µí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡¢¿É¤¯¤Ê¤¤¥Á¥²¡ÖÀÐÆéÆ¦ÉÙ¥³¥à¥¿¥óÄê¿©¡×È¯Çä - µí¡ß³¤Î»Ý¤ß¡¢Ç»¸ü¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤
¥ì¥¤¥ó¥º¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥ÈÀìÌçÅ¹¡Öµí³Ñ¾ÆÆù¿©Æ²¡×¤Ï1·î16Æü¡¢¡ÖÀÐÆéÆ¦Éå¥³¥à¥¿¥óÄê¿©¡×(1,078±ß)¤ò°ìÉô½ü¤¯Á´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖÀÐÆéÆ¦Éå¥³¥à¥¿¥óÄê¿©¡×(1,078±ß)
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¿É¤¤¤â¤Î¤Ï¶ì¼ê¤À¤±¤ì¤É¡¢ÀÐÆé¤Î¥°¥Ä¥°¥Ä´¶¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Ìó2Ç¯¤Î³«È¯´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ´°À®¤·¤¿°ìÉÊ¡£¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢"µí"¤Î»ÝÌ£¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê°ú¤½Ð¤·¤¿´Ú¹ñÅÁÅý¤Î¥¹¡¼¥×¡Ö¥³¥à¥¿¥ó¡×¡£Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë»ÝÌ£¿©ºà¤Î"¤¢¤µ¤ê"¤ò²Ã¤¨¡¢µí¤Î¥³¥¯¤È³¤Î»ÝÌ£¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡¢Ç»¸ü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î"¿É¤¯¤Ê¤¤¥Á¥²"¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£¤µ¤é¤ËÍñ²«¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤µ¤È±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥³¥¯¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Äó¶¡¤Ï¡¢ÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÀÐÆéÆ¦ÉÙ¥Á¥²Äê¿©¡×(1,078±ß)¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÀÐÆé¡£Ç®¡¹¤Î¾õÂÖ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥³¥à¥¿¥ó¤Ë¤Ï¡¢Æ¦ÉÙ¡¢ÆÚÆù¡¢¤¢¤µ¤ê¡¢¤Í¤®¤Ê¤É¤Î¶ñºà¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»ÈÍÑ¤·¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ»®¤ÇÅº¤¨¤¿¡Ö¥¥à¥Á¡×¤È¡Ö»Ý¿É¤À¤ì¡×¤ò¥¹¡¼¥×¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÌ£¤ÎÊÑ²½¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï1·î16Æü¡Á3·î15Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¤¥ª¥óÈÄ¶¶Å¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë·§ËÜÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëµþÅÔ¤ª¤è¤Ó2·î°Ê¹ß¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¿·Å¹ÊÞ¤Ç¤ÏÈÎÇä¤·¤Ê¤¤¡£
