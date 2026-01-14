¡ÖÉ×¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¡×¤Ï¤¤¤¯¤é? À¤ÂÓÇ¯¼ý1000Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¤â2³ä¤Ï3Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë
¥¨¥ó¥Õ¥¡¥à.¤Ï1·î13Æü¡¢É×ÉØ¤Î¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯11·î¡¢»Ò°é¤Æ²ÈÂ²200Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ûÌó4³ä¤Î¥Þ¥Þ¤¬É×¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤òÇÄ°®¤»¤º
É×¤Î¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤¬40.5%¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö1¡Á2Ëü±ßÌ¤Ëþ(8.5%)¡×¡Ö2¡Á3Ëü±ßÌ¤Ëþ(17%)¡×¤Ê¤É·ø¼Â¤Ê¶â³Û¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢"É×¤Î¤ª¾®¸¯¤¤"¤ÏÉ×¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®¸¯¤¤¤Î·è¤áÊý¤Ç¤Ï¡ÖÉ×¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ÆÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÆÃ¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤¬Â³¤¤¤¿¡£Ëè·î°ìÄê³Û¤òÅÏ¤¹¾®¸¯¤¤À©¤Ï°ìÈÌÅª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤éÂ¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢É×¤Î¼«Í³Èñ¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É×ÉØ¤Î´Ö¤Ç¡Ö¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÏÃ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤ÊÉ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤Î"É×¤Î¤ª¾®¸¯¤¤(¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â)"¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«?
¡û²È·×¤Î¤¿¤á¤Ëºï¸º¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÉ×¤è¤ê¤â¤Î¼«Í³Èñ
Êª²Á¹â¤Ê¤É¤Ç²È·×¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¸ä³Ú¡¦Î¹¹ÔÈñ¡×¤Ë¼¡¤¤¤Çµó¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖºÊ(¼«Ê¬)¤Î¼«Í³Èñ(¤ª¾®¸¯¤¤)¡×¤Îºï¸º¤À¤Ã¤¿¡£¡Öºï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¡×¤Î²óÅú¤è¤ê¤â¡ÖÉ×¤Î¼«Í³Èñ¡×¤¬¤ï¤º¤«¤ËÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀáÌó¤¹¤ëºÝ¤ËÉ×¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£É×¤Î¼«Í³Èñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢É×ÉØ´Ö¤Ç¤ÎÂÐÏÃ¤ò¹µ¤¨¡ÖºÊ(¼«Ê¬)¤Î¼«Í³Èñ(¤ª¾®¸¯¤¤)¡×¤òºï¤ê¡¢²È·×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
²È·×¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤³¤ò°ìÈÖ¤Ëºï¤ê¤Þ¤¹¤«?
¡ûÇ¯¼ý¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¡¢É×¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤Ï·ø¼Â¤Ê¶â³Û¤Ë
À¤ÂÓÇ¯¼ý1,300Ëü±ß¡Á1,499Ëü±ß¤Î²ÈÄí¤Ç¤â¡¢É×¤Î¼«Í³Èñ¤¬¡Ö3Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤ÏÌó2³ä(16.67%)¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æ±ÁØ¤ÎÌó3³ä(16.67%)¤Ï¡Ö10Ëü±ß°Ê¾å¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÇ¯¼ýÀ¤ÂÓ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â²ÈÄí¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ×¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¶â³Û¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê³Êº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¼«Í³Èñ¤ò·èÄê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÄí¤´¤È¤Î¾õ¶·¤äÉ×ÉØ¤Ç¤ÎÁêÃÌ¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÀ¤ÂÓÇ¯¼ý1,000Ëü°Ê¾å¡×¡ß¡ÖÉ×¤Î¼«Í³Èñ¡×¤Î¥¯¥í¥¹½¸·×·ë²Ì
¡û¡Ö¤ª¶â¤ÎÏÃ¤¬¤·¤Ë¤¯¤¤¡×²ÈÄí¤Û¤ÉÉÔËþ¤¬Î¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë
¼«Í³Èñ¤Ø¤ÎËþÂÅÙ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²È·×¤ÎÏÃ¤¬¡Ö¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢ÉÔËþÁØ(¤ä¤äÉÔËþ¡ÜÈó¾ï¤ËÉÔËþ)¤¬ 31%°Ê¾å ¤È¹â¤¤³ä¹ç¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£¡ÖÏÃ¤¹¤È½Å¤¤¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÊ¹¤«¤ì¡¢"ÏÃ¤·¤Ë¤¯¤µ"¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÔËþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²È·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖÈó¾ï¤ËÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢61%¤¬¼«Í³Èñ¤ËËþÂ¤È²óÅú¤·¡¢ÏÃ¤·¤Ë¤¯¤¤²ÈÄí¤Î 16% ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂÐÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë²ÈÄí¤Û¤ÉËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ª¶â¤ÎÏÃ¤ÏÈò¤±¤¬¤Á¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤À¤¬¡¢ "ÏÃ¤·¤Ë¤¯¤µ"¤Ï¼«Í³Èñ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¹â¤á¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬²æËý¤òÊú¤¨¹þ¤à¾õ¶·¤òÀ¸¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ ÏÃ¤·¤Ë¤¯¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢É×ÉØ¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢²È·×ËþÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂè°ìÊâ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ±Ä´ºº¡£
¡Ö²ÈÄí¤Ç¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¡×¡ß¡Ö¼«Í³Èñ¤ÎËþÂÅÙ¡×¤Î¥¯¥í¥¹½¸·×·ë²Ì
