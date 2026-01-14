¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥ì¥Ó¾Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¨¥ß¡¼¾Þ¡×¤Îµ¬Â§¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ìÀ¸À®AI¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀÊ¸²½¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¿³ºº°÷¤¬À¸À®AI¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¸¢Íø¤ò»ý¤Ä
¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ¥¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤äÈÖÁÈ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Î¸ùÀÓ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ß¡¼¾Þ¡×¤¬2026Ç¯¤Î¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤Ç¤ÏAI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆâÍÆ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢À¸À®AI¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Î±þÊç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Rules Changes for 78th Emmy Competition Announced | Television Academy
https://www.televisionacademy.com/features/news/awards-news/260109-emmys-rules-changes
Emmy Rule Changes Address AI, TV Movie Category, More
https://deadline.com/2026/01/emmy-rule-changes-2026-1236677345/
Âè78²ó¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ë¸þ¤±¤¿¥ë¡¼¥ë²þÄû¤¬2026Ç¯1·î9Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤äÃ»ÊÔ¥·¥ê¡¼¥º·Ï¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÊ¬³ä¡¢²»³Ú¤ä²»¶Á·Ï¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÈùÄ´À°¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ëÄ°¼Ô¤ä¶È³¦¤ËÄ¹¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿ÈÖÁÈ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤·¤¤É½¾´¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖLegacy Award¡×¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖAI Statement¡×¤È¤·¤ÆAI¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤È¼ê½ç¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ï¡¢±þÊçºîÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤¹¤ë¸¢Íø¤òÎ±ÊÝ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¤ÇÀ©ºî¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Î±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Äó½ÐºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖAI¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤òÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¸¢Íø¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£AI¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¶Ø»ß¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¤ò¤É¤ÎÄøÅÙ¡¢²¿¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦Æ©ÌÀÀ¤òµá¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥ë¡¼¥ë¤Ë¤ÏAI¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤¹¤ë¸¢Íø¤ÎÎ±ÊÝ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÁª¹Í¤Ç¤Ï¡¢Êª¸ì¤òÀ¸¤À¸¤¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ä¡¼¥ë¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¿Í´Ö¤Ë¤è¤ëÊª¸ì¤Î¸ì¤ê¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Îµ½Ò¤â¤¢¤ê¡¢¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤Î°Õ¿Þ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ¾Þ¤äÇÐÍ¥¾Þ¤Ê¤É¼çÍ×ÉôÌç¤òÉ½¾´¤¹¤ë¼°Åµ¤Ç¤¢¤ëÂè78²ó¥×¥é¥¤¥à¥¿¥¤¥à¡¦¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î2026Ç¯9·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¡¦²»¶Á¤Ê¤ÉÀ©ºî¸½¾ì¤Îµ»½ÑÅª¸ùÀÓ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¡¼¥Ä¡¦¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ï¡¢Æ±Ç¯9·î5Æü¤È9·î6Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢2026Ç¯ÈÇ¤Î¥¨¥ß¡¼¾Þ¤ÎÀµ¼°¥ë¡¼¥ë¤ª¤è¤Ó¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¼ê½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊ¸½ñ¤Ï2026Ç¯1·î19Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£