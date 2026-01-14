¥Û¥ó¥À¤Î¼Ö¤À¤Ã¤¿²¶¤¬¡Ö¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤¤¤¿·ï
¸½Âå¤Î¥µ¥¹¥Æ¥ÊÂçÊÑ¿È¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡ÖÌµ°õÎÉÉÊ¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ëÎÉÉÊ·×²è¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖºÆÀ¸¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥óÆþ¤ê´è¾æ¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡£°ì¸«ÉáÄÌ¤Î¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡© ¤¦¤ó¡¢Àµ²ò¡£ÉáÄÌ¤Î¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£Áö¤ê¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤Æ+¦Á¤Îµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ä¤¬¡ª ¤³¤Î¥«¥¿¥Á¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ï¡¢¼Ö¤À¤Ã¤¿²áµî¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ó¥À¤«¤é¥Ð¥ó¥Ñ¡¼ºÆÀ¸ºà¤òÅþÃ£ ¢ª ¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËºÎÍÑ
¤½¤¦¡¢¤³¤ì¡¢¸µ¡¹¥Û¥ó¥À¤Î¼Ö¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ó¥À¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¸ò´¹¤µ¤ì¤¿ÇÑ´þ¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤Î»ñ¸»³èÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë°ìÉô¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ÖÂÎ¤Î¼ù»é¥Ñ¡¼¥Ä¤È¤·¤ÆÅ¾À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¾À¸Àè¡¢ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¡©¤È¤·¤Æ¡Ö¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ê¤ª¡¢ÎÉÉÊ·×²è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö´è¾æ¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¡×¤â¡¢ºÆÀ¸¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¤ò75¡ó°Ê¾å»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥Ñ¡¼ºÆÀ¸ºà¤¬»ý¤Ä½ÀÆðÀ¤È¹â¤¤ÂÑ¾×·âÀ¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÀÇ½¤òÍî¤È¤µ¤º¤ËºÆÀ¸¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¤Î»ÈÍÑÎ¨¤ò92¡Á94¡ó¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎÈ¢¡¢¤â¤¦¤Û¤Ü¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤¸¤ã¤ó¡ª
ºÆÀ¸ºà¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼°ì¿§¤È¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¹õ·Ï¤Î¼ýÇ¼¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿ÎÉ¤¤¥Á¥ç¥¤¥¹¤È¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
ºÆÀ¸ºà¤âÅ¬ºàÅ¬½ê¡£¤Þ¤À¤Þ¤Àµ±¤±¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¡£
Source: ÎÉÉÊ·×²è