¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤5¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©°å»Õ¤¬Å°Äì²òÀâ¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
Á°ÅÄ ²Â¹¨¡Ê°å»Õ¡Ë
Åçº¬Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡Àº¿À¿À·Ð²Ê¤ËÆþ¶É¸å¡¢Åìµþ·Ù»¡ÉÂ±¡¡¢¹ñÎ©Àº¿À¿À·Ð°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡¢ÅÔÆâ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤ÆÌôÊª°ÍÂ¸¾É¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¡¢»ùÆ¸Àº¿À²Ê¤ÎÀìÌç³°Íè¤ò·Ð¸³¡£¸½ºß¤ÏÏÂ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡£°¦Ãå¾ã³²¤ä¥È¥é¥¦¥Þ¥±¥¢¤òÀìÌç¤Ë¹ÖºÂ¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤ËÅØ¤á¤ë¡£¿ÇÎÅ²ÊÌÜ¤ÏÀº¿À¿À·Ð²Ê¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¡¢Àº¿À²Ê¡¢¿À·ÐÆâ²Ê¡¢Ç¾¿À·ÐÆâ²Ê¡£ Àº¿ÀÊÝ·ò»ØÄê°å¡¢Ç§Äê»º¶È°å¤Î»ñ³Ê¤òÍ¤¹¤ë¡£
¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤È¤Ï¡©
Ç§ÃÎ¾É¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏÀµ¾ï¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿Ç§ÃÎµ¡Ç½¤¬½ù¡¹¤ËÄã²¼¤·¡¢¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¹âÎð²½¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ø¤ÎÀÜ¤·Êý¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ä²ð¸î¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¤«¤±¤ë°ì¸À¤¬¡¢Áê¼ê¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤êÉÔ°Â¤òÁýÉý¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ë¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡×¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°å»Õ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¸ÀÍÕ
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ÎÎã¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ïµ²±ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ÏÁê¼ê¤Ë¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤òÊú¤«¤»¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤¿´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¡©¡×
´Ö°ã¤¤¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼«¿®¤ò¼º¤ï¤»¡¢¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤òÀÕ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í¥¤·¤¯ÄûÀµ¤·¤¿¤ê¡¢Î®¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»ÑÀª¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦²¿²ó¤â¸À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡ª¡×
²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤ë¤È²×Î©¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·«¤êÊÖ¤·¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁê¼ê¤òº®Íð¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²º¤ä¤«¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤Ç°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡×
Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤ÏÈ½ÃÇÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¹Í¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ò¶¯Í×¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁªÂò»è¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ýー¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤ÎôÅù´¶¤äÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ²±¤äÍý²òÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏËÜ¿Í¤â¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¡×¤òÀÕ¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¡ÖÂç¾æÉ×¡¢°ì½ï¤Ë»×¤¤½Ð¤½¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Ê¹Ô¤ò°²½¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¡¦¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ë¡Ö¤Þ¤¿Ëº¤ì¤¿¤Î¡©¡×¡Ö²¿ÅÙ¸À¤¨¤Ð¤ï¤«¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤ÏÀÕ¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¡¢¼«¿®¤ò¼º¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨Æ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·Ê¹¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤Í¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯ÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·«¤êÊÖ¤·¤ÎÏÃ¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµ»ë¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Îä¤¿¤¤ÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃ¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¹¤¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡×¤È¶¦´¶¤¹¤ë¤À¤±¤Ç°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁá¤¯¤·¤Æ¡×¤ä¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡×¤ÈµÞ¤«¤¹¤³¤È¤âÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾Ç¤ë¤³¤È¤Çº®Íð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´Ö°ã¤¤¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤è¡×¤È¶¯¤¯ÈÝÄê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÇ§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ËÜ¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÇ¯¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤Í¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤â¥×¥é¥¤¥É¤ò½ý¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¡Ö½õ¤«¤ë¤è¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡¢ÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶¦´¶¤È»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ç¾¿À·Ð¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤·¡¢¿Ê¹Ô¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤¬´î¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤¬´î¤Ö¤Î¤Ï¡¢°Â¿´´¶¤ä²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë»þ´Ö¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¡¢ÀÎ¹¥¤¤À¤Ã¤¿²»³Ú¤òÄ°¤¯¡¢»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ÊÃ±¤Ê²È»ö¤ä¼ñÌ£¤ò°ì½ï¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡ÖÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤Î¥Úー¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
Ç§ÃÎ¾É¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¼À´µ¤Ç¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Èò¤±¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤ÈÎÉ¹¥¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë½õ¤±¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Îµ»ö¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤
¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ï17¸Ä¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÆÉÂµ¤¤Î¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
