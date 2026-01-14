¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿Éþ¤¬Âç»´»ö¡ª¡ÖÇò¤Î¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¡Ü¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¡×¤Ï´í¸±¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È!?¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¤ª¼ò¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡¢¼«¾Î¡È¥Ý¥ó¥³¥Ä¥¢¥é¥µ¡¼ÆÈ¿ÈOL¡É¤Î¥Ý¥³¥ß(@k_pokomi)¤µ¤ó¡£¥Ý¥³¥ß¤µ¤ó¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¼«Âð¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢¤ª¼ò¹¥¤¤Ê¼«¿È¤Î¥Ý¥ó¥³¥Ä¤ÊÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ö¥í¥°Ì¡²è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ö¥í¥°¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è¤Ï¤É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡ÈÁ´¼ò¹¥¤¡É¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤¯¤ëÄË²÷¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡Ø±ïµ¯Êª¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÆÉ¤à
¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¡¢ÃÈ¤«¤½¤¦¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤Çò¿§¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¥Ý¥³¥ß¤µ¤ó¡£¹ØÆþ¤·¤Æ¿·Ç¯¤ËÁáÂ®Ãå¤Æ¤ª¤Ç¤«¤±¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î¾ì½ê¤Ë¤¤¤¿Í§¿Í¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¥¦¥¥¦¥µ¤Ê¬¤¬°ìµ¤¤Ë¿á¤Èô¤Ö¤³¤È¤Ë¡Ä!!¥Ý¥³¥ß¤µ¤ó¤ÎÇò¤Î¥Ë¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤ò¸«¤ÆÍ§¿Í¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡ÄºÇ¶á°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ç²ñ¤Ã¤¿µ¤¤¬¡Ä¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¤É¤³¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«!?
ËÜ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ý¥³¥ß¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡½¡½¤´Í§¿Í¤«¤é¤Ï²¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ì¡²è¤ËÉÁ¤¤¤¿¤Ò¤È¸À¤Î¤¢¤È¤Ë¡¢¡Ö¡È¶ÀÌß¡É¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ö¤ê¤À¤Í¡×¤È¡Ä¡ª
¡½¡½¤½¤Î¤Ò¤È¸À¤Ë¡¢¥Ý¥³¥ß¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÁ´¤¯µ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤â¤â¤¦¡È¤½¤ì¡É¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¤·¤«¤â¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÓÀè¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ý¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÄ»ÒÉôÊ¬¤¬´ñÀ×Åª¤Ë¥ß¥«¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤ÆÇã¤Ã¤¿Çò¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î´û»ë´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤Ï¡Ä¡£
ËÜÅö¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡Ä¡©Ãå²è¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤Àã¤ÎÀºÎî¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£Ãå¤ë¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ÈÌß¤ÎÀºÎî¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡ÖÁé¤»¤ë¡×¤Ç¤¹¡ª
¤ªÀµ·î¤Ç¸«¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¶ÀÌß¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤À¡£°ìÈÌÅª¤Ë¶ÀÌß¤Ï¡¢Ç¯¿ÀÍÍ¤¬ÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤Ë¾þ¤é¤ì¡¢1·î11Æü(ÃÏÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï1·î15Æü¤Ê¤É½ôÀâ¤¢¤ê)¤Ë²¼¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤í¤½¤í´û»ë´¶¤â¾Ã¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ø¥Ý¥³¥ß¤Î¤Ý¤ó¤³¤ÄÆüµ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¼ò°û¤ß¤Ë¤Ï¤ï¤«¤êÌ£¤¬¿¼¤¤¤¢¤ë¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ËþºÜ¡ª¼ò°û¤ß¤À¤±¤ÉËèÆü¤ò°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤Æ¤¤¤ëÆÈ¿È¥¢¥é¥µ¡¼OL¤Î¥Ý¥ó¥³¥Ä¤ÊÆü¾ï¤Ë¥×¥Ã¤È¿á¤½Ð¤·¤Æ¤³¤È¤â¡£ÅÅ¼Ö¤ä²ñ¼Ò¤Ê¤É¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÇÆÉ¤à¤Î¤Ï´í¸±¤ÊÇú¾ÐºîÉÊ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¡È¼þ°Ï¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡É¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ°ìµ¤ÆÉ¤ß¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥Ý¥³¥ß(@k_pokomi)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
