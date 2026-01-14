SHY¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê4¡Ë²Ï¹çÉ·²í¡¡¶ÚÆù¤¬¼«Ëý¤Î°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSHY¡×¤¬28Æü¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¤ÊSHY¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥·¥ã¥¤¤À¤±¤É¡¢°ìÀ¸·üÌ¿ÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËºòÇ¯9·î¤Ë·ëÀ®¡£¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¿·¥°¥ë¡¼¥×ÃÂÀ¸¤òµÇ°¤·¡¢9¿Í¤Ë¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£4¿ÍÌÜ¤Ï¡Ö¤¦¤ë¤µ¤¹¤®¤Æ¤´¤á¤ó¤ÊSHY¡×¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥·¥ã¥¤¥Ö¥ë¡¼¡¦²Ï¹çÉ·²í¡Ê17¡Ë¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¡È¼«²èÁü¡É¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡½¡½¡ÖÉ·²í¡×¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÖÉã¤µ¤ó¤ÈÊì¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ÎÊ¸»ú¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä¤â¤é¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½Ä¹½ê¤ÈÃ»½ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÖÄ¹½ê¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁá¤¤¤Î¤È¡¢¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ã»½ê¤Ï¸åÀè¹Í¤¨¤ë¤è¤êÀè¤ËÂÎ¤¬Æ°¤¯¤³¤È¤È¡¢µ¤Ê¬²°¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¡½¡½¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤Î¸Æ¤ÓÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ
¡Ö¤Ê¤Ê¤»¡ÊÀçÇÈ¡Ë¡¢¤Þ¤µ¤È¡ÊÀî¸¶¡Ë¡¢¤æ¤¦¤¡Ê¾¾¸¶¡Ë¡¢Ê÷¡ÊÊ÷¡Ë¡¢¤ê¤ç¤¦¤ä¡ÊÀ¸¿å¡Ë¡¢ÏÆ¡ÊÏÆ¡Ë¡¢¿·°æ¡Ê¿·°æ¡Ë¡¢°ÂÉô¡Ê°ÂÉô¡Ë¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¡½¡½8¿Í¤Î¡È¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡ÀçÇÈ:º£¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤·ÏÅý¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¤Ç¤â¤³¤Î»ÒÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤È¡¢¤Ê¤Ê¤»¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤À¤³¦´Ñ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡ª
¡¡Àî¸¶:²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤äÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î¿Í¤Ç¤âÀäÂÐ¤ËÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¤Î¤¹¤´¤µ¤È¡¢É½¾ð¤Î¥¥ì¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¾¾¸¶:ºÇÇ¯Ä¹¤À¤±¤É²Ä°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È¡¢ÃÎ¼±¤¬¤È¤Æ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¯¤È¤Ç¤â¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ëÍ¥¤·¤µ¤ÎÅ·ºÍ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡Ê÷:¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿Í¤ò°ú¤´ó¤»¤ë²Ä°¦¤µ¤È¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤ëÊ·°Ïµ¤¤ÈÀ¼¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡À¸¿å:Èà¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ó¥¸¥åÇú¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Èþ°Õ¼±¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£±óÀ¬¤È¤«¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤ÇÉô²°¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤³¤ì»È¤Ã¤Æ¤ß¡ª¡×¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÈþÍÆÉÊ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£µ¤Á°¤Î¤¤¤¤ÃË¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥â¥Æ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÏÆ:¿Í¤Î¿´¤Ë¤¹¤´¤¯ÆÏ¤¯Í¥¤·¤¯ÁÇÅ¨¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄï´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤âÌ¥ÎÏ¡£
¡¡¿·°æ:¥¹¥¿¥¤¥ë¤È´é¤¬È´·²¤Ë¤¤¤¤¤È¤³¤í¤È¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òÀäÂÐ¤Ë¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Á´ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÉô:1ÈÖ¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤À¤±¤ÉÏÃ¤»¤ÐÏÃ¤¹¤Û¤É²Ä°¦¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹´ü¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¤Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡½¡½»ØÆóËÜ¤ÇÏÓÎ©¤Æ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¶ÚÆù¤¬¼«Ëý¤Î²Ï¹ç¤¯¤ó¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡¡¡ÖLIVEÃæ¤Ë²¶¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿»þ¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¥À¥ó¥¹¤ä²Î°Ê³°¤ÎMC¤Ç¤â¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÌÜ¤òÃ¥¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¡½¡½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ä¡¢¶ÚÆù¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¤È¡¢¤¢¤ÈÉþ¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¡½¡½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈëÌ©¤ò°ì¤Ä¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¡Ö¤ê¤ç¤¦¤ä¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯µ¢Âð¤¹¤ë¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼«Ê¬¤è¤êÀè¤Ëµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢µ¢¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´Å¤¨¤Ê¤¬¤é°ú¤Î±¤á¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¿ÍÀ¸¤ÇºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¶µ¤¨¤Æ
¡¡¡Ö²È¤Ë1¿Í¤Ç¤¤¤ë»þ¤ËÄäÅÅ¤·¤Æ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¿¿¤Ã°Å°Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡×
¡¡¡½¡½ºÇ¶á¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ
¡¡¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊÑ¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó´¶¤ÈÊÑ´é¤Ë¾Ð¤ï¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¡½¡½ºÇ¶á¡¢µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡¡¡ÖÅìµþ¤¬³èÆ°µòÅÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°¦ÃÎ¤Ë¤¤¤ë²ÈÂ²¤È¥Ð¥¤¥Ð¥¤¤·¤Æ¤«¤é³èÆ°¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ï¡¢¾¯¤·¤À¤±¼ä¤·¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±µã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½1Æü¤À¤±Ã¯¤«¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤éÃ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡©
¡¡¡ÖÊ÷Âç³®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½ÀÆð¤Î½À¤é¤«¤µ¤È²Ä°¦¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¡½¡½Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡©
¡¡¡ÖÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢THE¡¡SUPER¡¡FRUIT¤Î¾®ÅÄ°Ô¿¿¤µ¤ó¤Ç¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Î¿Í¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¡½¡½SHY¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤óÁ´°÷¤ò¾Ð´é¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ªSHY¤È¤·¤Æ¤Ï¤è¤ê¹¤¤²ñ¾ì¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÎÏ¤âËá¤¤Ä¤Ä¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ªÂç¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âSHY¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡¡þ²Ï¹çÉ·²í¡Ê¤«¤ï¤¤¡¦¤Ò¤å¤¦¤¬¡Ë2008¡ÊÊ¿20¡ËÇ¯7·î2Æü¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£167¥»¥ó¥Á¡¢AB·¿¡£¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»:¿Í¤Î¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ·Á¤ò³Ð¤¨¤ë¡¢¶Ú¥È¥ì¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¥·¥ã¥¤¥°¥ê¡¼¥ó
¡¡¡þSHY¡Ê¥·¥ã¥¤¡Ë
¿·°æÌºÀ¶¡¢°ÂÉô½ØÂÀ¡¢Àî¸¶²íÅÍ¡¢À¸¿åÎÇÌé¡¢ÀçÇÈ¼·À±¡¢¾¾¸¶Íµ±¡¢Ê÷Âç³®¡¢ÏÆÎ¶¿¿¡¢²Ï¹ç¤Î9¿Í¤Ç2025Ç¯9·î23Æü¤Ë·ëÀ®¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥·¥ã¥¤¤À¤±¤É¡¢°ìÀ¸·üÌ¿ÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò´ð¤Ë³èÆ°¡£¡ÖSHY¡×¤Ï¡¢Spirit¡¢Hope¡¢Youth¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£1·î17Æü¤Ë¡¢Åìµþ¡¦¿·½ÉReNY¤Ç½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡£