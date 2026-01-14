¡Ö¤ª½Ð¤«¤±¤ËÃå¤Æ¤¤¤¯Éþ¤¬¤Ê¤¤¡×¿Í¤Ø¡ª¡ÚZARA¡Û¥¥ì¥¤¸«¤¨È´·²♡¡ÖÂçËÜÌ¿¥ï¥ó¥Ô¡×
¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë·è¤á¤¿¤¤¤ª½Ð¤«¤±¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤ª½Ð¤«¤±Àè¤ÇË«¤á¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¡¢¤¤ì¤¤¸«¤¨¤¹¤ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£¤Ê¤é¤ªÃÍ²¼¤²Ãæ¤À¤«¤é¡¢¤¼¤ÒÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
¥×¥êー¥Ä¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¾åÉÊ¥«ー¥¥ï¥ó¥Ô
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥×¥êー¥Ä²Ã¹©¥ß¥Ç¥£¥ï¥ó¥Ôー¥¹ ZW COLLECTION¡×\2,570¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥¦¥¨¥¹¥ÈÉôÊ¬¤Î¥×¥êー¥Ä¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢¥ß¥Ç¥£¾æ¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥«ー¥¿§¤Ç¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬³ð¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÇØÃæÉôÊ¬¤Î¥Ü¥¿¥óÎ±¤á¤Î²¼¤È¿þ¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¡¢¿¼¤á¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÈ©¸«¤»¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÄÄ¹¥é¥¤¥ó¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤è¤¯¸«¤¨¤½¤¦¤Ê¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£