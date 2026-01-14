°äÂ²Êä½þÇ¯¶â¡¢ÃË½÷º¹²ò¾Ã¤Ø¡¡Ï«ºÒÊÝ¸±Ë¡²þÀµ°Æ¡¢Äó½Ð¤ÎÊý¿Ë
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÏ«Æ¯À¯ºö¿³µÄ²ñ¤ÎÉô²ñ¤Ï14Æü¡¢Ï«ºÒ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤é¤¬¼õ¤±¼è¤ë°äÂ²Êä½þÇ¯¶â¤Î»ÙµëÍ×·ï¤Ë¤ª¤±¤ëÃË½÷º¹¤Î²ò¾Ã¤ä¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¶È¤ÇÆ¯¤¯Ï«Æ¯¼Ô¤Ø¤ÎÏ«ºÒÊÝ¸±À©ÅÙ¤Î¶¯À©Å¬ÍÑ¤òÃì¤È¤·¤¿Êó¹ð½ñ°Æ¤òÎ»¾µ¤·¤¿¡£¸üÏ«¾Ê¤Ïº£¸å¡¢Ï«ºÒÊÝ¸±Ë¡²þÀµ°Æ¤ò¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡¸üÏ«¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇÛ¶ö¼Ô´Ö¤ÇÃË½÷º¹¤Î¤¢¤ëÇ¯ÎðÍ×·ï¤Ï¡¢Ï«ºÒÊä½þÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤¿1965Ç¯°ÊÍè¡¢ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢É×¤òË´¤¯¤·¤¿ºÊ¤ËÇ¯ÎðÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢É×¤ÏºÊ¤Î»àË´»þÅÀ¤Ç¸¶Â§55ºÐ°Ê¾å¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¡£Åö»þ¤ÏÉ×¤È»àÊÌ¤·¤¿½÷À¤Ë¤è¤ëÀ¸·×°Ý»ý¤Ïº¤Æñ¤È¤Î¹Í¤¨¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷À¤Î½¢¶ÈÎ¨¾å¾º¤ä¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Êó¹ð½ñ°Æ¤Ï¡ÖÉ×¤Ë¤Î¤ß²Ý¤»¤é¤ì¤¿»ÙµëÍ×·ï¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Å¬Åö¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡»ö¶È¼Ô¤ÎÇÄ°®¤¬º¤Æñ¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¾®µ¬ÌÏ¤ÊÇÀÎÓ¿å»º¶È¤Ç¤Ï¸½¾õ¡¢¶¯À©²ÃÆþ¤¬¸¶Â§¤ÎÏ«ºÒÊÝ¸±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Îã³°Åª¤ËÇ¤°Õ²ÃÆþ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áê¼¡¤°»àË´»ö¸Î¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Êó¹ð½ñ°Æ¤Ï¡¢¾®µ¬ÌÏ¤ÊÇÀÎÓ¿å»º¶È¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ï«ºÒÊÝ¸±À©ÅÙ¤Î¶¯À©Å¬ÍÑ¤òÄó¸À¤·¤¿¡£