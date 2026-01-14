»°É©¿©ÉÊ¤¬¿ÍÅª»ñËÜ¶¯²½ ¡ÖISO30414¡×Ç§¾Ú¼èÆÀ
¡¡»°É©¿©ÉÊ¤Ï1·î7ÆüÉÕ¤Ç¿ÍÅª»ñËÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó³«¼¨¤Î¹ñºÝÅª¤Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡ÖISO30414¡×¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¶¯²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖHuman Capital Report2025¡×¤òÈ¯´©¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï2030Ç¯ÅÙ¤òºÇ½ªÇ¯ÅÙ¤È¤¹¤ë·Ð±Ä·×²è¡ÖMS Vision2030¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ¶¯²½¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ò°÷¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¿Íºâ°éÀ®¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¯Æ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¡Ö¼ÒÆâ´Ä¶À°È÷¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃì¤Ë¿ÍÅª»ñËÜ¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖISO30414¡×¤Ï¹ñºÝÉ¸½à²½µ¡¹½¡ÊInternational Standard Organization¡Ë¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥àµ¬³Ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤¬¼«¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ÍÅª»ñËÜ¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄêÎÌ²½¤·¡¢Ê¬ÀÏ¡¢³«¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ñºÝÅª¤Ê»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÀß¤±¤é¤ì¤¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åö¼Ò¤Î¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë»Üºö¤ä¾ðÊó³«¼¨¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È2025¡×È¯´©
¡¡Ç§¾Ú¼èÆÀ¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÈ¯´©¤·¤¿¡ÖHuman Capital Report2025¡×¤Ç¤ÏÆ±¼Ò¤Î¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î³µÍ×¤ä¼çÍ×¤Ê»ØÉ¸¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°É©¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºâ¤¬¸ß¤¤¤ËÏ¢·È¤·¤ÆÀ®²Ì¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢Åö¼Ò¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤³¤½¤¬ºÇÂç¤Îºâ»º¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢º£¸å¤â¼Ò°÷¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢¤¤¤¤¤¤¤È¾Ð´é¤ÇÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤È¡¢¼«Î§Åª¤ÇÁ°¸þ¤¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»Üºö¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£