¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤Î¶â»Ò²ÂÂÀ¤¬ÀéÍÕ¥É¥Ã¥È¤Ë²ÃÆþ¡ª
¡¡13Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢V.LEAGUE MEN¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÀéÍÕ¥É¥Ã¥È¤Ï¡¢¶â»Ò²ÂÂÀ¡Ê23¡Ë¤¬¿·¤¿¤Ë¥Áー¥à¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¶â»Ò¤Ï¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤ÇÅì°¡³Ø±à¹â¹»½Ð¿È¡£ºß³ØÃæ¤Ë¤ÏÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ê½Õ¤Î¹â¹»¥Ð¥ìー¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤â»ý¤Á¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÎ©ÀµÂç³Ø¤Ø¤È¿Ê³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶â»Ò¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
⬛︎¶â»Ò²ÂÂÀ ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÀéÍÕ¥É¥Ã¥È¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¶â»Ò²ÂÂÀ¤Ç¤¹¡£Ì´¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥ìー¤Ë¿¿Ùõ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×
