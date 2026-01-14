¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ÏNG¡ª¥¹¥Ý¥É¥ê¤ÏÍ×³ÎÇ§¡©¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°û¤ßÊª°ìÍ÷¤È¡¢¼÷Ì¿¤ò½Ì¤á¤ëNG¤ª¼êÆþ¤ìË¡
¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¤Ï¡¢²¹ÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ°û¤ßÊª¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ëÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤«¤é¥ì¥¸¥ã¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Þ¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼Â¤Ï¡ÖÆþ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°û¤ßÊª¡×¤ä¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¸í¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤ä¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜÂÎ¤ÎÎô²½¤òÁá¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¿¿¶õÃÇÇ®¥Ü¥È¥ë¤ÎÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼ËâË¡ÉÓ¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤È¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡£
Æþ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°û¤ßÊª
¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢À®Ê¬¤¬ËÜÂÎ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Æþ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°û¤ßÊª¤¬¤¢¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥«¥Õ¥§¤òÍøÍÑ¤·¤¿ºÝ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¬¹¥¤¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°û¤ßÊª¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î°û¤ßÊª¤âÆþ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
µíÆý
Æý°ûÎÁ
¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ê¥ß¥ë¥¯Æþ¤ê¡Ë
¹ÈÃã¡Ê¥ß¥ë¥¯Æþ¤ê¡Ë
°û¤à¥è¡¼¥°¥ë¥È
¥×¥í¥Æ¥¤¥ó
¥³¥³¥¢
ÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹
²Ì¼Â¤ä²ÌÆù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î
¤ªÃã¤ÎÍÕ
°û¤à¤ª¿Ý
Ì£Á¹½Á¤ä¥¹¡¼¥×¤½¤ÎÂ¾±öÊ¬¤ò´Þ¤à¤â¤Î
µíÆý¤äÆý°ûÎÁ¤¬NG¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÊÑ¼Á¤·¤¿ºÝ¤Ë¥¬¥¹¤¬È¯À¸¤·¡¢¤»¤ó¤ä¤Õ¤¿¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÃæ¿È¤¬¿á¤½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÍýÍ³¡£
»À¤ä±öÊ¬¤ò´Þ¤à°û¤ßÊª¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤òÉå¿©¤µ¤»¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤áNG¡£Éå¿©¤¹¤ë¤ÈÆâ¤Ó¤ó¤Ë·ê¤¬³«¤¡¢ÊÝ²¹¡¦ÊÝÎäÎÏ¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£
¤Ê¤ª¡¢¿å¡Ê¤ªÅò¡Ë¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢²ÃÅü¡Ë¤ÎÂ¾¡¢¹ÈÃã¡Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢²ÃÅü¡Ë¤äÇþÃã¡¢ÎÐÃã¤Ê¤É¤Î¤ªÃãÁ´ÈÌ¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¤ËÆþ¤ì¤ÆÌäÂê¤Ê¤¤¡£
¥¹¥Ý¥É¥ê¤ÈÃº»À¤ÏÍ×³ÎÇ§
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤äÃº»À°ûÎÁ¡Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï¡¢À½ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Î¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤À½ÉÊ¤â¤¢¤ë¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯ÂÐ±þ¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¤Î¾ì¹ç¤â¡¢»ÈÍÑ¸å¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¤ª¼êÆþ¤ì¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ï±öÊ¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤ÎÉå¿©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£³°½ÐÀè¤Ê¤É¤¹¤°¤ËÀö¾ô¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â®¤ä¤«¤ËËÜÂÎÆâÉô¤ò¿å¤Ç¤è¤¯¤¹¤¹¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
Ãº»À°ûÎÁ¤Î¾ì¹ç¤â¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤ÇÂÐ±þ¤ÎÍÌµ¤Î³ÎÇ§¤¬É¬Í×¡£ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ãº»À¥¬¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç¤»¤ó¤ä¤Õ¤¿¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÃæ¿È¤¬¿á¤½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
±öÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¤Ç¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤ÏNG
¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÀöºÞÁª¤Ó¤¬½ÅÍ×¤À¡£¸í¤Ã¤¿ÀöºÞ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤ÈËÜÂÎ¤ò½ý¤á¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¡£
±öÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¤Ï¡¢¥µ¥Ó¤ä·ê¤¢¤¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢»ÀÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¤Ï¡¢ËÜÂÎÆâÉô¤ÎÀö¾ô¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢ËÜÂÎ³°Â¦¤Ë»È¤¦¤ÈÅÉÁõ¤¬¤Ï¤¬¤ì¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¼«Ê¬¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¤ÎÀö¾ôÊýË¡¤ËÇº¤ó¤À¤é¡¢É¬¤º¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼¡¤Ë¡¢±ø¤ìÊÌ¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¤·¤Ä¤³¤¤Ãã¤·¤Ö¤Ë¤ÏÀìÍÑÀöºÞ¤ò
¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤ÎÆâÊÉ¤ËÉÕÃå¤·¤¿Ãã¿§¤ä¹õ¿§¤ÎÃã¤·¤Ö¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÃã¤·¤Ö¡×¤ä¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Î±ø¤ì¤Ï¡¢°û¤ßÊª¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥¿¥ó¥Ë¥ó¤äÌý»éÀ®Ê¬¤¬¸¶°ø¤À¡£¤È¤¯¤ËÎÐÃã¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Æ¥¥ó¡Ê¥¿¥ó¥Ë¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥Ü¥È¥ëÆâÂ¦¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÈùÎÌ¤Ê¶âÂ°À®Ê¬¤ÈÈ¿±þ¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¤³¤ì¤é¤Î±ø¤ì¤Ï°ìÅÙÉÕ¤¯¤ÈÍî¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â°¤¤¡£ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È½¤¤¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ë±ø¤ì¤Î¾å¤Ë¿åÊ¬¤äÀ®Ê¬¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»¨¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
Æü¾ïÅª¤Ê¤ª¼êÆþ¤ì¤ÇÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Î¥Ü¥È¥ëÀö¾ôºÞ¤Î»ÈÍÑ¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥Ó¤Ë¤Ï¥¯¥¨¥ó»À
¡Ö¥µ¥Ó¤Î¤è¤¦¤ÊÀÖ¤¤ÈÃÅÀ¡×¤ä¡ÖÆâÂ¦¤Î¥¶¥é¥¶¥é´¶¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Ï¿å¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡¢Å´Ê¬¤Ê¤É¤Î¥ß¥Í¥é¥ëÀ®Ê¬¤¬¸¶°ø¤À¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¯¥¨¥ó»À¤ò»È¤Ã¤¿Àö¾ôÊýË¡¤¬¸ú²ÌÅª¤À¡£¥¯¥¨¥ó»À¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤äÌô¶É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¼ê½ç¡Û
¡Ê1¡Ë¥¯¥¨¥ó»ÀÌó10g¤ò¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ÇÇö¤á¡¢ËÜÂÎ¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ2¡Á3»þ´ÖÃÖ¤¤¤¿¸å¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Ö¥é¥·¤ÇÆâÉô¤òÀö¤¤¡¢¿å¤Ç½½Ê¬¤Ë¤¹¤¹¤°¡£
¡Ê3¡ËºÇ¸å¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¥Áç¤µ¤»¤ë
¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¤Ï¡¢Àµ¤·¤¯»È¤¤¡¢Àµ¤·¤¯¼êÆþ¤ì¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¶·é¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÄ¹¤¯»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£°û¤ßÊª¤Î¼ïÎà¤ä»ÈÍÑ¸å¤ÎÂÐ±þ¡¢¤ª¼êÆþ¤ìÊýË¡¤ò°ìÅÙ¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥È¥é¥Ö¥ëËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£