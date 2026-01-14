Æü´Ú¼óÇ¾¤¬Ë¡Î´»û¤òË¬Ìä¡¡¼óÇ¾Æ±»Î¤Î¸Ä¿ÍÅª¿®Íê¿¼¤á¤ë¡¡13Æü¤Ë¤Ï¥É¥é¥à¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇBTS¡ÖDynamite¡×¤Ê¤É±éÁÕ
¹â»ÔÁíÍý¤Ï14Æü¡¢ÍèÆüÃæ¤Î´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤ÈÆàÎÉ¤ÎË¡Î´»û¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
13Æü¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÆàÎÉ¤Ç¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢¹â»ÔÁíÍý¤È´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤È¤â¸Å¤¤Ê¸²½¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤ëÀ¤³¦°ä»º¤ÎË¡Î´»û¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼óÇ¾¤Ï½»¿¦¤«¤é»û¤ÎÎò»Ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢»þÀÞ¡¢ÃÌ¾Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
13Æü¤Ë¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬³ØÀ¸»þÂå¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥à¤Ç¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×BTS¤Î¡ÖDynamite¡×¤Ê¤É¤ò±éÁÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î°ã¤¤¤òÂº½Å¤·¤Æ¥ê¥º¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢´ÚÆüÎ¾¹ñ¤â¶¨ÎÏ¤Î¿¼¤µ¤òÁý¤·¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¤â¤Ã¤È¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÏ¢¤ÎÆüÄø¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤â¿¼¤á¤¿Î¾¼óÇ¾¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¡×¤ò·ÑÂ³¤·¡¢Ï¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£