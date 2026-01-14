Ç¤¬¤«¤«¤ë¡Ø¥¤¥¨¥íー¥Õ¥¡¥Ã¥È¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¼ç¤Ê¸¶°ø¤äÉ½¤ì¤ë¾É¾õ¡¢¼£ÎÅË¡¤Þ¤Ç²òÀâ
Ç¤Î¥¤¥¨¥íー¥Õ¥¡¥Ã¥È¤È¤Ï¡©
¥¤¥¨¥íー¥Õ¥¡¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢Ç¤Î»éËÃ¤¬»À²½¤·¤Æ±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¡¢²«¿§¤¯ÊÑ¿§¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£»éËÃ¤¬²«¿§¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥¤¥¨¥íー¥Õ¥¡¥Ã¥È¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö²«¿§»éËÃ¾É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤â¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢ÊÐ¤Ã¤¿¿©À¸³è¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤¤ë±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÍð¤ì¤Ç¡¢Èé²¼»éËÃ¤äÊ¢¹ÐÆâ¤Î»éËÃ¤¬ÊÑ¼Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤³¤ê¤ä±ê¾É¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²õ»à¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¾É¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢ÄË¤ß¤äÉÔ²÷´¶¤«¤éÇ¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤¬Âç¤¤¯Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Áá´üÈ¯¸«¤ÈÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÉÂµ¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¤¥¨¥íー¥Õ¥¡¥Ã¥È¤Î¸¶°ø
¥¤¥¨¥íー¥Õ¥¡¥Ã¥È¤Î¤ª¤â¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢ÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¤Î²á¾êÀÝ¼è¤È¥Ó¥¿¥ß¥óE¤ÎÉÔÂ¤Ç¤¹¡£ÂÎÆâ¤ËÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¤¬Â¿¤¯ÃßÀÑ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤ò¤â¤Ä¥Ó¥¿¥ß¥óE¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¡¢»éËÃ¤¬»À²½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢±ê¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¤Ï¡¢¥¤¥ï¥·¡¢¥¢¥¸¡¢¥µ¥Ð¤Ê¤É¤ÎÀÄµû¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Áí¹ç±ÉÍÜ¿©¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óE¤¬Å¬ÀÚ¤ËÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀÄµû¤ò»È¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥È¥Õー¥É¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¥Ó¥¿¥ß¥óEÉÔÂ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼êºî¤ê¿©¤ÇÀÄµû¤ò»È¤¦µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤ÏÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÀÄµû¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¤âÅ¬ÀÚ¤ÊÎÌ¤ò½å¼é¤·¡¢Í¿¤¨¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÆü¤À¤±¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉÑÅÙ¤òÄ´Àá¤¹¤ë¤Î¤¬°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¤¥¨¥íー¥Õ¥¡¥Ã¥È¤Î¾É¾õ
Ç¤Î¥¤¥¨¥íー¥Õ¥¡¥Ã¥È¤Ï¡¢»éËÃ¤¬ÊÑ¼Á¤·¤Æ±ê¾É¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤ÇÈ¯¾É¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤â¤Ê¾É¾õ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£Èé²¼»éËÃ¤Ë¹Å¤¤¤·¤³¤ê¤¬¤Ç¤¤ë »éËÃ¤Ë±ê¾É¤¬À¸¤¸¤ë ¿¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤ë ±¿Æ°µ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤¬¸«¤é¤ì¤ë ¸µµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë ¿©Íß¤¬Äã²¼¤¹¤ë È¯Ç®¤¹¤ë
Ê¢Éô¤ä¶»Éô¤Ê¤É¤ÎÈé²¼»éËÃ¤Ë¤·¤³¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¶¯¤¤ÄË¤ß¤òÈ¼¤¤¡¢¿¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶ËÃ¼¤ËÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Êâ¤Êý¤¬¤®¤³¤Á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¹µ¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±¿Æ°ÌÌ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÄË¤ß¤äÉÔ²÷´¶¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Ï²¹¸ü¤À¤Ã¤¿Ç¤¬»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢È¯Ç®¤ä¿©ÍßÉÔ¿¶¤Î¤Û¤«¡¢¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¢¤Þ¤êÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¨¥íー¥Õ¥¡¥Ã¥È¤Î¼£ÎÅË¡
Ç¤Î¥¤¥¨¥íー¥Õ¥¡¥Ã¥È¤Î¼£ÎÅ¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿©»öÆâÍÆ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¤¹¡£¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¤òÂ¿¤¯´Þ¤àÀÄµû¤ÎÀÝ¼è¤ò¹µ¤¨¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÀ°¤Ã¤¿Áí¹ç±ÉÍÜ¿©¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿©»ö¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤Ã¤Æ´°¼£¤¬¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢²óÉü¤Ë¤Ï¿ô¤«·î¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º¬µ¤¶¯¤¤¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢»éËÃ¤Î»À²½¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥óEÀ½ºÞ¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±ê¾É¤äÄË¤ß¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¾Ã±êÄÃÄËºÞ¤äÄË¤ß»ß¤á¤¬½èÊý¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÌô¤ÏÉÂµ¤¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼£¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¾É¾õ¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤á¤ÎÂÐ¾ÉÎÅË¡¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¥¤¥ï¥·¤ä¥¢¥¸¡¢¥µ¥Ð¤Ê¤É¤ÎÀÄµû¤¬Âç¹¥¤¤ÊÇ¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¿¤¨¤¹¤®¤ë¤È¥¤¥¨¥íー¥Õ¥¡¥Ã¥È¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£È¯¾É¤¹¤ë¤È¡¢»éËÃ¤Î±ê¾É¤Ë¤è¤ë¶¯¤¤ÄË¤ß¤ÇÀ¸³è¤Î¼Á¤¬²¼¤¬¤ê¡¢²óÉü¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¨¥íー¥Õ¥¡¥Ã¥È¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÃÎ¼±¤¬¤¢¤ì¤ÐÍ½ËÉ¤Ç¤¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£ÀÄµû¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¤´Ë«Èþ¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤ëÄøÅÙ¤Ë¤·¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤Ë¤ÏÁí¹ç±ÉÍÜ¿©¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤·¡¢ÀÄµû¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤ëÇ¤ÎÂÎ¤Ë¤·¤³¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢µÞ¤Ë¿¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÁÇ¿¶¤ê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Áá¤á¤Ë½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌîè½Æà)