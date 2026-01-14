¡Ö´é¤Á¤Ã¤µ¡×¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤È¤ë¡×¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤âÏÃÂêÊ¨Æ ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÃæÅÄ²ÖÆà¡¢¼«¿®¡ÜÍ¾Íµ¤ÎÆþ¾ì¤¬Ëè²óÏÃÂê¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¥ì¥Ù¥Á¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡³ÆÊýÌÌ¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤è¤Ã¤Æµ±¤¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢1·î13Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÇBEAST X¡¦ÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ÎÃæ¤Ç2Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¬¡¢Ëã¿ý³¦¡¦·ÝÇ½³¦¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢Æþ¾ì¥·¡¼¥ó¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤âÂç³èÌö¡ªÃæÅÄ²ÖÆà¡¢È´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¾Ð´é¤ÇÆþ¾ì
¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÃæÅÄ¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢ÀèÆü¤â¿Íµ¤Ì¡²è»ï¤ÎÉ½»æ¤Ç¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Û¤É¤À¡£¤Þ¤¿Ëã¿ý¤Ç¤âM¥ê¡¼¥°3Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£°µÅÝÅª¤ËÄã¤¤Êü½ÆÎ¨¤È¡¢¹¶¤á¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ï¹¶¤á¤ëËã¿ý¤¬³«²Ö¤·¡¢¸Ä¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤âÆ²¡¹¤Î¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤Ï²¿ÅÙ¤âÍá¤Ó¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê½¼¼Â¤Ö¤ê¤ÏÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤â½Ð¤ë¤Î¤«¡¢Âî¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Æþ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÉ½¾ð¤ä½êºî¤Ë¤ÏÍ¾Íµ¤ä¼«¿®¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖÍ¾Íµ¤¹¤é¤¢¤ë¡×¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤È¤ë¡×¡Ö´é¤Á¤Ã¤µ¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¥ì¥Ù¥Á¡×¡Ö¤«¤Ê¤ê¤óÉ½¾ð¤Ë¼«¿®¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç®¤¤À¼±ç¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë