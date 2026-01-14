Æü´Ú¼óÇ¾¤¬¥É¥é¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡±ÇÁü¸ø³«¡¡BTS¡ÖDynamite¡×¤Ê¤É±éÁÕ
¹â»ÔÁíÍý¤È´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬13Æü¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý¤Ï13Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢·ÐºÑ¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬¤ä¤Ê¤É¤Ç¤ÎÏ¢·È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÈ¯°Æ¤Ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬³ØÀ¸»þÂå¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×BTS¤Î¡ÖDynamite¡×¤È¥¢¥Ë¥á¡ÖKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¥º¡×¤Î·àÃæ²Î¡ÖGolden¡×¤Î2¶Ê¤ò±éÁÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÁíÍý´±Å¡¤ÎYouTube¤Ê¤É¤Ë14Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î°ã¤¤¤òÂº½Å¤·¤Æ¥ê¥º¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢´ÚÆüÎ¾¹ñ¤â¶¨ÎÏ¤Î¿¼¤µ¤òÁý¤·¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¤â¤Ã¤È¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£