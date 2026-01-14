»°É©¿©ÉÊ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î100Ç¯´ð¶â¡× »Ò¤É¤â»Ù±çÃÄÂÎ¤Ë½õÀ®¶â¸òÉÕ
¡¡»°É©¿©ÉÊ¤Ï¡¢¼¡¤Î100Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁÏÀß¤·¤¿¡Ö»°É©¿©ÉÊ¤³¤ì¤«¤é¤Î100Ç¯´ð¶â¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥ê¥½¡¼¥¹ºâÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤¦20ÃÄÂÎ¤ËÁí³Û2000Ëü±ß¤Î½õÀ®¶â¤ò¸òÉÕ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿12·î22Æü¤«¤é¡¢Áí³Û5000Ëü±ß¤Î½õÀ®¶âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ö¿©¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¹½ÃÛ¡¦¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤¹Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¡×¤Î¸øÊç¤â³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â»Ù±çÃÄÂÎ¤Ø¤Î½õÀ®¶â¸òÉÕ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á¡¢µÔÂÔ¡¢ÉÏº¤¡¢°ä»ù¡¦¸É»ù¡¢ÉÂµ¤¡¦¾ã³²¡¢µï¾ì½ê»Ù±ç¡¢ÉÔÅÐ¹»¡¢³Ø½¬»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥ê¥½¡¼¥¹ºâÃÄ¤¬¥«¥Æ¥´¥é¥¤¥º¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤Ë´Ø¤¹¤ë8¤Ä¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¼Ò°÷ÅêÉ¼¤òÄÌ¤¸¤Æ°Õ¸«¤òÄ°¼è¡£¤³¤ì¤ò¤â¤È¤ËºÇ½ª·èÄê¤·¤¿3¤Ä¤ÎÊ¬Ìî¡ÊÉÏº¤¡¢ÉÂµ¤¡¦¾ã³²¡¢°ä»ù¡¦¸É»ù¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢20ÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁí³Û2000Ëü±ß¡Ê1ÃÄÂÎ100Ëü±ß¡Ë¤Î½õÀ®¶â¤ò¸òÉÕ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¿©¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¹½ÃÛ¡¦¶¯²½»Ù±ç¡×¤Î½õÀ®¶âÂÐ¾ÝÊç½¸¤Ç¤Ï¡¢³ÆÃÏ°è¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÈó±ÄÍø¤Î¡Ö¥Õ¡¼¥É¥Ð¥ó¥¯¡×¤Ø¤Î½õÀ®¤òÄÌ¤¸¡¢À¸³è¤Ëº¤µç¤·Æü¡¹¤Î¿©¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸³è¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿©¤òÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢Áí³Û5000Ëü±ß¡Ê1ÃÄÂÎ1000Ëü±ß¤ò¾å¸Â¡Ë¤Î»ñ¶â»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦ÃÄÂÎ¤Î¸øÊç¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤ä±þÊçÊýË¡¤ÏËÜ´ð¶âÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ø¡£