¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡¡Âè1»ÒÇ¥¿±È¯É½¡Ö½Ð»º¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡É×¤Ï»³ËÜÄ¾´²
¡¡½÷Í¥¤Î¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡Ê33¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÊ¢¤Ë¾®¤µ¤ÊÌ¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ª¤Ê¤«¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö½©¤´¤í¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤êÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Ï½Ð»º¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÀÆüÈ¯Çä¤Î¤¿¤Þ¤´¥¯¥é¥Ö¡¡¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡I'll be a mom soon¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡É×¤ÎÇÐÍ¥¡¦»³ËÜÄ¾´²¤â¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö2¿Í¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢Ìµ»ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥ê¥ó¥É¥ë¤È»³ËÜ¤Ï24Ç¯1·î19Æü¤Ë·ëº§¡£½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢2¿Í¤Ç´ó¤êÅº¤¦¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜÄ¾´²¤µ¤ó¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£