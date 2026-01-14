3°Ì¥¯¥é¥Ö¤ËJ½õ¤Ã¿ÍDF²ÃÆþ¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¿¡ª¡×¡¡¼éÈ÷¤ÎÍ×¤Ø¡Ä¥Õ¥¡¥ó´üÂÔ¡ÖÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¡×
µþÅÔ¤¬FCÅìµþ¤òÂàÃÄ¤·¤Æ¤¤¤¿DF¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥È¥ì¥ô¥£¥¶¥ó¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ
¡¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ï1·î14Æü¡¢FCÅìµþ¤è¤êDF¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥È¥ì¥ô¥£¥¶¥ó¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·Ð¤ÆÀµ¼°·ÀÌó¤ò·ë¤ÖÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÊä¶¯¤À¤Ê¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤Áª¼ê¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¤Ç28ºÐ¤Î¥¨¥ó¥ê¥±¤Ï¡¢ËÜ¹ñ¤Î¥Õ¥£¥²¥¤¥ì¥ó¥»FC¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎGD¥¨¥¹¥È¥ê¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥¢¤äFC¥Õ¥¡¥Þ¥ê¥«¥ó¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯¤ËÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ø²ÃÆþ¤·ÍèÆü¤·¤¿¡£22Ç¯¤«¤é¤ÏFCÅìµþ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ºòµ¨¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï10»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤ÇÂàÃÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ëµþÅÔ¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ËºÝ¤·¡¢¥¨¥ó¥ê¥±¤Ï¡ÖµþÅÔ¤Ç¥×¥ì¡¼½ÐÍè¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄº¤±¤¿»ö¤òÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÆü¡¹Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê¼éÈ÷¤ÎÍ×¤¤¿¡×¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡ª´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¤¿¡Á¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤Áª¼ê¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÊä¶¯¤À¤Ê¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤¤¿¡ª¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯CB¤ÎÁØ¤¬¼Á¤òÈ¼¤Ã¤Æ¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö½Ð¤¿»þ¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï°ìµéÉÊ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë