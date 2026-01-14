ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎÆüÍË·à¾ì¼ç±é¡Ö¸÷±É¡× 40Âå¤Ç¡Ö¿·¤·¤¤¥Õ¥§¡¼¥º¡×ÆÍÆþ¤ò¼Â´¶¡¡Å¾µ¡¤â¸ì¤ë
¡üÆüÍË·à¾ì¼ç±é¤Ï¡ÖËè²óµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¡×±é¤¸¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌò¤¬ÎÈ¤Ë
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ëÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¡£1·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù(Ëè½µÆüÍË21:00¡Á)¤Ç¤Ï¡¢Á±°¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë°ì¿ÍÆóÌò¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎÆüÍË·à¾ì¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£ÎëÌÚ¤ËËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¶¦¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¶È¤Ø¤Î»×¤¤¤ä±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÎëÌÚÎ¼Ê¿
ËÜºî¤Ï¡¢±³¤È¿¿¼Â¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£ºÊ»¦¤·¤Îºá¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿Ê¿ËÞ¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÁáÀ¥Î¦(ÎëÌÚ)¤Ï¡¢¼«¤é¤Î·éÇò¤ò¾ÚÌÀ¤·¿¿ÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤¿¤á¡È°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È²áµî¤ò¼Î¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Î°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²Êâ¤Î´é¤ËÊÑ¤ï¤ë(¡á¥ê¥Ö¡¼¥È¤¹¤ë)¡É¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡Ù(2019Ç¯)¡¢ÆüÍË·à¾ì¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡Ù(2021Ç¯)¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý¡Ù(2023Ç¯)¤Ê¤É¤Î¹õ´äÊÙ»á¤¬¹½ÁÛ¤Ë3Ç¯¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¡£
ËÜºî¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎÆüÍË·à¾ì¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÎëÌÚ¡£Æ±ÏÈ¤Ç¤Î¼ç±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¾å²ó¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Ê¤¤ã¤Ê¤È¡¢Ëè²óµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¡£
2021Ç¯7·î´ü¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡Ù¡¢2023Ç¯10·î´ü¡Ø²¼Ñî¾åµå»ù¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢²áµî¤Ë¤Ï2015Ç¯4·î´ü¡ØÅ·¹Ä¤ÎÎÁÍýÈÖ¡Ù¡¢2020Ç¯1·î´ü¡Ø¥Æ¥»¥¦¥¹¤ÎÁ¥¡Ù¤Ç¤â½ÅÍ×¤ÊÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡£
¡ÖÆüÍË·à¾ì¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ß¤Ê¤µ¤óËÜÅö¤ËÇ®ÎÌ¤¬¹â¤¯¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¡Ø°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌò¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÀ¸¤¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤¨¤ëºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌò¤¬¼«Ê¬¤Îº£¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
ËÜºî¤Ø¤Î½Ð±é¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¡È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÌÌÇò¤µ¡É¤¬·è¤á¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖµÓËÜ¤Ë¹û¤ì¤¿¡×¤ÈÎëÌÚ¡£±é¤¸¤ëÌò¤Ë¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÀ°·Á¤·¤Æ¡¢´é¤òÊÑ¤¨¤Æ°ã¤¦¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Ìò¡£ÇÐÍ¥¤Î¼«Ê¬¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÌò¤Ç¤¹¤·¡¢Âç¶½Ê³¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥í¥Ã¥È¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÏÃ¤Ë¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÎëÌÚ¤¬±é¤¸¤ëÁáÀ¥¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤Ç¤ª¿Í¹¥¤·¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡£¤À¤¬ºÊ»¦¤·¤ÎÈÈ¿Í¤È¤·¤Æ»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤é¤ì¡¢°ÆÁ·º»ö¡¦µ·Æ²¤Î´é¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¡ÖÁáÀ¥¤Ï¡¢¤½¤Î·º»ö¤ò´°àú¤Ë±é¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð»à¤Ì¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤½¤Î°ìÀ¸·üÌ¿±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò±é¤¸¤ë¡¢¤È¤¤¤¦(¾Ð)¡£(ÁáÀ¥¤Ï)Ã¯¤«¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ÇÐÍ¥¤Ë¶á¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦ÁáÀ¥Ìò¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ëÎëÌÚ¡£º£²ó¡ÈÃ¯¤«¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¡É¤ò±é¤¸¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¡¢²þ¤á¤Æ¡È±é¤¸¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤ò»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¡ÈËÜÅö¤Î¼«Ê¬¡É¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤³¤Ë¤â¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤Ã¤Æ¡¢¾ìÌÌ¾ìÌÌ¤Ç°ã¤¦¼«Ê¬¤ò±é¤¸¤ë¤«¤é¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤È¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë´é¤òÊÑ¤¨¤Æ¤½¤Î¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¡¢²¿¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦?¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡ÈËÜÅö¤Î¼«Ê¬¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ìò¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤½Ð¤·¤¿»þ¡¢¤¿¤Þ¤ËÌò¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸µ¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤Ã¤¿»þ¤ÎÊý¤¬°ãÏÂ´¶¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤â¡Ø¤¸¤ã¤¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤Á¤Ê¤Î?¡Ù¤È¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é³Î¸Ç¤¿¤ë¡ÈËÜÅö¤Î¼«Ê¬¡É¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡È¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Î¼«Ê¬¡É¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ÁáÀ¥¤Î¤â¤È¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤ë¸øÇ§²ñ·×»Î¡¦¹¬¸å°ì¹áÌò¤Ç¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤È¶¦±é¤¹¤ë¡£¸ÍÅÄ¤ò¡Ö¤³¤ÎÌò¤ËËÜÅö¤ËºÇÅ¬¤ÊÊý¡×¤È¤¤¤¦ÎëÌÚ¤Ï¡¢¸ÍÅÄ¤Î¸½¾ì¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¼«¿È¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤â´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃÎÅª¤Ç¡¢(µÓËÜ¤ò)¤¹¤´¤¯ºÙ¤«¤¯ÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤½¤ì¤ò¸½¾ì¤Ç´ÆÆÄ¤äËÍ¤Ë¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï°ìÈÖÂç»ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤¦¤¤¤¦±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´°Á´¤ËÍý²ò¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å»ë¤·Íý²ò¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤¬ËÍ¤È¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤ÎÌò¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ü¼ç±éÂç²Ï¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¤¬Å¾µ¡¤Ë¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×
2006Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é19Ç¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿ÎëÌÚ¡£¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤Ë¼«¿È¤ÎÅ¾µ¡¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢2018Ç¯¤ËÀ¾¶¿Î´À¹¤ò±é¤¸¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÁ´¹ñ¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢1Ç¯È¾ËèÆü¸½¾ì¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î±éµ»¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤â°¤¤¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢1¿Í¤Î¿ÍÊª¤ò¼ã¤¤º¢¤«¤é»à¤Ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤Ç¡£¿ÍÀ¸¤Î¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢(¿ÍÀ¸)¡È2½µÌÜ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤è¤ê¹¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤¦¸ì¤ëÎëÌÚ¤¬¡¢±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Öµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±éµ»¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´¶¾ðÌÌ¤âµ»½ÑÌÌ¤âÎ¾Êý¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ç¡Ø¤³¤¦¸«¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢À®Î©¤Ï¤¹¤ë¤±¤ÉÃ¯¤Î¿´¤âÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸½ºß42ºÐ¡£40Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤ì¤Ð½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¿Í´ÖÀ¤ä½Å¤Í¤Æ¤¤¿À¸¤Êý¡¢·Ð¸³¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ±éµ»¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±éµ»(¤Îµ»½Ñ)¤òÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡Ù¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£µ»½Ñ¤¢¤ê¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤êË¤«¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¿´¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤¿¤¤¤Ê¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¾Ð´é¤Ç¸ì¤ëÎëÌÚ¤¬¡¢¡Ø¥ê¥Ö¡¼¥È¡Ù¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆÍÆþ¤·¤¿ÎëÌÚ¤Î±éµ»¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¢£ÎëÌÚÎ¼Ê¿
1983Ç¯3·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£2007Ç¯¤Ë¡ØÄØ»°½½Ïº¡Ù¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2014Ç¯¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×¤ò±é¤¸¡¢2018Ç¯¤ËNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦À¾¶¿Î´À¹¤ò±é¤¸¤¿¡£2021Ç¯¤Ë¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡Ù¤ÇTBS·ÏÆüÍË·à¾ì½é¼ç±é¡£2023Ç¯¤Ë¤âÆüÍË·à¾ì¡Ø²¼Ñî¾åµå»ù¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î¶áºî¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¨¥´¥¤¥¹¥È¡Ù(23)¡¢¡Ø·à¾ìÈÇTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡Ù¥·¥ê¡¼¥º(23¡¦25)¡¢¡Ø²Ö¤Þ¤ó¤Þ¡Ù(25)¡¢Netflix¡Ø¥·¥Æ¥£¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù(24)¤Ê¤É¡£
