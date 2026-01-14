¡Ö1·î14Æü¡×¤«¤Ä¤ÆNFLÍ£°ì¤ÎÌµÇÔÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¥Áー¥à¤Ï¡©
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢1·î14Æü¤ËNFLÍ£°ì¤ÎÌµÇÔÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¥Áー¥à¤¬¡ª¤µ¤Æ¼¡¤Î¤¦¤Á¤É¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
①¥Ë¥åー¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Ú¥¤¥È¥ê¥ª¥Ã¥Ä
②¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥¹¥¥ó¥º
③¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º
Àµ²ò¤Ï¡Ä
Àµ²ò¤Ï¡Ö③¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡¡1973Ç¯¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤ÏNFL¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥·ー¥º¥óÌµÇÔ¤ÇÂè7²ó¥¹ー¥Ñー¥Ü¥¦¥ë¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥¹¥È¥í¥º¿·ÀïÎÏ¡¦º£°æÃ£Ìé¤ÎNFL´ÑÀï¤¬ÏÃÂê¡¡H¥Ýー¥º¤Ë²ñ¾ì¤É¤è¤á¤¡Ö²¿¤·¤Æ¤ó¤Í¤óº£°æ¤¯¤ó¡ª¡×¡Ö¿·Ç¯Áá¡¹½éÂç¾Ð¤¤Äº¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ù1·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¡ù
»ûÅÄÌÀÆü¹á¡¿Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¡Ê1990¡Ë
Æ£°æÍ¥»Ö¡¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡Ê1974¡Ë