSE-AD03-pnk(¥Ô¥À¥Ã¥¯)¡×ÅÐ¾ì¸å¡¢¡Ö¡Ø¥Ð¥é¥ó¥¹ÀÜÂ³¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤òËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ×Ë¾¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤¿Åú¤¨¤Ç¤¹¡×(¥Ô¥¨ー¥ëÃæÌî»á)¤È¤¤¤¦¡£
DAC¥Á¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢384kHz/32bitÂÐ±þ¤Î¡ÖCX31988¡×¤òºÎÍÑ¡£¥¢¥ó¥×¤ò²ð¤µ¤º¤ËDAC½ÐÎÏÃÊ³¬¤«¤éº¸±¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò´°Á´ÆÈÎ©¤ÎÀµ¥Ð¥é¥ó¥¹¹½À®¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Î¥¤¥º¤ä¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯¤Î±Æ¶Á¤òÍÞ¤¨¤¿¡¢¹â¤¤¾ðÊóÎÌ¤ÈÄê°Ì¤ÎÀµ³Î¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÇÉ¼ê¤Ê²»¤Å¤¯¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²»¤ÎÎØ³Ô¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¡¢¥¤¥ä¥Õ¥©¥óËÜÍè¤Î¼ÂÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿¤È¤·¤Æ»Å¾å¤²¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
DACÉô¤ÎSNÈæ¤Ï130dB¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¤Ï120dB¡£ºÆÀ¸¼þÇÈ¿ôÂÓ°è¤Ï20Hz～40kHz¡¢ÂÐ±þ¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹¤Ï16～150¦¸¡£
¥±ー¥ÖÉôÊ¬¤Ï¡¢OCC¶ä¥á¥Ã¥Ã±¿ÄÀþ¡ß8ËÜ¹½À®¤Ë¥Ê¥¤¥í¥ó¿Äºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¿®¹æÅÁÁ÷¤Î°ÂÄêÀ¤È¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥Ã¥¯ÉôÁÇºà¤Ï¥¢¥ë¥ß¹ç¶â¡¢Type-C¥×¥é¥°ÉôÁÇºà¤Ï°¡±ô¹ç¶â¡£¡Ú¥Ô¥¨ー¥ëÃæÌî»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
4.4mm ¥Ð¥é¥ó¥¹ÆþÎÏ¡¢Àµ¥Ð¥é¥ó¥¹¹½À®¡£¥¢¥ó¥×¤òÂ¤µ¤º¡¢DAC ¥Á¥Ã¥× CX31988 ¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»ÎÌ¤ò¸ØÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ðÊóÎÌ¤ÈÄê°Ì¤ÎÀµ³Î¤µ¤òÍ¥Àè¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë²»³Ú¤ÎÍ×¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¥Ã¥¯¤Î¥¯¥ê¥¢¤µ¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÂÎ´¶¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OCC¶ä¥á¥Ã¥Ã±¿ÄÀþ¥±ー¥Ö¥ë¤â´Þ¤á¡¢ÁÀ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÇÉ¼ê¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÀ°¤Ã¤¿²»¡É¡£¥Ô¥À¥Ã¥¯¤¬ËÜµ¤¤ò°ú¤½Ð¤¹Æþ¸ý¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤Î¼ÂÎÏ¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤Ç¤¹¡£