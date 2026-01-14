¡ÖÆü¾ï¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞËÉºÒ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÎÀµ²ò¤«¤â¡£¥×¥í¤¬ºî¤Ã¤¿¿²ÂÞ¤ò²È¤ÇÃå¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä
¡Ö¤â¤·¤â¡×¤Î¤È¤¤Ë¤·¤«»È¤¨¤Ê¤¤¥â¥Î¤¬²¡Æþ¤ì¤Î¾ì½ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¡£
¤Ä¤¤¤Ë¡¢¡ÖÆü¾ï¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞËÉºÒ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì²¤ê¤Î¥×¥í¤¬³«È¯¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥É¥·¥å¥é¥Õ¡ÖBOO-SAI¡×¤¬¤½¤ì¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÏÃÈ¤«¤½¤¦¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¡¢-20¡î¤ÎÂÑ´¨À¤òÈ÷¤¨¡¢¥Þ¥ß¡¼·¿¥Õ¡¼¥É¤Þ¤ÇÉÕ¤¤¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¿²ÂÞ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤·Ú¤Ê¡Ö¥â¡¼¥É¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤â¹âÉ¾²Á
¤Þ¤ºµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¡Ö¿²ÂÞ¥â¡¼¥É¡×¤«¤é¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥È¥â¡¼¥É¡×¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤òÂÎ¸³¡£¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë´ÊÃ±¤Ç¡¢Â¸µ¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ò³«¤±¡¢¿þÉôÊ¬¤òÆâÂ¦¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤Ç1¥«½êÎ±¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¿²¤ë¤È¤¤Ï¿²ÂÞ¡¢µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤È¤¤Ï¥³¡¼¥È¡Ä¤È¤¤¤¦ÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²¯¹å¤Ç¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ìÆüÃæ¤³¤ì¤òÃå¤Æ²á¤´¤¹¡Ö¤º¤Ü¤é¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤¬´°À®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿²ÂÞ¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢µç¶þ¤µ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ³Ú¡£ÆÃ¤ËÂ¸µ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ö¡¼¥Ä·¿¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ½½Ê¬¤Ê¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿²ÂÞ¤ÎÃæ¤Ç·Ú¤¯É¨¤ò¶Ê¤²¤¿¤ê¡¢Â¼ó¤ò²ó¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Û¤É¡£Â¸µ¤òÆ°¤«¤»¤ë¤æ¤È¤ê¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç¤â²÷Å¬¤µ¤òÊÝ¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÃå¤¿¤Þ¤Þ²È»ö¡×¤Ï²ÄÇ½¤«¡© ¥â¥Ã¥×³Ý¤±¤Ç¼Â¾Ú¡ª
¼¡¤Ë»î¤·¤¿¤Î¤Ï¡Öµ¡Æ°ÎÏ¡×¡£¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥È¥â¡¼¥É¤Ç¡¢²È»ö¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¸ÃÏ¤¬Æ°¤¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤µ¤ËÉô²°Ãå´¶³Ð¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Â¸µ¤¬¿²ÂÞ¤ÈÊ¬Î¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊâÉý¤ÎÀ©¸Â¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¶þ¤ó¤À¤ê¡¢ÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÆ°ºî¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤Þ¤ÞÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢ÀöÂõÊª¤ò´³¤·¤¿¤ê¤âÍ¾Íµ¤Ç¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö´¨¤¤¤«¤éÆ°¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Åß¤ÎÄ«¤Î¸À¤¤Ìõ¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç1¤Ä¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÈË¼OFF¤ÇPCºî¶È¡£ÂÑ´¨-20¡î¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡©
²È»ö¤ÇÆ°¤±¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï¡ÖËÉ´¨À¡×¤Ç¤¹¡£¤¢¤¨¤ÆÁë¤ò¾¯¤·³«¤±¤ÆÎäµ¤¤òÆþ¤ì¤¿Éô²°¤Ç¡¢¡ÖBOO-SAI¡×¤òÃå¤ÆPCºî¶È¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÈ¤«¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢½ë¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£-20¡îÂÑ´¨¤òëð¤¦¤À¤±¤¢¤ê¡¢µÛ¼¾È¯Ç®ÌÊ¤È¥Õ¥é¥ó¥Í¥ëÀ¸ÃÏ¤¬ÂÎ²¹¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÇØÃæ¤â¹ø²ó¤ê¤âÎäµ¤¤«¤é¥¬¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ê¤é´¨¤¤µ¨Àá¤Ç¤â¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÀßÄê¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÈòÆñ½êÁÛÄê¡£¡Ö¥Þ¥ß¡¼·¿¥Õ¡¼¥É¡×¤Ç²¾Ì²¤·¤Æ¤ß¤¿
¡ÖBOO-SAI¡×¤Î¤â¤¦1¤Ä¤ÎÆÃÄ¹¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥ß¡¼·¿¥Õ¡¼¥É¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÈòÆñ½ê¤Ê¤É¤Ç¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤¢¤¨¤ÆÀ¸³è²»¤¬¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢¤³¤Î¥Õ¡¼¥É¤ò¤¹¤Ã¤Ý¤êÈï¤Ã¤Æ²¾Ì²¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬¡Ä¶Ã¤¯¤Û¤ÉÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¸¥ª¤Î²»¤â1Ëç¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë±ó¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¸Ä¼¼´¶¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯Èï¤ì¤Ð»ë³¦¤òÅ¬ÅÙ¤Ë¼×ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë°Â¿´´¶¡£ÈòÆñ½ê¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤È¡¢¼þ¤ê¤Î»ëÀþ¤ä¸÷¤òµ¤¤Ë¤»¤ºµÙ¤á¤ë²ÁÃÍ¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆü¾ï»È¤¤¡×¤³¤½¤¬¡¢Í¥¤ì¤¿ËÉºÒ¤À¤Ã¤¿
¡ÖBOO-SAI¡×¤ò»È¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÄ¶²÷Å¬¥¦¥§¥¢¤ÈËÉºÒÍÑÉÊ¤Ï½½Ê¬Î¾Î©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²È»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢²¾Ì²¤ò¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢¾ï¤ËÃÈ¤«¤µ¤È°Â¿´´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÆü¾ï¤Î²÷Å¬¤µ¡×¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¤â¤·¤â¤Î»þ¤ÎÈ÷¤¨¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åß¤Î¸÷Ç®Èñ¤ËÇº¤à¿Í¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¹¥¤¤Ê¿Í¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡ÖËÜµ¤¤ÎËÉºÒ¡×¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë1Ãå¡£¡ÖBOO-SAI¡×¤Î¤è¤ê¾Ü¤·¤¤»ÅÍÍ¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Photo: »³ÅÄÍÎÏ©
Source: machi-ya
ËÜµ»öÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤è¤êÀ½ÉÊ¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£