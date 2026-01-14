B¥êー¥°¤¬¥¯¥é¥Ö¤Î¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÆÈ¼«»»½Ð¡ÄÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤Î»î»»¤ò°ìÎã¤È¤·¤Æ¸øÉ½
¡¡B¥êー¥°¤Ï1·î13Æü¡¢Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Íý»ö²ñ¸å¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Ö¥êー¥Õ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢B¥êー¥°¥¯¥é¥Ö¤¬ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹²ÁÃÍ¤òÄêÎÌ²½¤·¤¿Âè»°¼ÔÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤ÀÅçÅÄ¿µÆó¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡¢ËÜÄ´ºº¤ò¥¯¥é¥Ö¤Î¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¤½¤Î°ìÎã¤È¤·¤ÆÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤Î»»½Ð·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢B¥êー¥°¤ÈEY Japan¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤¬ÃÏ°è¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò·ÐºÑÌÌ¤È¼Ò²ñÌÌ¤ÎÁÐÊý¤«¤éÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅçÅÄ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡Öº£Æü¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¿·¤¿¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·ÑÂ³Åª¤ËµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¿ÆâÍÆ¤ò¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Þ¤È¤á¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢Ã±È¯¤Î»Üºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡EY Japan¤Ï¡¢´Æºº¤äÀÇÌ³¡¢·Ð±Ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥µー¥Ó¥¹¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¡¢EY¡Ê¥¢ー¥ó¥¹¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ä¥ó¥°¡Ë¤ÎÆüËÜÁÈ¿¥¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£B¥êー¥°¤È¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ä¥êー¥°¤¬ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÂè»°¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é²Ä»ë²½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¶¨¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ÏÊ¬ÀÏ¼êË¡¤ÎÀß·×¤ä¥Çー¥¿À°Íý¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿Î°µå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2024－25¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤¬Ìó182²¯±ß¡¢·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤¬127²¯±ß¤È»î»»¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¿ôÃÍ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÂ¸ºß¤ä³èÆ°¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÏ°è½»Ì±¤¬´¶¤¸¤ë²ÁÃÍ¤ò¡¢°ìÄê¤Î¼êË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¶â³Û´¹»»¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ÎÇä¾å¤ä¼ý±×¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤Î»»½Ð¤Ë¤Ï¡¢WTP¡ÊWillingness to Pay¡¿»ÙÊ§°Õ»×³Û¡Ë¤Î¹Í¤¨Êý¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Êë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¡¢ÃÏ°è¤Ø¤Î°¦Ãå¡¢°Â¿´°ÂÁ´¡¢·ò¹¯¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢´Ä¶°Õ¼±¤È¤¤¤Ã¤¿¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½»Ì±¥¢¥ó¥±ー¥ÈÅù¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ°Íý¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¶â³Û´¹»»¤·¤¿¾å¤Ç¹ç»»¤¹¤ë¼êË¡¤Ç¤¢¤ë¡£ÅçÅÄ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¨¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿Æü¾ïÅª¤Ê³èÆ°¤Î²ÁÃÍ¤ò¡¢Âè»°¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ÇÀ°Íý¤¹¤ë»î¤ß¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Î°µå¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢´ÑÀï¤ä´ØÏ¢³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤¿·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¤è¤ë°åÎÅÈñºï¸º¸ú²Ì¤È¤·¤ÆÌó5500Ëü±ß¤¬»î»»¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÂ¸ºß¤¬ÃÏ°è¤Ø¤ÎºÆÍèË¬°Õ¸þ¤äÀ¸³è¼Â´¶¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¬ÀÏ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤Èæ³ÓÂÐ¾ÝÅÔ»Ô¤È¤Î°ã¤¤¤¬À°Íý¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»»½Ð¼êË¡¤äÁ°Äó¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉý¤¬À¸¤¸¤ë¤¿¤áÃ±½ã¤ÊÈæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÃÏÊýÅÔ»Ô¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥×¥íÌîµå¤äJ¥êー¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¿ô½½²¯±ß¤«¤é100²¯±ßÂæ¤È»î»»¤µ¤ì¤ëÎã¤¬Â¿¤¤¡£¤è¤êÂçÅÔ»Ô·÷¤òËÜµòÃÏ¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï100²¯±ßÂæ¸åÈ¾¤«¤é200²¯±ßµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥íÌîµå¤Î1·³ËÜµòÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¾å²ó¤ë¿ôÉ´²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î»î»»¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£º£²ó¼¨¤µ¤ì¤¿127²¯±ß¤È¤¤¤¦¿ôÃÍ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿°ìÈÌÅª¤Ê¥ì¥ó¥¸¤ÎÃæ¤ÇÀ°Íý¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃÄê¤ÎÍ¥Îô¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÅçÅÄ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿ôÃÍ¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¤¤¤¡¢¾®¤µ¤¤¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö³Æ¥¯¥é¥Ö¤¬¼«¼£ÂÎ¤ä¹ÔÀ¯¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ëºÝ¤ÎÀâÌÀºàÎÁ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤Î²Ä»ë²½¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Îµ¬ÌÏ¤äÀ®ÀÓ¤òÂ¬¤ë¤¿¤á¤Î»ØÉ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÌò³ä¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤ÎB¥êー¥°¥¯¥é¥Ö¤òÂÐ¾Ý¤ËÊ¬ÀÏ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ÄÊÌ¤Î¿ôÃÍ¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÎ°µå¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£B¥êー¥°¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º°ìÎã¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÈÃÏ°è¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¤Î´Ö¤ÇµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤òÄó¼¨¤·¤¿·Á¤À¡£
¡¡ÅçÅÄ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤Ï¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤Î²Ä»ë²½¤ò¥êー¥°Á´ÂÎ¤ÎÆ°¸þ¤È¤â·ë¤ÓÉÕ¤±¡¢B1¤ÎÊ¿¶ÑÆþ¾ì¼Ô¿ô¤¬5000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢B2¤â3000¿Í¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£¿ôÃÍ¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤Ï¡¢º£¸å¤Î¥êー¥°±¿±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê»ëÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£