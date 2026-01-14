Ìó3Ê¬¤Î1¤¬100¥É¥ë°Ê²¼¡¡28Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡Û2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Î¥ï¥Ã¥µ¡¼¥Þ¥ó²ñÄ¹¤Ï13Æü¡¢Æ±¸ÞÎØ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤¬¡¢100¥É¥ë¡ÊÌó1Ëü5900±ß¡Ë°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£28¥É¥ë¤ÎºÇÄã²Á³Ê¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤â100ËüËçÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¥Ã¥µ¡¼¥Þ¥ó²ñÄ¹¤Ï¡¢¸ÞÎØ¤Î³«ÊÄ²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡¦¥³¥í¥·¥¢¥à¤ÇÆ±Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡ÖÂç²ñ¤ÏÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Î¤â¤Î¤À¡£¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÃ¯¤â¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¸ÞÎØ¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÃêÁªÈÎÇä¤Ë¸þ¤±¤¿»öÁ°ÅÐÏ¿¤Ï14Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÈÎÇä¤Ï4·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£