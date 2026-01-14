´Ú¹ñ¡¦Õú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ë»à·ºµá·º¡ÖÈ¿¾Ê¤Ê¤·¡£¾ð¾õ¼àÎÌ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ê¤·¡×¡¡ËµÄ°ÀÊ¤Ç»Ù»ý¼Ô·ã¹·¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ë¤Ê¡ª¡×
2024Ç¯12·î3Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Èó¾ï²ü¸·ÁûÆ°¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡ÖÆâÍð¼óËÅ¡×ÍÆµ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ë¡¢»à·º¤¬µá·º¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº¡ÛÕú¼â±Ù¡¢´Ú¹ñ¿Í1000¿Í¤¬Áª¤Ö¡Ö»Ë¾åºÇ°¤ÎÂçÅýÎÎ¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë
¥Á¥ç¡¦¥¦¥ó¥½¥¯ÆâÍðÆÃÊÌ¸¡»ö¥Á¡¼¥à¡Ê°Ê²¼¡¢ÆâÍðÆÃ¸¡¥Á¡¼¥à¡Ë¤Ï1·î13Æü¸á¸å9»þ35Ê¬¤´¤í¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¡¦·º»ö¹çµÄ25Éô¡Ê¥Á¡¦¥°¥£¥è¥óÉôÄ¹È½»ö¡Ë¤Î¿³Íý¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÆâÍð¼óËÅ¤Ê¤É¤Î»ö·ï¤ÎÏÀ¹ðµá·º¸øÈ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ë¡ÄêºÇ¹â·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹¤è¤¦ºÛÈ½½ê¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
ÆâÍð¼óËÅÍÆµ¿¤Î¾ì¹ç¡¢»à·º¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¡¢Ìµ´ü¶Øîþ¤ÎÃæ¤«¤éµá·º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥ª¥¯¥¹ÆÃ¸¡Êä¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÈó¾ï²ü¸·Àë¸À¤Ï¡¢·ûË¡¤ò¼é¸î¤·¹ñÌ±¤Î¼«Í³¤òÁý¿Ê¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÀÕÌ³¤òÊü´þ¤·¡¢¹ñ²È¤Î°ÂÁ´¤È¹ñÌ±¤ÎÀ¸Â¸¤òËÜ¼ÁÅª¤Ë¿¯³²¤·¤¿¤â¤Î¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤ÎÌÜÅª¡¢¼êÃÊ¡¢¼Â¹Ô¤ÎÍÍÂÖ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢È¿¹ñ²È³èÆ°¤ÎÀ³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¯ÆÃ¸¡Êä¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¡ÖÈï¹ð¿Í¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÎÌ·º¤Ë¤ª¤¤¤Æ»²¼à¤¹¤Ù¤»ö¾ð¤¬¤Ê¤¯¡¢½Å¤¤·º¤¬ÁªÂò¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤·¡¢¡ÖË¡Äê·º¤ÎÃæ¤ÇºÇÄã·º¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ÏÂÅÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ë¡Äê·º¤ÎÃæ¤ÇºÇÄã·º¤Ç¤Ê¤¤·º¤Ï»à·º¤·¤«¤Ê¤¤¡£Èá·àÅª¤ÊÎò»Ë¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Á´ÅÍßå¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥É¥¥¥Õ¥¡¥ó¡Ë¡¢âºÂÙ¶ò¡Ê¥Î¡¦¥Æ¥¦¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÇºá¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¸·Àµ¤ÊÃÇºá¤¬É¬Í×¤À¡×¤Èµá·ºÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢°ã·û¡¦°ãË¡¤ÊÈó¾ï²ü¸·¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñ²ñ¤ÈÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Îµ¡Ç½¤òÔÌÂ»¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¯¼£Åª¼«Í³¤ÈÀ¸Ì¿¡¢¿ÈÂÎ¤Î¼«Í³¤Ë½ÅÂç¤Ê¶¼°Ò¤ò²Ã¤¨¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Îµ¾À·¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¿¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆóÅÙ¤È¸¢ÎÏ°Ý»ý¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÌ±¼ç¼çµÁ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÇÂç¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï¡¢ÆÈºÛ¤È¸¢°Ò¼çµÁ¤ËÂÐ¹³¤·¤Æµ¾À·¤òÊ§¤¤¤Ê¤¬¤é¼é¤Ã¤Æ¤¤¿²æ¤¬¹ñÌ±¤À¡×¤È¤·¡¢¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤ÈË¡¼£¼çµÁ¤È¤¤¤Ã¤¿Âº¤¤·ûË¡²ÁÃÍ¤È¼«Í³¤Ê¤É¡¢³Ë¿´Åª¤Ê´ðËÜ¸¢¤¬ÆâÍð¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÊø¤ìÍî¤Á¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÆâÍðÆÃ¸¡¤ÏÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤È¤È¤â¤Ë²ü¸·¤òËÅµÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Èó¾ï²ü¸·»öÂÖ¤Î¡È¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¡É¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥à¡¦¥è¥ó¥Ò¥ç¥óÁ°¹ñËÉÉôÄ¹´±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÌµ´üÄ¨Ìò¤òµá·º¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¯ÆÃ¸¡Êä¤Ï¥¥àÁ°Ä¹´±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·Ù¸î½èÄ¹¤Ç¤¢¤ê¹ñËÉÉôÄ¹´±¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ÎÆâÍðËÅµÄÃÊ³¬¤«¤é¼Â¹ÔÃÊ³¬¤Þ¤Ç¡¢Èï¹ð¿Í¡¦Õú¼â±Ù¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÈï¹ð¿Í¤ÏÃ±¤Ê¤ë²ÃÃ´¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈÈ¹ÔÁ´ÈÌ¤ò»ÙÇÛ¡¦ÅýÀ©¤·¤¿¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¼óËÅ¼Ô¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÈï¹ð¿Í¤Ï¤³¤Î»ö·ï¤ÎÆâÍðÈÈºá¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èï¹ð¿Í¡¦Õú¼â±Ù¤È¤È¤â¤Ë¤³¤ì¤ò´ë²è¡¦¼çÆ³¤·¡¢·³¤òÆ°°÷¤·¤¿ÈÈ¹Ô¤Î¼Â¹Ô¹½Â¤¤òÀß·×¡¦±¿±Ä¤·¤¿³Ë¿´¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤Ç¡¢¼àÎÌ¤¹¤Ù¤»ö¾ð¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸·½Å¤Ê½èÈ³¤¬ÉÔ²ÄÈò¤À¡×¤Èµá·ºÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÆÃ¸¡¤Ï¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¡¢¥¥àÁ°Ä¹´±¤È¤È¤â¤ËºÛÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥Î¡¦¥µ¥ó¥¦¥©¥óÁ°¹ñ·³¾ðÊó»ÊÎá´±¤Ê¤É¡¢·³¡¦·Ù»¡¤Î¼çÍ×´Ø·¸¼Ô7¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Á´°÷¤ËÄ¨Ìò10Ç¯°Ê¾å¤òµá·º¤·¤¿¡£ÆÃ¸¡¤Ï¥ÎÁ°»ÊÎá´±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤È¥¥àÁ°Ä¹´±¤ò½ü¤¤¤ÆºÇ¤â½Å¤¤·º¤Ç¤¢¤ëÄ¨Ìò30Ç¯¤òµá·º¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ÎÁ°»ÊÎá´±¤È¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼²ñ¹ç¡×¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¥¥à¡¦¥è¥ó¥°¥óÁ°¹ñËÉÉôÄ´ººËÜÉôÁÜººÃÄÄ¹¤ÏÄ¨Ìò10Ç¯¤òµá·º¤µ¤ì¤¿¡£
·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÉÛ¹ðÎá¡×¤Ë´ð¤Å¤¥¥à¡¦¥Ü¥ó¥·¥¯Á°¥½¥¦¥ë·Ù»¡Ä£Ä¹¤Ë¹ñ²ñÉõº¿¤ò»Ø¼¨¤·¤¿ÍÆµ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ç¡¦¥¸¥ÛÁ°·Ù»¡Ä£Ä¹¤Ë¤ÏÄ¨Ìò20Ç¯¡¢¤½¤Î»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â¹Ô¤·¤¿¥¥àÁ°Ä£Ä¹¤È¥â¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ÆÁ°¹ñ²ñ·ÙÈ÷ÂâÄ¹¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÄ¨Ìò15Ç¯¤È12Ç¯¤¬µá·º¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«ÆÃ¸¡¤Ï¡¢ËÉÄµ»Ê¤È·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¼çÍ×¿ÍÊª¤ÎÂáÊáÉôÂâ±¿±Äµ¿ÏÇ¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢»Ø´ø¸¢¸Â¤òÍðÍÑ¤·¤¿ÍÆµ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥æ¥ó¡¦¥¹¥ó¥è¥óÁ°·Ù»¡Ä£¹ñ²ÈÁÜººËÜÉôÁÜºº´ë²èÄ´À°´±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÄ¨Ìò10Ç¯¤òµá·º¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÌµÉ½¾ð¤ÇºÛÈ½¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥Ñ¥¯ÆÃ¸¡Êä¤¬»à·º¤òµá·º¤·¤¿½Ö´Ö¡¢Êò¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éº¸±¦¤ò¸«²ó¤·¤¿¡£
ËµÄ°ÀÊ¤Ç¤ÏÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ý¼Ô¤¿¤Á¤¬ºÛÈ½Éô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤Õ¤¶¤±¤¿¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ë½¸À¤äÌî¼¡¤òÍá¤Ó¤»¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ÁÉôÄ¹È½»ö¤¬Ä¾¤Á¤ËÀ©»ß¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡á»þ»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ë