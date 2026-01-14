¡Ö±£¤ìÃ¦¿å¡×¤È¡Ö´¶À÷¾É¡×Í½ËÉ¤Ï¿åÊ¬Êäµë¤¬¸°¡ªÎÐÃã¤È¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë³èÍÑ¤ÇÌÈ±Ö¥¢¥Ã¥×¡©ÀìÌç²È¤¬¶µ¤¨¤ëÅß¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢
Åß¤Ï¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¡¢ÃÈË¼¤Ç¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ëµ¨Àá¤À¡£¤·¤«¤·¡¢´¨¤¤¤È¹¢¤Î³é¤¤ò¼«³Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢¿åÊ¬Êäµë¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¿©ÉÊ°å³Ø¸¦µæ½êÂåÉ½·ó½êÄ¹¤ÎÊ¿ÌøÍ×¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÅß¤Î±£¤ìÃ¦¿å¡×¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿Ìø½êÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¿¿¶õÃÇÇ®¥Ü¥È¥ë¤ÎÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼ËâË¡ÉÓ¤Î»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Åß¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤Ã¦¿å¤ÎÆÃÄ§¤È¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÂÐºö¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
1Æü¿ô²ó¥³¥Ã¥×1ÇÕ¤ÎÇòÅò¤ä¤ªÃã¤ò
¤¢¤Þ¤ê´À¤ò¤«¤«¤Ê¤¤Åß¤Ç¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óÂÎÆâ¤«¤é¤Ï¿åÊ¬¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÃ¦¿å¤Ë´Ù¤ë´í¸±À¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Åß¤³¤½Ã¦¿å¥±¥¢¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£
Åß¤ÎÃ¦¿å¤òËÉ¤°´ðËÜ¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤À¡£¤·¤«¤·¡¢µ¤²¹¤¬Äã¤¤¤È¹¢¤Î³é¤¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¿åÊ¬Êäµë¤¬¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤â¤½¤âÅß¤ÎÃ¦¿å¤Î¸¶°ø¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ï¡¢µ¤²¹Äã²¼¤ä´¥Áç¤Ë¤è¤ëÌÈ±ÖÎÏ¤ÎÄã²¼¤âÂ¿¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«³Ð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÈéÉæ¤ä¸ÆµÛ¤«¤éÂÎÆâ¤Î¿åÊ¬¤¬¼º¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¹¢¤Î³é¤¤ò´¶¤¸¤ëÁ°¤Ë¡¢1Æü¤Ë¿ô²ó¤Ï¥³¥Ã¥×1ÇÕ¡ÊÌó200mL¡Ë¤ÎÇòÅò¤ä¤ªÃã¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÊ¿Ìø¤µ¤ó¡£
Êäµë¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡¢3»þ´Ö¤Ë1²óÄøÅÙ¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤è¤¤¤½¤¦¤À¡£
ÎÐÃã¤Ï´¶À÷¾É¤äÀ¸³è½¬´·ÉÂÂÐºö¤Ë
¿åÊ¬Êäµë¤ÈÌÈ±ÖÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐºö¤Ï¡¢Åß¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡£Ê¿Ìø¤µ¤ó¤¬Åß¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë°û¤ßÊª¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬ÎÐÃã¤À¡£
¡ÖÎÐÃã¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Æ¥¥óÎà¡¢ÆÃ¤Ë¥¨¥Ô¥¬¥í¥«¥Æ¥¥ó¥¬¥ì¡¼¥È¡ÊEGCG¡Ë¤Ï¡¢É÷¼Ù¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¹³¥¦¥¤¥ë¥¹ºîÍÑ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤Ä¤³¤¤³±¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Þ¥¤¥³¥×¥é¥º¥ÞÇÙ±ê¤Î¸¶°ø¶Ý¤Ë¤â¹³¶Ý¡¦»¦¶ÝºîÍÑ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡×
ÎÐÃã¤ò°û¤àºÝ¤Ë¤Ï¡¢EGCG¤¬ºÇ¤âÃê½Ð¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÎÃê½Ð¤¬ºÇ¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë70¡Á80¡î¤òÌÜ°Â¤Ë¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤È¤¤¤¦¡£
ÎÐÃã¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¸ú²Ì¤Ï¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ÎÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢»éËÃµÛ¼ý¤ÎÍÞÀ©¤äÂÎ»éËÃ¤Î¸º¾¯¤À¡£¿©»öÃæ¤ËÎÐÃã¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ·ì°µ¤ä·ìÅüÃÍ¡¢°¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Î¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥¿¥Ü¥ê¥Ã¥¯¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎÐÃã¤ò¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ°û¤ó¤À¤ê¡¢¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥«¥Æ¥¥óÎà¤Ë¤è¤ë¹³¶Ý¡¦»¦¶ÝºîÍÑ¤ä¹³±ê¾ÉºîÍÑ¤Ë¤è¤ê¸ýÆâ¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Á¡¢Ãî»õ¤ä»õ¼þÉÂÍ½ËÉ¡¢¸ý½Í½ËÉ¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¤Ç¡¢ÎÐÃã¤Ë¤Ï³ÐÀÃ¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»Ò¶¡¤ä¹âÎð¼Ô¤ÏÍ¼Êý°Ê¹ß¤ÏÇòÅò¤ä¤Û¤¦¤¸Ãã¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤è¤¤¡£Í¼¹ï°Ê¹ß¤ÎÀÝ¼è¤ÏÌ²¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍøÇ¢ºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÌë´Ö¤Î¥È¥¤¥ì¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Îä¤¨¤Ë¤ÏÇòÅò¤ÈÀ¸ÕªÅò¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
Ê¿Ìø¤µ¤ó¤Ï¡¢Îä¤¨¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤ÏÇòÅò¤äÀ¸ÕªÅò¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¡£
Ê¨Æ¤µ¤»¤¿¤ªÅò¤ò¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼ê·Ú¤ËÇòÅò¤¬¤Ç¤¤ë¡£À¸ÕªÅò¤Ï¡¢À¸Õª¤Èº½Åü¤ò¼Ñ¤Æ¤ªÅò¤ËÍÏ¤«¤·¤Æºî¤ëÊýË¡¤Î¤Û¤«¡¢»ÔÈÎÉÊ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤è¤¤¡£¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¹ÈÃã¤Î»ÈÍÑ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¡Ö¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¹ÈÃã¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢Ã¦¿å·¹¸þ¤Î²þÁ±¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Âå¼Õ¤äËõ¾Ã¤Ø¤Î·ìÎ®ÎÌ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Îä¤¨¤äÊØÈë¤Ê¤é¤Ó¤Ë¼«Î§¿À·Ð¤ÎÄ´»Ò¤Ê¤É¤¬²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡×
Åß¤ÏÃ¦¿å¾É¾õ¤¬É½ÌÌ²½¤·¤Ë¤¯¤¤µ¨Àá¤À¤¬¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¹©É×¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎ¼Á¤ä»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Þ¥¤¥Ü¥È¥ë¤Ï¡¢°û¤ßÊª¤ò1ÆüÃæÈþÌ£¤·¤¯°û¤à¤¿¤á¤ËÊÝ²¹ÎÏ¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤Þ¤¿¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¤Î¾ì¹ç¤ÏÃã¤·¤Ö¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç±ø¤ì¤Ë¶¯¤¯¼êÆþ¤ì¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤ÈÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£