King & Prince¤¬70¼þÇ¯¤Î¸½ÃÏ¤Ø¡ªTBS¥Æ¥ì¥Ó¡ØÝ¯°æ¡¦ÍµÈTHEÌë²ñ¡Ù¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾¡¼¥ÈÆÃ½¸
TBS¥Æ¥ì¥Ó¤¬¡¢¡ØÝ¯°æ¡¦ÍµÈTHEÌë²ñ¡Ù¤Ë¤Æ¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤òÆÃ½¸¡ª
King & Prince¤Î2¿Í¤¬¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¡¢70¼þÇ¯¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³«ºÅÃæ¤Î¥Ñ¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤¹ÍÍ»Ò¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ) ¤è¤ë10»þ00Ê¬¤«¤é
ÊüÁ÷¶É¡§TBS¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó
½Ð±é¼Ô¡§
¡ÚMC¡ÛÝ¯°ææÆ¡¢ÍµÈ¹°¹Ô
¡Ú¿Ê¹Ô¡Û¤¢¤ó¤ê(¤Ü¤ë½Î)
¡Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¡ÛAYA¡¢¤¤ê¤ä¤Ï¤ë¤«(¤Ü¤ë½Î)¡¢King & Prince¡¢¿¿¸à¡¢ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢ÅÄÊÕÃÒ²Ã(¤Ü¤ë½Î)¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¡¢Ä¹Ã«ÀîÇ¦(¥·¥½¥ó¥Ì)¡¢¤æ¤á¤Á¤ã¤ó
TBS¥Æ¥ì¥Ó¡ØÝ¯°æ¡¦ÍµÈTHEÌë²ñ¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼°¦¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÌë²ñ¤ò³«ºÅ¡£
King & Prince¤¬¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
King & Prince ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾¡¼¥È ¥í¥±
King & Prince¤¬¡¢70¼þÇ¯¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³«ºÅÃæ¤Î¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¤Ø¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç¡¢¹Âç¤Ê¥ê¥¾¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÂÄê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¸½ÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÂÄê¤ªÅÚ»º¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¥Þ¥Ë¥¢¤âÂç¶½Ê³¡£
Èþ¤·¤¤¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¡¼¥É¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈËþµÊ¤·¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚÎ¼Ê¿ ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÀ¤³¦°ä»º¥¯¥¤¥º
¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤Ï¡¢º£Ç¯¿©¤Ù¤¿¤¤¤ªÌß¤ò¤«¤±¤Æ¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¡£
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÀ¤³¦°ä»º¥¯¥¤¥º¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÊüÁ÷²ó¤ËÃíÌÜ¡ù
TBS¥Æ¥ì¥Ó¡ØÝ¯°æ¡¦ÍµÈTHEÌë²ñ¡Ù¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾¡¼¥ÈÆÃ½¸¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
