¡¡¸½ÃÏ£±·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎÂè17Àá¤Ç¡¢Æ²°ÂÎ§¤È¾®¿ù·¼ÂÀ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¡££²¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿Æ²°Â¤Ï¡¢£µÊ¬¤ËÀµ³Î¤Ê±¦CK¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¡£77Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿27ºÐ¤Î¥ì¥Õ¥Æ¥£¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØFrankfurter Rundschau¡Ù¤Ï¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥ÈÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤òÉ¾¤·¤¿µ»ö¤Ç¡¢Æ²°Â¤ò£µÃÊ³¬É¾²Á¤Ç¡Ö¤Þ¤º¤Þ¤º¡×¤È¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀ£É¾¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡ÖÆ²°Â¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¡Ê¥é¥¹¥à¥¹¡¦¡Ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤³¤½±Æ¤¬Çö¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¸å¤Ï¤è¤êÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢³ÊÃÊ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤¥·¥å¡¼¥È¤Î£±¤Ä¤òÊü¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î£±ÅÀÌÜ¤ò±é½Ð¤·¤¿Á°È¾¤è¤ê¡¢¸åÈ¾¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÊý¤¬¹¥°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¾®¿ù¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤â½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¼¡Àï¡¢16Æü¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè18Àá¤Ç¿û¸¶Í³Àª¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤ËÃíÌÜ¤À¡£
