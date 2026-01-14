Uber Eats¤ÈÀ¾Í§¤¬¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òËÜ³ÊÅ¸³«--¿©ÉÊ¡¦ÆüÍÑÉÊºÇÂç1.9ËüÉÊ¤òÇÛÃ£
Uber Eats¤ÈÀ¾Í§¤¬¡¢¿©ÉÊ¡¦ÆüÍÑÉÊ¤ÎUber Eats¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï
Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢ÇÛÃ£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬Å¹Æâ¤Ç¾¦ÉÊ¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤«¤éÂÞµÍ¤á¡¢²ñ·×¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥Ã¥¯¡¦¥Ú¥¤(PPP)¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÅìµþÅÔ¤È¿ÀÆàÀî¸©¤Î29Å¹ÊÞ¤Ç³«»Ï¤·¡¢4·î¤Þ¤Ç¤Ë206Å¹ÊÞ¤Ø³ÈÂç¤¹¤ëÍ½Äê¡£
Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢À¾Í§¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ªËÏÉÕ¤¡×¤ä¡¢À¾Í§¿Æ²ñ¼Ò¤Î¥È¥é¥¢¥¤¥ë¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºÇÂçÌó1Ëü9,000ÉÊÌÜ¤ò¼è¤ê°·¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ûÂ¸¤Î¡ÖÀ¾Í§¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤ÎÇÛÃ£¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤â¾¦ÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
³°½Ð¤¬º¤Æñ¤ÊºÝ¤ä¡¢¼«Âð¤Ê¤É¤Ç¤¹¤°¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¤ò´õË¾¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤Çã¤¤ÊªÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
