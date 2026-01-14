ËÌ¶½²½¤¬ÀÚ¤êÊÖ¤·µÞ¡¢Ä¹´ü·Ð±Ä·×²è¤Î¶ÈÀÓÌÜÉ¸°ú¤¾å¤²¤Èº£´üÁýÇÛ·×²è¤òºàÎÁ»ë
¡¡ËÌ¶½²½³Ø¹©¶È<4992.T>¤¬ÀÚ¤êÊÖ¤·µÞ¡£Æ±¼Ò¤Ï£±£³Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£µÇ¯£±£±·î´ü¤ÎÏ¢·ë·è»»¤È¤È¤â¤Ë¡¢£²£¶Ç¯£±£±·î´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò³«¼¨¤·¤¿¡£º£´ü¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°´üÈæ£µ¡¥£¹¡óÁý¤Î£µ£²£°²¯±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×¤ÏÆ±£°¡¥£³¡óÁý¤Î£¶£±²¯±ß¤ò·×²è¤¹¤ë¡£¤È¤â¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¿å½à¤ò¾å²ó¤ë¤Û¤«¡¢Ä¹´ü·Ð±Ä·×²è¤Î¶ÈÀÓÌÜÉ¸¤â¸«Ä¾¤·¡¢£²£¹Ç¯£±£±·î´ü¤ÎÇä¾å¹âÌÜÉ¸¤ò£µ£µ£°²¯±ß¡Ê½¾Íè¤Ï£µ£²£°²¯±ß¡Ë¡¢·Ð¾ïÍø±×ÌÜÉ¸¤ò¡Ö£¶£¸²¯±ß¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡×¡ÊÆ±£¶£°²¯±ß¡Ë¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¡£º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ÏÁ°´üÈæ£¸±ßÁýÇÛ¤Î£µ£´±ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ºöÊÝÍ³ô¼°¤Î½Ì¸ºÊý¿Ë¤â¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡£²£¶Ç¯£±£±·î´ü¤ÏÇÀÌô»ö¶È¤Ç¿å°ðºÞ¡¦±à·ÝºÞ¤ÎÈÎÇä¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¼Ò¸¶ÂÎ¥¤¥×¥Õ¥§¥ó¥«¥ë¥Ð¥¾¥ó¤Î³ÈÈÎ¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥ó¥±¥ß¥«¥ë»ö¶È¤Ç¤Ï£Ë£ò£Æ¥Õ¥©¥È¥ì¥¸¥¹¥È¸¶ÎÁ¤Ê¤ÉÅÅ»ÒºàÎÁÊ¬Ìî¤Î¼ûÍ×²óÉü¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£À¯ºöÊÝÍ³ô¼°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ä¹â¤ò£³£°Ç¯£±£±·î´ü¤Þ¤Ç¤Ë£³£°¡óÄøÅÙ½Ì¸º¤·¡Ê£²£µÇ¯£±£±·î´üËö»þ²Á¥Ùー¥¹¡Ë¡¢Ï¢·ë½ã»ñ»º¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ºöÊÝÍ³ô¼°¤ÎÈæÎ¨¤ò£²£°¡óÌ¤Ëþ¤Þ¤ÇÄã²¼¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
