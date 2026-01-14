JCB¡¢µÈÌî²È¤ä¥¬¥¹¥È¤Ê¤ÉÂÐ¾ÝÍ¥ÂÔÅ¹¤ÇºÇÂç20%´Ô¸µ¤Î¿·µ¬Æþ²ñ¼Ô¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¥¸¥§¡¼¥·¡¼¥Ó¡¼¤Ï3·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢¿·µ¬Æþ²ñ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÂÐ¾ÝÍ¥ÂÔÅ¹¤ÎÍøÍÑ¤ÇºÇÂç20%´Ô¸µ¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Ú¿·µ¬Æþ²ñ¸ÂÄê¡ÛÂÐ¾ÝÍ¥ÂÔÅ¹¤ÎÍøÍÑ¤ÇºÇÂç20%´Ô¸µ
Æ±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Í¥ÂÔÅ¹¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×(ºÇÂç10%)¤È¡¢¿·µ¬Æþ²ñ¸ÂÄê¤Î10%¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯(ºÇÂç8,000¥Ý¥¤¥ó¥È)¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢JCB¤Î¿·¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÖJ-POINT¡×¤¬ºÇÂç20%´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
ÂÐ¾Ý¥«¡¼¥É¤Ï¡¢JCB ¥«¡¼¥ÉW¤äJCB¥´¡¼¥ë¥É¤Ê¤É¤Î¡ÖJCB¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡×¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¿·µ¬Æþ²ñ¤·¡¢MyJCB¥¢¥×¥ê¤Ø¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖJ-POINT¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤ËÅÐÏ¿¡¦ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÃÅµ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
¤Ê¤ª¡¢Æ±Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¡ÖJ-POINT¡×¤Ï¡¢200±ß(ÀÇ¹þ)¤´¤È¤Ë1¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ëºþ¿·¤µ¤ì¤¿¡£Ëè·î¤ÎÍøÍÑ¹ç·×¶â³Û¤«¤é»»½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Æü¡¹¤Î¾¯³Û·èºÑ¤Ç¤â¸úÎ¨¤è¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£1·î16Æü¤«¤é¤Ï¡¢Á´²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö3²¯J-POINT»³Ê¬¤±¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤â³«»Ï¤¹¤ë¡£
