ÅÅ¼ÖÆâ¤Ë¶Á¤¯»Ò¶¡¤ÎÁû¤®À¼¡£¡Ö¤Í¤§¡¢¤ª¾î¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¡×½÷À¤Î¡Ø¸«»ö¤ÊÂÐ±þ¡Ù¤Ë¡Ö»ä¤â¤¢¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
É®¼Ô¤¬ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼êÍ·¤Ó²Î¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÀ¼¤ÇÁû¤°½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¡£Êì¿Æ¤ÏÃí°Õ¤»¤º¡¢¼þ°Ï¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¢¤ë½÷À¤¬¸«¤»¤¿¶Ã¤¤ÎÂç¿Í¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ï¡©
ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¼êÍ·¤Ó²Î
ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¾®³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Î½÷¤Î»ÒÆó¿Í¤È¤ªÊì¤µ¤ó¤Î»°¿ÍÁÈ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤ê¡¢²ÎÀ¼¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼ºÇÔ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¥®¥ã¥Ï¥Ïーーー¡ª¡ª¡×¤È¹â¤¤¾Ð¤¤À¼¤¬¼ÖÆâ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£
Êç¤ë¤â¤É¤«¤·¤µ
¡Ê¤½¤Î¤¦¤Á½ª¤ï¤ë¤è¤Í¡Ä¡Ä¡Ë
¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹ß¤ê¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡¢²Î¤È¾Ð¤¤À¼¤Î²»ÎÌ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¤Ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼¡Âè¤Ë»ä¤Ïµï¿´ÃÏ¤Î°¤µ¤ò´¶¤¸»Ï¤á¡¢¡Ö¾¯¤·¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢»ëÀþ¤òÉú¤»¤¿¤ê¡¢¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢Êò¤ì´é¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢Æ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Î¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£