¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡¢2026Ç¯¤Ï¡Ö¤ª¼ò¤Î²ÁÃÍºÆÈ¯¸«¡×¤Ç¹ñÆâ»Ô¾ì¤ÎºÆÀ®Ä¹¤Ø
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¹ñÆâ¼òÎà»ö¶È¤ª¤è¤Ó¥Ó¡¼¥ë»ö¶È¤ÎÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñÆâ¼òÎà»Ô¾ì¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤Ë¤è¤ëÍî¤Á¹þ¤ß¤«¤é²óÉü´ðÄ´¤Ë¤¢¤ë°ìÊý¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Î¿¤ÓÇº¤ß¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¿ôÎÌ³ÈÂç¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹¤Ï¸«¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢´ë¶È¤Ë¤ÏÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤É¤¦¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¤ª¼ò¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤À¡£
10·î°Ê¹ß¤Ë¥Ó¡¼¥ë²½¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶âÇþ
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢²Á³Ê¤äÎÌ¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¶¥Áè¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢°û¤à¥·¡¼¥ó¤äµ¤Ê¬¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤Ç»Ô¾ì¤òºÆ¤ÓÀ®Ä¹µ°Æ»¤ØÆ³¤¯¡£Æ±¼Ò¤Ï2026Ç¯¡¢¹ñÆâ¼òÎà»ö¶ÈÁ´ÂÎ¤ÇÁ°Ç¯Èæ103¡ó¤ÎÇä¾åÀ®Ä¹¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À®½Ï»Ô¾ì¤ÎÃæ¤Ç²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¤è¤ë³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¤ª¼ò¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¡£²È¤Ç°û¤àµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢Æ±¼Ò¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï1ËÜ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ³Ú¤·¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£Æü¤Ï·Ú¤á¤Ë¡×¡Öº£Æü¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡×¤È°û¤ßÊ¬¤±¤ë¹ÔÆ°¤¬ÄêÃå¤·¡¢·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤Æ°û¤Þ¤Ê¤¤Æü¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤âÆÃÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¼Ò2026Ç¯ÀïÎ¬¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æü¾ï¤ÎÊÑ²½¤òÁ°Äó¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥àÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥â¥ë¥Ä¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢¹á¤ê¤ä¿¼¤¤¥³¥¯¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤Í¾±¤¤ò¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£°û¤à»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¦ÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤ò²ÁÃÍ¤È¤·¤ÆÁÊµá¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥´¥¯¥´¥¯°û¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö°ìÆü¤Î¶èÀÚ¤ê¤Ë°ìÇÕ¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼À¸¥Ó¡¼¥ë¡×¤ò¼´¤ËÂÐ±þ¡£¤Î¤É¤´¤·¤ò½Å»ë¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤ËËá¤¤ò¤«¤±¡¢°û¿©Å¹¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀÜÅÀ¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡2026Ç¯¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢10·î°Ê¹ß¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶âÇþ¡×¤Î¥Ó¡¼¥ë²½¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¶âÇþ¤ò¡¢²Á³ÊÂÓ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤ÈÉÊ¼Á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ëÁØ¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤òÁÀ¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï3,500Ëü¥±¡¼¥¹µ¬ÌÏ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£Æü¾ï¤ÎÈÕ¼à¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Åü¼Á¥¼¥í¤ä¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÅê»ñ¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¡£Åü¼Á¥¼¥í¤Î¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Ó¡¼¥ë¡×¤Ï°û¤ß¤´¤¿¤¨¤ÈÁÖ²÷¤Ê¸å¸ý¤òÎ¾Î©¤·¤¿¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ³ÈÂç¤ò¸«¹þ¤ß¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼¡×¤âÃæÌ£¤òºþ¿·¡£¡Ö¤ª¼ò¤ò²æËý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öµ¤Ê¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë°ûÎÁ¡×¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤ò¶¯¤á¤ë¡£
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¡¢2026Ç¯¤ò¼çÍ×¥Ö¥é¥ó¥É¤Îºþ¿·¤ä¼òÀÇ²þÀµ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬½Å¤Ê¤ëÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤«¤éÆü¾ï¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁªÂò»è¤òÂ·¤¨¡¢¡Ö¤É¤ì¤òÁª¤ó¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Ô¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À®½Ï¤·¤¿¹ñÆâ¼òÎà»Ô¾ì¤Ë¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
