¡¡¥Æ¥é¥¹¥«¥¤<3915.T>¤¬ÂçÉý¹â¤Ç£³Æü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸áÁ°£±£°»þ£±£µÊ¬¤´¤í¡¢»Ò²ñ¼Ò£Ñ£õ£å£í£é£ø¤¬»°É©ÅÅµ¡<6503.T>¡¢Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¥·¥ê¥³¥ó¤ËÃíÆþ¤·¤¿¿åÁÇ¤¬¼«Í³ÅÅ»Ò¤òÀ¸À®¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ²òÌÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹¥ºàÎÁ»ë¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î²òÌÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ñ¥ïーÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÅÅ»ÒÇ»ÅÙÀ©¸æ¤ò¹âÅÙ²½¤·¡¢ÅÅÎÏÂ»¼ºÄã¸º¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Á¥ãー½ÐÈÇ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë³Ø½Ñ»ï¤Î¡Ö£Ã£ï£í£í£õ£î£é£ã£á£ô£é£ï£î£ó¡¡£Í£á£ô£å£ò£é£á£ì£ó¡×»ï¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
