¡Öº£¤Ï°é»ù¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¥¤¥¯¥á¥óÉ×¤ò¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤¬Î¥º§¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿ÏÃ
É×ÉØ´Ø·¸¤Ïº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¡¢¹Â¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÁê¼ê¤ò¸«²¼¤¹¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡©¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥¤¥¯¥á¥óÉ×¤ò¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤¬Î¥º§¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
É×¤Ø¤Î¥â¥é¥Ï¥é¤¬¸¶°ø¤ÇÎ¥º§
¡ÖÉ×¤Ï°éµÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤ò¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾»ä¤è¤ê¤â²È»ö¥¹¥¥ë¤Ï¹â¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤â²û¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£»ä¤Ï»Å»ö¤¬¹¥¤¤Ç»º¸å¤â¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â´ïÍÑ¤Ë¤³¤Ê¤¹É×¤Ø¤Î¼»ÅÊ¿´¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¥¥Ä¤¯Åö¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
É×¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËÍ×ÎÎ°¤¤¤Î¡©¡Ù¡Ø¤»¤á¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¿²¤Æ¤ë´Ö¤Ë¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ÎÊÙ¶¯¤È¤«¤·¤¿¤é¡©¡Ù¤È¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£»ä¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ÊÀ³Ê¤ÎÉ×¤Ë²×Î©¤Ã¤Æ¡¢¡Øº£¤Ï°é»ù¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤è¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£»×¤¦¤È´°Á´¤Ë¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤Î¥â¥é¥Ï¥é¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤ËÉ×¤«¤éÎ¥º§¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯10·î¡Ë
¢¦ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¹â°µÅª¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£¼«Ê¬¤Î¸ÀÆ°¤ÏÁê¼ê¤òÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯µ¤¤Å¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
